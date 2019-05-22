Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Vizesiz deniz tatilinin en güzel adresleri! Üstelik birkaçı için pasaport da gerekmiyor...
Yurt dışında tatil yapmak isteyip vize işlemleriyle uğraşmaktan bunalıyorsanız üzülmeyin. Avrupa’da vizesiz de deniz tatili yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Pasaportunuz varsa sadece uçak bileti almanız yeterli. Bayram tatilini yurt dışında geçirmek istiyorsanız bu liste size göre... Üstelik pek fazla cep de yakmıyor. İşte vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz birbirinden güzel kıyılara sahip yerler.
Yurt dışında tatil yapmak isteyip vize işlemleriyle uğraşmaktan bunalıyorsanız üzülmeyin. Avrupa’da vizesiz de deniz tatili yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Pasaportunuz varsa sadece uçak bileti almanız yeterli. Bayram tatilini yurt dışında geçirmek istiyorsanız bu liste size göre... Üstelik pek fazla cep de yakmıyor. İşte vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz birbirinden güzel kıyılara sahip yerler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Temiz ve berrak bir denizi var: Saranda / Arnavutluk Son yıllarda Avrupalı turistler arasında da popüler olmaya başlayan Saranda, Arnavutluk’un güneyinde bir tatil bölgesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Yunanistan’ın Korfu Adası’nın tam karşısında yer alıyor hatta Korfu’ya düzenli feribot seferleri de yapılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Adriyatik kıyısındaki bu güzel şehrin, temiz ve berrak şahane bir denizi var. Ülkede fiyatlar ekonomik.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Otelin yanı sıra pansiyon tutulabilir ya da ev kiralanabilir. Saranda’ya başkent Tiran’a uçup oradan karayoluyla geçebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Yabancılık çekmeyeceksiniz: Ohri / Makedonya Makedonya’nın tarih kokan UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış şirin şehir Ohri, aslında deniz kıyısı bir yer değil.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Ancak göl kenarına kurulmuş ve gölün etrafında güzel plajların da bulunduğu büyüleyici güzellikte bir yer. Ohri’de gerek Roma, gerek Osmanlı dönemine ait çok sayıda kilise, cami ve tarihi eserler var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Gölün çevresindeki Osmanlı konakları ve damak tadımıza uygun yemekleri size hiç yabancılık çektirmeyecek. Burası da uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Başkent Üsküp’e gidip oradan yaklaşık iki saatlik kara yolculuğu yapabilir ya da direkt Ohri uçuşlarını tercih edebilirsiniz. Tekne turu yapmadan dönmeyin. Yöreye özgü incili kolye ve küpe gibi takılardan da satın alabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Pek cep yakmıyor: Odessa / Ukrayna Ukrayna’nın Karadeniz kıyısı kenti Odessa vizesiz hatta pasaportsuz dahi gidebileceğiniz bir tatil bölgesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Odessa aynı zamanda Ukrayna’nın en turistik şehirlerinden biri. Deniz tatili kadar eğlence hayatıyla da ünlü bu kentte fiyatların güney kıyılarımızdaki bir tatile göre daha uygun geleceğini söyleyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Büyüleyici güzellik: Kotor (Karadağ) Karadağ’ın dünyaca ünlü kıyılarını Türk vatandaşları vizesiz gezebiliyor. Sadece Kotor değil, Budva, Perast gibi muhteşem yerleri de gezebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Tarihin ve doğanın şahane bir şekilde bu kadar iç içe geçtiği yerler az bulunur. Büyülü bir güzelliği var bu kıyıların…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Bu nedenle de son yıllarda Avrupa elitlerinin de gözde mekânları haline geldi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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İstanbul’dan başkent Podgorica’ya uçakla gidip oradan karayoluyla Kotor ya da Budva’ya gidebilirsiniz. Her iki bölgede de konaklama seçenekleri çok.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Yakın ve ucuz: Batum / Gürcistan Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un. Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Dilerseniz direkt Batum’a uçabilir ya da Trabzon’a uçup oradan karayoluyla Batum’a geçebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Mükemmel deniz, kusursuz eğlence: KKTC Yaz gelince Kuzey Kıbrıs, yerli ve yabancı turistler için vazgeçilemeyen rotalar arasında. Akdeniz iklimine sahip olan adada yıllık sıcaklık ortalaması oldukça yüksek…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Akdeniz’in en güzel plajlarına sahip olan Kıbrıs’ın en önemli şehriyse Girne…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Deniz, kum ve güneş üçlemesini deneyimleyebileceğiniz Kıbrıs, yaz tatili için oldukça ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Ayrıca her yıl yaz mevsiminde düzenlenen geleneksel festivaller de turistler için farklı bir deneyim niteliği taşıyor. Kaynak: Enuygun.com