Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Uydudan çekilen görüntüsü şaşırttı! Dünyanın en büyük gölü öyle bir hale geldi ki...
Sovyetler Birliği döneminde yapılan plansız sulama projeleri sonucunda Aral gölü uzmanların “dünya üzerinde yaşanan en büyük yeryüzü dönüşümü” olarak adlandırdığı bir çöle dönüştü… Geçtiğimiz günlerde Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Aral Gölü'nün içler acısı son halinin uydu görüntülerini yayınladı. Peki Aral Gölü neden çöle dönüşüyor? İşte detaylar...
Sovyetler Birliği döneminde yapılan plansız sulama projeleri sonucunda Aral gölü uzmanların “dünya üzerinde yaşanan en büyük yeryüzü dönüşümü” olarak adlandırdığı bir çöle dönüştü… Geçtiğimiz günlerde Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Aral Gölü'nün içler acısı son halinin uydu görüntülerini yayınladı. Peki Aral Gölü neden çöle dönüşüyor? İşte detaylar...
Fotoğraflar: Alamy, Anton Şkaplerov
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Orta Asya'daki Aral Gölü'nün kuruması tarih boyunca insan eliyle gerçekleştirilen en büyük doğal afetlerden birisi.
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Pamuk rekoltesini artırabilmek için Sovyetler Birliği döneminde yapılan plansız sulama projeleri, dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral'ın yüzde 90'ını kurutup çöle çevirmişti.
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BBC Özbekçe Servisi'nden Rüstem Kobilov Aral'ı kurtarma çalışmalarını ve başarıya ulaşıp ulaşamayacaklarını araştırdı:
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"Aral Gölü'nün kuruyup çöle dönmesi sadece 40 yıl aldı. Bir zamanlar teknelerin yüzdüğü yerde şimdi çorak toprağın ortasında paslanmış gemi kalıntıları var." diye açıklıyor.
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Eskiden 60 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan Aral, yer yer 40 metre derinliğe ulaşıyordu.
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Şimdiyse bu heybetli doğa harikasının sadece yüzde 10'u geriye kalmış durumda.
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Rus Kozmonot son halini paylaştı Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Aral Gölü'nün içler acısı son halinin uydu görüntülerini yayınladı. Şkaplerov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllarda dünyanın dördüncü en büyük gölü olarak gösterilen Aral'daki su seviyesinin felaket derecede düştüğünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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Instagram kullanıcıları da yorumlarında gölün kurumasından dolayı üzüntülü olduklarını belirtseler de uzay fotoğrafının güzelliğine hayranlığını gizlemediler.
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Çevre felaketinden dolayı çeşitli hastalıklar yaygınlaştı Kazakistan ve Özbekistan'da yaklaşık 2 milyonluk nüfusun yaşadığı Aral Gölü havzasındaki bu çevre felaketiyle, halk arasında çeşitli hastalıklar yaygınlaştı, bebek ölümlerinde de artış oldu.
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Orta Asya'nın iki büyük nehri Amu Derya ve Siri Derya Aral'ı besleyen kaynaklardı.
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Ancak Sovyetler Birliği döneminde bu iki nehir pamuk tarlalarının sulanması için kullanılmaya başladığında Aral Gölü'nün de geleceği belirsiz hale geldi.
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Sovyetler Birliği'nin planlamacıları Orta Asya'yı dünyanın en büyük pamuk üreticisi haline getirmeyi tasarlamışlardı.
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Bu politikanın sonucunda ise Özbekistan 1980'lerde dünyanın en büyük pamuk üreticisi haline geldi.
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Aral'ın yüzölçümü daraldıkça daha çok böcek ve haşere çekmeye başladı. Bu olayların sonucunda ise alandaki balık nüfusu giderek azaldı.
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1960'ta 34 balık türünün bulunduğu gölde o dönemde yılda ortalama 60 bin ton balık avlanırken, bugün balıkların hemen hemen tamamı yok oldu.
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Moynak'taki balık konservesi fabrikası ise terk edildi ve harabeye döndü. Gölün eski kıyısında kalan balıkçı tekneleri buraları gemi hurdalığına çevirdi. Suyun geri çekildiği alanlarda oluşan Aralkum Çölü'nde artık develer geziyor.
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Başka bir deyişle Sovyetlerin pamuk üretimi hakkındaki plan ve projeleri dev bir gölün ve balıkçılığın yok olmasına neden oldu.
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Aral'ın kurumasıyla bölgedeki iklim de değişti. Yağmurlar azaldı, yeşil alanlar kuraklaştı. Aral'a yakın tatlı su göletleri de Aral'la birlikte kurudu.
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Antilop sürüleri yok olduAral'ın beslediği bitki örtüsü içerisinde yaşayan antilop sürüleri yeryüzünden silindi. Aral Gölü küçüldükçe kuşbakışı görüntüsü bir kardan adam halini almaya başladı ve şişman bir gövde üzerine oturtulmuş küçük bir kafa görüntüsü ortaya çıktı
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Kardan adamın kafası 'Küçük Aral' adını aldı. Boyun noktasına ise bir baraj yapıldı. Kokaral Barajı sayesinde Aral'ın derinliği 2005'teki en sığ seviyesinden 3 metre yukarı çekilebildi.
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Ancak Küçük Aral, kuruyan gerçek Aral Gölü'nün sadece yüzde 5'i kadar. O yüzden bölgedeki büyük balık işleme fabrikalarının bir daha hiç eskisi kadar çalışamayacağı sorusu akıllarda.
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Küçük Aral'da balıkçılık tekrar canlanıyor fakat balık tutanlara göre bolluk ve bereket eskisi gibi değil.
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Ancak bölge halkı yine de gölün eski haline döneceği konusunda umutlu.