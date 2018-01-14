‘Yaşayan heykel’ olarak dünyayı geziyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Emre Özbaş (24) harita mühendisi. Okulu bitirip mesleğe atılınca iş hayatının rutininden sıkıldı. Tutkusunun peşinden gitme karar aldı. Dünya turu için doğru zamanın geldiğini düşündü. Her şeyden kısarak bütçeyi oluşturdu ve 18 kiloluk sırt çantasını yanına alarak yola koyuldu. İlk durağı Brezilya oldu. Şu an ise Arjantin’de… Genellikle otostop yapıyor ve belli bir planı yok. Emre şu sıralar yaşayan heykel sanatçılığı yaparak yoluna devam ediyor. Karakteri bir maden işçisi, adı da ‘Soma...’ Bu işe insanların tepkisini ise çok anlamlı bir cümleyle açıklıyor: “Hiç konuşmama rağmen insanlar daha önce bu kadar yoğun bir iletişim kurmamıştım sanırım...”
Emre Özbaş (24) harita mühendisi. Okulu bitirip mesleğe atılınca iş hayatının rutininden sıkıldı. Tutkusunun peşinden gitme karar aldı. Dünya turu için doğru zamanın geldiğini düşündü.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her şeyden kısarak bütçeyi (5 bin dolar) oluşturdu ve 18 kiloluk sırt çantasını yanına alarak yola koyuldu. İlk durağı Brezilya oldu. Şu an ise Arjantin’de… Genellikle otostop yapıyor ve belli bir planı yok. Emre şu sıralar yaşayan heykel sanatçılığı yaparak yoluna devam ediyor. Karakteri bir maden işçisi, adı da ‘Soma...’ Bu işe insanların tepkisini ise çok anlamlı bir cümleyle açıklıyor: “Hiç konuşmama rağmen insanlar daha önce bu kadar yoğun bir iletişim kurmamıştım sanırım...”
Fotoğraflar: Emre Özbaş
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Böylesi uzun soluklu bir maceraya atılmadan önce nasıl bir hayatınız vardı, neler yapıyordunuz? - Dünya turu kararı verdikten öncesi ve sonrası var. Bu karardan önce iş hayatının rutini içinde stresli ve zamanımın çoğunda işle meşguldüm. Kararı aldıktan sonra umutla dolan, gideceği yerler için araştırma yapan ve öğrenen bir Emre var atık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sizi kendi masalınızın kahramanı yapmaya iten şey tutku mu, yoksa işinizin yoruculuğu mu? - Keşfetmeye olan tutkum. Herhangi bir ülke ya da şehre sevdalanıp yollara düşmedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hayata dair daha çok şey öğrenmek, yeni kültürler tanıyıp o insanların hikâyelerine ortak olmak, farklı diller öğrenmek en büyük motivasyonum ama karar vermek de pek kolay olmadı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünya turuna hazırlanırken nelere dikkat ettiniz? - Ekipman çok önemli… Elimden geldiğince kaliteli, yolda benim başımı ağrıtmayacakları tercih ettim. Daha sonra dil problemini çözmem gerekiyordu. İspanyolca öğrenmeye başladım. En önemlisi işin ekonomik kısmı… Kemerler sıkıldı, harcamalar minimum seviyelere indirildi. “Buna ihtiyacım var mı?” sorusunu sormaya başladıktan sonra çok güzel para biriktirdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki rota?.. - İşte bu benim için tam bir arapsaçıydı. 14 Ağustos’ta yola çıkıp Brezilya Sao Paulo’dan dünya turuna başladım. Bir rota belirlemiştim ama Brezilya’daki dördüncü günüm sonunda bu planım çöp oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Üç ay kaldım burada… Rotasız ve plansız bir şekilde ilerliyorum artık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Brezilya nasıl? Bu kadar süre kaldığınıza göre sevmiş olmalısınız… - Büyüleyici bir yer. İnsanı o ülkeye ait hissettiriyor. Mükemmel bir çekiciliği var. Harika plajlar, mutlu insanlar, sabahlara kadar süren partiler… Sao Paulo’da 10 gün kaldım. 2014’te Prag’da hostelde tanıştığım arkadaşım beni ağırladı. Sonra Ilha Grande’ye gittim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Konaklamaya ilk kez para ödedim. Dört gece için 50 lira civarı… Daha sonra Paraty’de bir hostelde çalıştım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Başka neler yaptınız? - Güney’de Blumenau’ya gittim. Almanya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci Oktoberfest’i bu şehirde. Bir hostelde çalışarak şehrin en pahalı döneminde konaklamaya para vermeden zaman geçirdim. Daha sonra plajların, yürüyüş rotalarının şehri olan Florianapolis’e gittim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Brezilya’daki son durağım dünyanın yedi doğa harikasından biri olan Iguazu Şelaleri’ydi…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünya turunda olmanız çok güzel ama bence asıl burada önemli olan yol boyunca yaşayan heykel sanatını yapıyor olmanız. Karakterinizin bir maden işçisi olması ve adının ‘Soma’ olması çok anlamlı… Nasıl başladı bu macera? - Şu an Arjantin’in Atlantik okyanusu kıyısındaki Puerto Madryn şehrindeyim. Burada Lurdes ile tanıştım. Kendisi “Yaşayan heykel şöyle olmalı” diye herhangi yazılı bir metin olmamasına rağmen bununla ilgili bir kitap projesi olan sanatçı ruhlu bir insan. Hatta şubat ayında Brezilya’dan başlayarak gezginliğe adım atacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şehirde gezerken karşılaştık, muhabbet ettik. Kalacak yer baktığımı söyleyince ailesinin kullanmadığı bir daire olduğunu ve orada kalabileceğimi söyledi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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10 gün boyunca ağırladılar beni, hiçbir şey de ödetmediler. Bana da “Bu sanatı öğretebilir misin?” diye sordum “Seve seve” dedi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Neden maden işçisi karakterini seçtiniz? - Lurdes, karakterimi belirlemeden önce bana ilk önce ‘insanlara ne anlatmak istediğimi’ sordu. ‘Bunların üzerine bir karakter belirlememi’ istedi benden.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Henüz bitirdiğim Emile Zola’nın Germinal kitabından esinlenerek bir maden işçisi olmaya karar verdim. Böylelikle evrensel bir mesaj verebilecektim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Karakterin ismini de 2014’te kaybettiğimiz 301 işçimizi dünyanın farklı yerlerinde anmak ve onları insanlara anlatmak için ‘Soma’ koydum
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İnsanların tepkisi nasıl? - Mükemmel… Karşımda durup dakikalarca gözlerimin içine bakanlar, benle fotoğraf çekenler, korkanlar, hüzünlenenler... Hiç konuşmama rağmen insanlar daha önce bu kadar yoğun bir iletişim kurmamıştım sanırım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Performans sırasında onların “Soma! Soma!” diye bana seslendiklerini, ismimi tekrar ettiklerini duyunca gözyaşlarıma engel olamadım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünyanın bir ucunda, kaybettiğimiz o güzel insanları artık birileri tarafından biliniyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uzun süre de unutacaklarını sanmıyorum. Bundan sonra gezime Soma ile beraber devam edeceğim…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şu an bulunduğunuz Puerto Madryn şehri nasıl bir yer, orayı gezmek isteyenlere neler önerirsiniz? - Atlantik okyanusu kıyısında sakin bir şehir burası. Sanayi ve turizm ön planda.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Katılacağınız turlar ile balina, penguen ve deniz aslanları görmek mümkün. Yaşanılası bir şehir diyebilirim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Maceranızsın bundan sonraki aşamasında nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? - Öncelikle Güney ve Orta Amerika’yı büyük ölçüde bitirip Afrika’ya geçmek istiyorum. Peru’da Amazon’da yerli bir aile ile bir-iki ay kadar yaşama planım var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şu an için beni en çok heyecanlandıran planlardan biri ama dönünce ne yapacağımı düşünmüyorum. Uzun süreli planlar yapmayı bırakalı 5 ay oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yola kaç parayla çıktınız ve günde ne kadar harcıyorsunuz? 5 bin dolar ile (19 bin TL) yola çıktım. Genelde otostop kullanıyorum ama Brezilya’da otostop yapamadığım için masraflarım biraz arttı. Ama Arjantin’de ortalama günde 5-10 dolar arası harcıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Daha yolun başındasınız ama şimdiye kadar yaşadıklarınız size neler öğretti? Bu maceram bana hayatın kendisinin bir yolculuk olduğunu, her anından bir şeyler öğrenebileceğimizi, varılacak noktaya değil yolun kendisine odaklanmam gerektiğini öğretti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Emre Özbaş, dünya turu boyunca çektiği fotoğraflarını ‘@emrezbas’ Instagram hesabından paylaşıyor.