Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin turizm merkezine turist akını! Eski araçla karda keşfe çıktı, bir anda popüler oldu...
Kapadokya, misafirlerine bir günde hem peribacalarının bulunduğu yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi imkanı sunuyor. Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler ve peribacalarını kuş bakışı izleme fırsatı bulan yerli-yabancı turistler Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra kaplıca keyfiyle günü güzel bir şekilde tamamlama imkanı buluyor
Kapadokya, misafirlerine bir günde hem peribacalarının bulunduğu yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi imkanı sunuyor. Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler ve peribacalarını kuş bakışı izleme fırsatı bulan tatilciler, Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra kaplıca keyfiyle günü güzel bir şekilde tamamlama imkanı buluyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Alamy
Anadolu Ajansı
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Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilinde balon turu, kayak ve kaplıca keyfini aynı gün yaşamak isteyenleri bekliyor. Erciyes Dağı'nı da hinterlandına alan Kapadokya bölgesine gelenler, peribacalarıyla kaplı yörede balon turu yaparak başladıkları günü, Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra Kozaklı'da kaplıca keyfiyle tamamlama imkanı buluyor.
Anadolu Ajansı
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Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarının bulunduğu vadiler ve peribacalarının otantik atmosferini gökyüzünden kuş bakışı izleme fırsatı bulanlar, balon turunun ardından yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğuyla Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşıyor. Burada kayak yapan tatilciler, günün yorgunluğunu yine sadece 1 saatlik araç yolculuğu sonrasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda atıyor.
Anadolu Ajansı
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Eşsiz doğanın adresi: Kapadokya Kayadan oyma yapıları ve peribacalarıyla kaplı eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yılın farklı dönemlerinde olduğu gibi kış aylarında da konuklarına çeşitli turizm aktiviteleri imkanı sunuyor.
Anadolu Ajansı
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Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinin simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turlarıyla, yörenin otantik atmosferi gökyüzünden kuş bakışı izlenebiliyor.
Anadolu Ajansı
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At, ATV motor ve deve ile düzenlenen turlarla peribacaları arasında gezinti yapabiliyor ayrıca doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yapılan yürüyüşler de turistlere farklı bir deneyim yaşatıyor.
Anadolu Ajansı
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Her bütçeye uygun konaklama imkanına sahip bölgede, otel ve pansiyonların yanı sıra tüf kayaların içi oyularak oluşturulan butik otellerdeki mağara odalarda da konaklanabiliyor.
Anadolu Ajansı
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Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve Kapadokya'nın muhteşem manzarasını kuş bakışı seyretmek isteyen ziyaretçiler, sıcak hava balon turundan kişi başı 150 avrodan, at ve ATV motor ile organize edilen turlardan ise kişi başı 100 liradan faydalanabiliyor.
Anadolu Ajansı
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Yarı yıl tatilini Kapadokya'da değerlendirmek isteyenler bölgeye geldiğinde ayrıca Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı Ören Yeri'ni ziyaret edip, Avanos ilçesindeki çanak yapım atölyelerini gezebilir, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde de geçmişe yolculuk yapabilir.
Anadolu Ajansı
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Kış turizminin gözdesi Erciyes Kapadokya'nın doğal güzelliklerinden Erciyes Dağı'nın heybetine ulaşmak ise sadece 1 saatlik mesafede.
Anadolu Ajansı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.
Anadolu Ajansı
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Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı, kayakseverlere sunduğu imkanların yanı sıra bol oksijenli dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de gözdesi oluyor. Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.
Anadolu Ajansı
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Toplamda 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pistiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara olanak sağlıyor.
Anadolu Ajansı
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Bütün pistlerin birbirine bağlı olduğu Erciyes'te, farklı zorluk derecelerindeki (siyah, kırmızı, mavi) pistleriyle kayak tutkunlarına 2 bin 200 metreden 3 bin 400 metre rakıma kadar kayak yapma fırsatı sunuluyor.
Anadolu Ajansı
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Erciyes'te kayak zevki için Kayseri'ye gelenler aynı zamanda kent merkezinde Selçuklu döneminden kalma medreseler ile Kayseri Kalesi'ni ziyaret edebilir, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nin görkemine ve Sultansazlığı'nda göçmen kuşların görsel şölenine tanıklık edebilir, kentle özdeşleşen pastırma ve sucuk alışverişi yapabilir.
Anadolu Ajansı
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Kapadokya'nın şifa merkezi: Kozaklı Erciyes Dağı'nda kara doyup, kayak yapmanın tadını çıkardıktan sonra kaplıca keyfi yaşamak da yine sadece 1 saatlik mesafede. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalar da Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden biri konumunda. Çeşitli kategorilerdeki 22 termal tesis ve yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle Kozaklı, konuklarını yarıyıl tatilinde ağırlamak için hazır.
Anadolu Ajansı
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İçeriğinde, sodyum, kalsiyum ve klor sayesinde A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcalarından faydalanmak isteyenlere, apart, motel ve beş yıldızlı otellerin yanı sıra belediyeye ait tesislerde hizmet sunuluyor. İlçedeki birçok tesiste irili ufaklı çok sayıda havuz yer alırken, aquaparklar özellikle çocuklar ve gençler için eğlenceli tatil imkanı sağlıyor. Termal tesislerde SPA, çamur banyosu, tuz odaları, güzellik ve spor merkezleri gibi çeşitli hizmetler yer alıyor. Hücre yenilenmesini hızlandırmasıyla bilinen radon gazı barındıran ve bu yönüyle "gençlik iksiri" olarak da nitelendirilen ilçedeki şifalı suyun, romatizmal ve psikolojik hastalıklar, anemi, gut, böbrek, idrar yolları, kas ve iskelet sistemi ağrıları, mide, bağırsak, safra kesesi, cilt ve damar rahatsızlıkları, eklem kireçlenmeleri, ameliyat sonrası operatif hücre yenilenmesi, saç ve tırnakları güçlendirme tedavilerinde olumlu etkileri olduğuna inanılıyor. İlçede konuklarına hizmet sunan tesislerde kişi başı 50 liradan 170 liraya kadar yararlanılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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Klasik aracıyla Kapadokya'da... Karla kaplı peribacaları arasında klasik araçla gezinti yapan Çinli turist Giada Wang, noel tatili dolayısıyla Kapadokya'ya geldiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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Bölgedeki bir işletmede karşılaştığı klasik aracı kiralayarak, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'yı keşfe çıktığını söyleyen Wang, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını sözlerine ekledi.