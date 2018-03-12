Tam da şu sıralar gidilmesi gereken yerler! Hepsi hem vizesiz hem de çok ucuz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlak ofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Artık yavaş yavaş ilkbahar geliyor. Bu bahar “Nereye gideceğim?” diye kara kara düşünmeyi bırakıp rotanızı çizmeye başlamalısınız. Vize almakla vakit kaybetmek ve bütçenizi sarsmak istemiyorsanız bu yerler tam da size göre… İşte tam da şu sıralar vizesiz gezebileceğiniz harika yerler...
Fotoğraflar: Alamy
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BELGRAD / SIRBİSTAN Belgrad’ın kelime anlamı Beyaz Şehir... Turunuza kale meydanından yürüyerek başlayabilirsiniz. Şehirdeki tramvay büyük kolaylık.
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Gün batımını kalede izledikten sonra akşam yemeğini Skadarska Caddesi’ndeki restoranlarda müzik eşliğinde yiyebilirsiniz.
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Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu noktada yer alan başkentte gece hayatı da görülmeye değer.
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Alışveriş meraklılarına ise Knez Mihajlova Caddesi biçilmiş kaftan...
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BEYRUT / LÜBNAN Beyrut bu listenin olmazsa olmazı. Şehri tepeden görmek için ise Güvercin Kayalıklarına gitmelisiniz.
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Beyrut ayrıca muhteşem sahil şeridiyle kendine hayran bırakıyor.
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Bunun için Corniche Bölgesi’ndeki sahil şeridinde bulunan kafelerde vakit geçirmelisiniz. Şehrin Gece hayatı ise büyüleyici...
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KAZABLANKA / FAS Fas, doğası tarihi bembeyaz kumsalları, dağları, görkemli kraliyet sarayları ve köyleri ile otantik rota arayanların gözdesi…
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Ülkenin en büyük şehri Kazablanka’nın popülerliğini yerinde hissetmek isteyenlere, 1942 yapımı meşhur filmin geçtiği Rick’s Cafeyi ziyaret edip caz müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.
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KOTOR / KARADAĞ Balkanlarda yeşil ve mavinin iç içe geçtiği coğrafyası, lezzetli pizza ve şarapları, tarihi dokusu ve eğlencesi ile Kazdağı vizesiz gezebileceğiniz tatil noktaları arasında.
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UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Kotor, tam da şu zamanlarda mutlaka görülmeli.
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Adriyatik’in Kıyısında tabloyu andıran muhteşem manzarası ve surlarla çevrili tarihi dokusunu keşfetmek için kente başkent Podgorica üzerinden kara yolu ile geçebilirsiniz.
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MOSTAR / BOSNA HERSEK Bosna Hersek’te tarihin seyahatiniz buyunca size eşlik etmesini istiyorsanız Mostar’ı rotanıza ekleyin.
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Mostar büyük bir şehir olmasa da günübirlik tur, şehri keşfetmeniz için yeterli değil.
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Şehrin güneyindeki eski Türk köyü Poçitel de görülmeye değer.
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Farklı lezzetleri ve geleneksel mutfağı da şehir kadar ilgi çekiyor; soğan, kaymak ya da ajvar eşliğinde sunulan Boşnak usulü köfte, Boşnak kahvesi ve dahası…
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OHRİD / MAKEDONYA Balkan ve Anadolu kültürünün iç içe geçtiği Makedonya’da başkent Üsküp ve Manastır çok gözde olsa da Ohrid’i es geçmeyin.
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Bu şehir sizi Balkan mutfağının en güzel çeşitlerini sunacak restoranlarla buluşturacak.
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Küçük ama bir o kadar da renkli bu şehir unutulmaz tatilleriniz arasına girecek.
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SARANDA / ARNAVUTLUK Arnavutluk birbirinden güzel kıyıları, Roma, Yunan ve Osmanlı medeniyetlerinden oluşan tarihiyle görülmesi gereken Balkan ülkeleri arasında.
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Burnunuza limon ve ıhlamur çiçeği kokularının dolacağı Saran’da Skendenberg meydanı ve dünyaca ünlü arkeoloji müzesi, kütüphanesi turunuzun olmazsa olmazları.
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Ayrıca Ksamil Borsh gibi muhteşem sahiller ve Butrin antik şehiride Saranda…
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PRİŞTİNE- KOSOVA Kosova’nın başkenti ve en büyük şehri Priştine, eski ve yeni olmak üzere ikiye ayrılıyor.
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Tarih tutkunuysanız şehrin eski kısmında Osmanlı’dan kalma pek çok esere rastlamak mümkün.
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Ayrıca şehirde Etnografya müzesi, Kosova müzesi ve Newborn heykelini görebilir, Nene Tereze Caddesi’nde gezebilir, yerel bira Peja’yı tadabilirsiniz.