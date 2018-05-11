Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Vahşi hayvanları fotoğraflamak için dünyayı geziyor
O bir Instagram fenomeni... Sarah Kohan'ın kişisel Instagram hesabında 990 bin takipçisi bulunuyor. İnsanların onu takip etmesinin nedeni ise dünyayı gezerek dünyanın dört bir yanında hayvanlarla birlikte çektiği fotoğrafları paylaşması. Sarah Kohan aynı zamanda bu işten para da kazanıyor. İşte dünyaca ünlü gezgin Sarah Kohan'ın seyahat macerası...
O bir Instagram fenomeni... Sarah Kohan'ın kişisel Instagram hesabında 990 bin takipçisi bulunuyor. İnsanların onu takip etmesinin nedeni ise dünyayı gezerek dünyanın dört bir yanında hayvanlarla birlikte çektiği fotoğrafları paylaşması. Sarah Kohan aynı zamanda bu işten para da kazanıyor. İşte dünyaca ünlü gezgin Sarah Kohan'ın seyahat macerası...
Fotoğraflar: Sarah Kohan / Instagram
Hürriyet Haber
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Herkesin hayalidir bir gün dünya turuna çıkmak. Sarah Kohan bu hayali gerçekleştirebilen sayılı kişilerden biri.
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Üstüne üstlük hayalini gerçekleştirerek para da kazanabiliyor. Onun hikayesi bambaşka.
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Aslen Avustralyalı olan Sarah Kohan aynı zamanda hukuk bölümünde okuyor. Şimdilik okulunu dondurdu. İleride büyük bir avukat olmak isteyen Kohan, şu an dünyayı turluyor.
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Sidney'de yaşamını sürdüren Kohan, daha çok yaz ikliminin hakim olduğu yerleri gezmeyi ve oralarda unutulmaz fotoğraflar çekmeyi tercih ediyor.
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Köpekbalıkları, yunuslar ve balinalarla yüzerken çektirdiği fotoğraflar en çok dikkat çekenler arasında.
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Cook Adaları, Bora Bora, Hawaii, Bahamalar, Avrupa ve Güney Amerika gibi ülkeleri ziyaret eden Sarah Kohan Notre Dame Univercity'den mezun olacak.
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Kohan'ın hayalleri arasında Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde staj yapmak yer alıyor.
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Seyahatlerinin devamlı olması ve okul harçlıklarını toplamak için dadılık da yapıyor. Sarah Kohan sadece tatil cennetlerinden değil, Avrupa'nın önemli şehirleri olan Paris, Brüksel, Viyana gibi yerlerden de paylaşım yapıyor.
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Peki nasıl para kazanıyor? Instagram'da edindiği takipçi sayısı fazla olunca çeşitli şirketler ve markalar da sponsor olmak istiyor. Çoğunlukla bikini markaları ve otellerin sponsor olduğu genç kız Instagram'ın da ürünlerin tanıtımını yaparak para kazanıyor.
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Önceden tatil parasını kendi ödeyen Kohan, şu anda sponsorların artmasıyla birlikte ödediği paranın yüzde 50 düştüğünü belirtiyor.
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Sarah Kohan bugüne kadar birçok ünlü otel grubunun projelerinde de yer almış.
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"Suyun altındayken ya da bir balinayla yüzerken diğer hiçbir şeyin önemi yok gibi geliyor. Bir hayvanı kendi tabiatında görmek, korkmadan ve kendini zayıf hissetmeden onunla iletişime geçmek eşsiz bir deneyim."
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Henüz 22 yaşında olan Sarah dünyayı turlamaya devam ediyor.