Vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz yerler! Üstelik çoğuna pasaportsuz da gidiliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz yerler! Üstelik çoğuna pasaportsuz da gidiliyor...
Yurt dışında tatil yapmak isteyip vize işlemleriyle uğraşmaktan bunalıyorsanız üzülmeyin. Avrupa’da vizesiz de deniz tatili yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Pasaportunuz varsa sadece uçak bileti almanız yeterli. İşte vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz birbirinden güzel kıyılara sahip yerler.
Yurt dışında tatil yapmak isteyip vize işlemleriyle uğraşmaktan bunalıyorsanız üzülmeyin. Avrupa’da vizesiz de deniz tatili yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Pasaportunuz varsa sadece uçak bileti almanız yeterli. İşte vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz birbirinden güzel kıyılara sahip yerler.
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 22
Saranda (Arnavutluk) Son yıllarda Avrupalı turistler arasında da popüler olmaya başlayan Saranda, Arnavutluk’un güneyinde bir tatil bölgesi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 22
Yunanistan’ın Korfu Adası’nın tam karşısında yer alıyor hatta Korfu’ya düzenli feribot seferleri de yapılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 22
Adriyatik kıyısındaki bu güzel şehrin, temiz ve berrak şahane bir denizi var. Ülkede fiyatlar ekonomik.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 22
Otelin yanı sıra pansiyon tutulabilir ya da ev kiralanabilir. Saranda’ya başkent Tiran’a uçup oradan karayoluyla geçebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 22
Üstelik bu mevsimde 270 TL’ye kadar uçak bileti bulunabiliyor. (Enuygun.com Temmuz ayı bilet fiyatlarından bakılmıştır.)
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 22
Ohri (Makedonya)Makedonya’nın tarih kokan UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış şirin şehir Ohri, aslında deniz kıyısı bir yer değil.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 22
Ancak göl kenarına kurulmuş ve gölün etrafında güzel plajların da bulunduğu büyüleyici güzellikte bir yer.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 22
Ohri’de gerek Roma, gerek Osmanlı dönemine ait çok sayıda kilise, cami ve tarihi eserler var. Gölün çevresindeki Osmanlı konakları ve damak tadımıza uygun yemekleri size hiç yabancılık çektirmeyecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 22
Burası da uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz bir yer. Başkent Üsküp’e gidip oradan yaklaşık 2 saatlik kara yolculuğu yapabilir ya da direkt Ohri uçuşlarını tercih edebilirsiniz. Tekne turu yapmadan dönmeyin. Yöreye özgü incili kolye küpe vs. gibi takılardan da satın alabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 22
Odessa (Ukrayna) Ukrayna’nın Karadeniz kıyısı kenti Odessa vizesiz hatta pasaportsuz dahi gidebileceğiniz bir tatil bölgesi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 22
Odessa aynı zamanda Ukrayna’nın en turistik şehirlerinden biri.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 22
Deniz tatili kadar eğlence hayatıyla da ünlü bu kentte fiyatların güney kıyılarımızdaki bir tatile göre daha uygun geleceğini söyleyebiliriz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 22
Kotor (Karadağ) Karadağ’ın dünyaca ünlü kıyılarını Türk vatandaşları vizesiz gezebiliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 22
Sadece Kotor değil, Budva, Perast gibi muhteşem yerleri de gezebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 22
Tarihin ve doğanın şahane bir şekilde bu kadar iç içe geçtiği yerler az bulunur.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 22
Büyülü bir güzelliği var bu kıyıların, bu yüzden de son yıllarda Avrupa elitlerinin de gözde mekanları haline geldi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 22
İstanbul’dan başkent Podgorica’ya uçakla gidip oradan karayoluyla Kotor ya da Budva’ya gidebilirsiniz. Her iki bölgede de konaklama seçenekleri çok.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 22
Batum (Gürcistan) Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 22
Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar. Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 22
Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü. Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 22
Dilerseniz direkt Batum’a uçabilir ya da Trabzon’a uçup oradan karayoluyla Batum’a geçebilirsiniz.