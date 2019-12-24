Van Gölü Havzası'nda büyük tehlike! 600  bin yıldan sonra ilk kez görüldü...

İstilacı kerevitlerin baraj gölüne birileri tarafından atıldığına işaret eden Akkuş, “Van Gölü Havzası’nın kapalı bir havza olması sebebiyle buradaki akarsuların ve göllerin dışarıdaki su kaynaklarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle dışarıdaki canlı türlerinden hiçbiri insan eliyle taşınmadığı sürece bu havzaya girme şansı yok. Fakat son 2-3 yıldır Van Gölü Havzası’nda istilacı tür olarak ifade ettiğimiz türlerin varlığına rastlıyoruz.