Yarı çıplak kayak yapılan ilginç festival

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rusya'nın Batı Sibirya bölgesinde her yıl yapılan Grelka Fest bu yıl da adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Dondurucu soğuğa rağmen sadece bir mayo ve bikiniyle yapılan snowboard gösterileri nefes kesti. İşte çok farklı festival hakkında detaylar…
Rusya'nın Batı Sibirya bölgesinde her sene yapılan Grelka Fest bu senede adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. 6-15 Nisan arasında birçok etkinliğin düzenlediği festivalde, dondurucu soğuğa rağmen sadece bir mayo ve bikiniyle yapılan snowboard gösterileri nefes kesti. İşte çok farklı festival hakkında detaylar…
Fotoğraflar: Holidays in Russia, Alamy
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Giderek gelişmeye devam eden Şeregeş, turistler tarafından büyük ilgi görürken, Rus güzellerin de snowboard için en çok tercih ettiği yer.
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2014-2015 yılı sezonunda 1 milyon turistin ziyaret ettiği Şeregeş, Rusya’nın en popüler kış tatil bölgesi. Zelyonaya Dağları’ndaki Şeregeş’i her yıl 980 bin turist ziyaret ediyor.
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Seregeşin bu denli popüler olmasının sebebiyse bölgede kasım mayıs ayları arasında kayak ve snowboard yapılabiliyor olması.
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6-15 Nisan arasında birçok etkinliğin düzenlediği festival pek bildiğiniz gibi değil. İşte detaylar…
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Bölgenin adının duyulmasını sağlayan etkinliklerden biride her sene yapılan Grelka Festivali…
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Bu festivalin katılımcıları bölgedeki doğal güzellikleri yaşamak ve oksijen dolu hava almak için buraya geliyor.
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Bu sene 6-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivale katılım gene oldukça yoğundu. Grelka festivali, Green Mount'tan inen bikinili kızlarla tanınan Sheregesh'in ana cazibesi konumunda.
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Bikinili kayakçılar ve snowboardcular, Nisan ortasındaki Sheregesh Kayak Tesisi'nin dağ yamaçlarına tırmanıyor ve festivalin keyfini doyasıya çıkarıyorlar.
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Bu zamana kadar sıcaklığın en yüksek 15 ° C'ye kadar çıktığı Seregeş’te festival katılımcıları bikinili ve şortlu halleri ile şaşkınlık veren görüntüler yarıtıyorlar.
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Grelka Fest'in ziyaretçileri “Miss Sheregesh” isimli bikini yarışmasına , kayak etkinliklerine ve çok sayıda müzik şovunuda deneyimleme şansına sahip.
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Ayrıca her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı bu ilginç festivalde bu yıl yeni bir rekora imza atıldı. Toplam olarak 1525 kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı'ndan toplu iniş gerçekleştirdi.
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Geçen sene yapılan festivaldeki bu inişe katılım bu senekinden azdı. Katılımcıların yoğun ilgisi bir rekoruda beraberinde getirdi…
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Grelka Fest etkinliğine bu yıl 1525 sporsever katıldı. Geçen yılki festivale ise 1696 yarışmacı katılmıştı.
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Bu rakamlarda festivalin ne kadar ilgi gördüğünün bir kanıtı niteliğinde.
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Kasabada çeşitli etkinlikler ve özellikle genç turistlerin ilgisini çeken festivallerin düzenlenmesi de bunun nedenlerinden biri olarak görülüyor.
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Festival kapsamında yapılan etkinliklerden biride Holi… Grelka fest herkesin doyasıya eğlendiği arkadaşların birbirlerini gökkuşağı renklerine boyadığı Holi etkinliğinede ev sahipliği yapıyor.
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Bölgeye gitmek için Sheregesh’e giden otobüslere binebilir ardından festival alanına kısa bir yolculukla ulaşabilirsiniz.
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Seneye bu eşsiz festivale katılmak isterseniz düzenleyici kuruluşun web sitesinden kayıt oluşturabilirsiniz.
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Tabi Rusya ile bir bağlantınız var ise. Çünkü forumda rusya kökenli bir telefon girmeniz gerekecek…