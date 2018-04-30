Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü seyahat sitesi seçti, Avrupa’da en ucuz 18 tatil yeri! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Yazın gelmesiyle tatil arayışları da başladı. Ama bazen tatil yerleri düşündüğümüzden fazla cep yakabiliyor. Eğer siz de çok harcama yapmadan güzel bir tatil isteyenlerdenseniz; sizin için Insider, Avrupa’da en ucuz 18 tatil yerini seçti. Bu yerlerde yemeğinden kahvesine kadar ortalama harcanacak fiyatlar yazıyor. Listede Türkiye’den de bir yer var…
Yazın gelmesiyle tatil arayışları da başladı. Ama bazen tatil yerleri düşündüğümüzden fazla cep yakabiliyor. Eğer siz de çok harcama yapmadan güzel bir tatil isteyenlerdenseniz; sizin için Insider, Avrupa’da en ucuz 18 tatil yerini seçti. Bu yerlerde yemeğinden kahvesine kadar ortalama harcanacak fiyatlar yazıyor. Listede Türkiye’den de bir yer var…
Fotoğraflar: Alamy, Insider
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18- Sorrento – İtalya Sorrento, Güney İtalya’nın Napoli Körfezi’nde bulunan küçük bir kasaba. Kasaba tarihi özellikleri ve yerel ürünleri ile ünlü. Napoli’ye bağlı olan kasabanın etrafı Vezüv Yanardağı, Capri ve Napoli ile çevrili. Tarihi milattan önceye kadar uzanıyor. Sorrento’da Roma, Yunan ve Bizans İmparatorluğu’nun hâkim olduğu dönemlere ait birçok kalıntı ve tarihi eser bulunuyor. Özellikle sahip olduğu katedral, manastır ve kilise gibi tarihe ışık tutan dini yapılar ile dikkat çekiyor. Bunun yanında tarımsal üretime dayalı yerli ürünleriyle de ünlü olan şehirde ‘limoncello’ denilen limon likörü, narenciye, şarap, fındık ve zeytin üretimi Sorrento’nun hem ekonomik hem de turizm açısından en önemli ürünleri arasında.
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Bir fincan kahve: 1,78 Euro (8,84 TL) Bir şişe bira: 2,68 Euro (13,30 TL) Bir bardak şarap: 2,68 Euro (13.30 TL ) Güneş kremi: 8,92 Euro (44,28 TL) Sinek Kovucu:7,14 Euro (35,44 TL) İki kişilik öğle yemeği: 32,11 Euro (159,40 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 64,22 Euro (318,80 TL)
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17- İbiza – İspanya İbiza, İspanya’ya bağlı özerk Balear Takımadaları’nın bir tanesi olan İbiza Adası’nın en büyük şehri. İbiza, restoranları, butik dükkânları, plajları ve en önemlisi gece hayatıyla Akdeniz’deki en meşhur turistik destinasyonlardan birisi. Ayrıca burası 1999 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi. Gezilecek birçok katedral ve müze de bulunuyor. İbiza denilince akla gece hayatından sonra müzik festivalleri geliyor. 3 Krallar Kutlamaları ve İbiza Uluslararası Motosiklet Yarışı burada düzenlenen festivaller arasında.
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Bir fincan kahve: 1,34 Euro (6.65 TL) Bir şişe bira: 3,12 Euro (15,49 TL) Bir bardak şarap: 3,47 Euro (17.23 TL) Güneş kremi: 17,75 Euro (88,11 TL) Sinek Kovucu: 8,83 Euro (43,83 TL) İki kişilik öğle yemeği: 16,05 Euro (79,68 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 64,22 Pound (318,80 TL)
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16. Limasol – Kıbrıs Cumhuriyeti Limasol, Güney Kıbrıs’ta adanın en güneyinde yer alan bir şehir. Bir liman kenti olan Limasol aynı zamanda adanın en büyük ikinci şehri konumunda yer alıyor. Bölgenin başlıca geçim kaynağı ise turizm. Sahil kıyılarında pek çok lüks otel de bulunuyor. Ekonomisinde etkili olan bir diğer etken de şarap üretimi. Şarap üretiminin önemi her yıl eylül ayında yapılan Şarap Festivali ile gösteriliyor. Aynı zamanda Limasol’da Bira Festivali, Shakespeare Festivali ve Amathusia Dans Festivali gibi birçok festival düzenleniyor. Ayrıca bölgede ziyaret edilebilecek antik şehir ve kale bulunuyor.
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Bir fincan kahve: 2,68 Euro (13,31 TL) Bir şişe bira: 2,68 Euro (13,31 TL) Bir bardak şarap: 3,12 Euro (15,50 TL) Güneş kremi: 12,04 Euro (59,80 TL) Sinek Kovucu: 6,33 Euro ( 31,44 TL) İki kişilik öğle yemeği: 23,10 Euro (114,74 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 64,22 Euro (318,80 TL)
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15. Nice – Fransa Fransa’nın beşinci en büyük kenti ve Fransız Rivierasının başkenti unvanına sahip Nice aynı zamanda Fransa’nın ikinci büyük turizm kenti. Nice Kalesi bölgeyi tepeden görebildiği için turistlerin en uğrak noktalarından. Nice’de bulunan St. Nicholas Ortodoks Katedrali şehrin olmazsa olmazlarından. Aynı zamanda birçok Pazar, müze ve meydan sizleri bekliyor.
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Bir fincan kahve: 1,43 Euro (7,10 TL) Bir şişe bira: 3,12 Euro (15,50 TL) Bir bardak şarap: 2,68 Euro (13,31 TL) Güneş kremi: 9,99 Euro (49,62 TL) Sinek Kovucu: 6,24 Euro (30,99 TL) İki kişilik öğle yemeği: 26,76 Euro (132,92 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 60,30 Euro (299,52 TL)
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14. Mayorka – İspanya Batı Akdeniz’de yer alan Mayorka, Balear Takım Adalarının en büyüğü. İsmi de büyük ada anlamına geliyor. Mayorka, bembeyaz kumları, denizi, sıcakkanlı insanları ile yeryüzündeki cennet desek yalan olmaz. Mayorka’nın kendine has bir mutfağı bulunuyor. Sopes Mallorquines ve Paella en ünlü yemeklerden. Mayorka’da Orta Çağ’dan kalma köyleri ve Ejderha Mağarası görülmesi gereken yerlerden. Aynı zamanda Mallorca Katedrali, Almudania Sarayı ve Arap Hamamları gezilecek yerlerde başta geliyor.
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Bir fincan kahve: 1,34 Euro (6,66 TL) Bir şişe bira: 2,23 Euro (11,09 TL) Bir bardak şarap: 3,57 Euro (17,75 TL) Güneş kremi: 13,38 Euro (66,53 TL) Sinek Kovucu: 4,46 Euro (22,18 TL) İki kişilik öğle yemeği: 26,76 Euro (133,07 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 53,97 Euro (268,37 TL)
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13. Porec – Hırvatistan Porec, Hırvatistan’ın Istria Bölgesi’nde bulunuyor. Bu bölgede Porec’in yanında Umag, Rovinj ve Pula gibi şehirler de bulunuyor. Porec, Istria Bölgesi’nin en iyi tatil yeri olarak geçiyor. Çünkü Almanlar, Avusturyalılar ve İtalyanlar aşırı endüstrileşme sonucu yaşadıkları yoğunluğu buranın sakin ortamında dinlenerek atıyorlar. Porec’in başlıca turistik alanları: Zelena, Plava Laguna isimli iki şehrin güney koyları. Bölgenin belki de en güzel sayılan yanı yazın yüksek sıcaklıklara rağmen düşük nem oranı. Porec’de Sveti Nikola Adası, Euphrasian Bazilikası ve Piskopos Sarayı görülmesi gereken yerlerden.
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Bir fincan kahve: 1,36 Euro (6,76 TL) Bir şişe bira: 2,23 Euro (11,09 TL) Bir bardak şarap: 3,47 Euro (17,25 TL) Güneş kremi: 7,43 Euro (36,93 TL) Sinek Kovucu: 4,96 Euro (24,65 TL) İki kişilik öğle yemeği: 22,30 Euro (110,83 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 61,32 Euro (304,75 TL)
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12. Lizbon – Portekiz Portekiz’in başkenti olan Lizbon, İstanbul gibi iki yakası olan nadir şehirlerden birisi… Avrupa Birliği sınırları içindeki en kalabalık 11. şehir Lizbon’dur. Aynı zamanda Lizbon; Roma, Barselona, Atina, Madrid ve Milano’dan sonra ise Avrupa’nın en çok turist çeken şehri konumunda yer alıyor. Lizbon’un tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de tarihi açıdan değerli eserlere sahip olması gösterilebilir. Lizbon’da Lizbon Katedrali, Gulbenkian Müzesi, Belem Kulesi gibi yerler mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Ayrıca yaz mevsiminde birçok festival de düzenleniyor.
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Bir fincan kahve: 0,62 Euro (3.08 TL) Bir şişe bira: 1,78 Euro (8,85 TL) Bir bardak şarap: 3,57 Euro (17,74 TL) Güneş kremi: 6,24 Euro (31,01 TL) Sinek Kovucu: 7,14 Euro (35,48 TL) İki kişilik öğle yemeği: 26,76 Euro (132,99 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 51,56 Euro (291 TL)
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11. Halkidiki – Yunanistan Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Halkidiki Yarımadası, Ege Denizi’ne uzanan üç parmaklı bir ele benzetiliyor. Bu parmaklardan ikisi Kassandra ve Sithonia, üçüncüsü ise Athos’dur. Halkidiki’de Arnia Köyü, Aristoteles Parkı gibi yerleri gezebilirsiniz. Aynı zamanda bölgede Deniz Festivali, Sani Festivali, Bizans Kulesi Festivali ve Kassandra Festivali gibi festivaller kutlanıyor. Halkidiki’de gece hayatının merkezi, bölgenin en batıdaki yarımadası olan Kassandra.
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Bir fincan kahve: 3,12 Euro (17 TL) Bir şişe bira: 4,46 Euro (25 TL) Bir bardak şarap: 4,46 Euro (22,17 TL) Güneş kremi: 13,38 Euro (66,50 TL) Sinek Kovucu: 5,35 Euro (26,59 TL) İki kişilik öğle yemeği: 26,76 Euro (132,99 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 39,24 Euro (195,01 TL)v
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10. Sliema – Malta Sliema, Malta’nın en turistik bölgelerinden birisi. Sahillerde birçok lüks otel bulunuyor. İsterseniz bölgede teknelere binerek turlar yapabilir, isterseniz de bölgedeki yerleri gezebilirsiniz. Osmanlı kuşatmasının yaşandığı Büyük Liman bölgesini de görebilirsiniz. Burada Valletta, Elmo Kalesi, 3 Şehirler ve Ricasoli Kalesi’ni görebilirsiniz. Ayrıca Malta evlerinin güzelliği de gözünüze çarpacak. Evler kadar güzel olan katedraller, kiliseler ve balıkçı restoranları da sizi büyüleyecek.
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Bir fincan kahve: 1,34 Euro ( 6,66 TL) Bir şişe bira: 2,23 Euro (11.08 TL) Bir bardak şarap: 3,21 Euro (15,95 TL) Güneş kremi: 11,24 Euro (55,86 TL) Sinek Kovucu: 2,89 Euro (14,36 TL) İki kişilik öğle yemeği: 26,76 Euro (132,99 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 47,90 Euro (238,05 TL)
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9. Zadar – Hırvatistan Zadar, Hırvatistan’da tarihi bir kent ve muhteşem mimariye sahip Eski Şehir bölümü ile sıkça gezi rotalarına eklenen bir şehir olarak biliniyor. Zadar’da Zadar Marina, St. Mary Kilisesi ve Eski Şehir, Aziz Donatus Kilisesi gezilebilir. Zoda’da Halk Dansları Festivali, Müzik Festivali ve Tiyatro Festivali gibi festivaller kutlanıyor. Aynı zamanda bölgede pek çok el yapımı ürünler, sokak sanatçılarının sattığı resimler ve tasarım butiği bulunuyor.
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Bir fincan kahve: 1,49 Euro (7,40 TL) Bir şişe bira: 2,11 Euro (10,47 TL) Bir bardak şarap: 3,10 Euro (15,39 TL) Güneş kremi: 9,29 Euro (46,11 TL) Sinek Kovucu: 4,96 Euro (24,62 TL) İki kişilik öğle yemeği: 17,34 Euro (86,07 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 56,99 Euro (282,89 TL)
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8. Korfu – Yunanistan Korfu, Yunanistan’ın kuzeybatısında yer alan Akdeniz’in kolu olan İyon Denizi’nde bulunan bir adadır. Korfu’da: Korfu Town, The Achilleion Sarayı, Kassiopi gibi yerler turistlerin illa gördüğü yerlerden. Akdeniz’in inicisi sayılan Korfu, balık ve zeytinyağı yemekleri ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Korfu, Yunanistan’ın gece hayatının en yoğun yaşandığı yerlerden birisi. Renkli ve canlı Korfu geceleri Yunanistan’dan ve diğer bölgelerinden oldukça turist çekiyor.
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Bir fincan kahve: 2,23 Euro (11,07 TL) Bir şişe bira: 2,94 Euro (14,59TL) Bir bardak şarap: 3,12 Euro (15,49 TL) Güneş kremi: 7,14 Euro (35,44 TL) Sinek Kovucu: 6,24 Euro (30,97 TL) İki kişilik öğle yemeği: 21,41 Euro (106,28 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 45,48 Euro (225,76 TL)
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7. Baf – Kıbrıs Cumhuriyeti Baf, Kıbrıs’ta bulunuyor ve bir liman kenti. Yerliler tarafından ‘Kasaba’ olarak da anılan Baf, farklı ve yeşil bitki örtüsü ile biliniyor. Ayrıca canlı bir turizm merkezi… Baf’da Baf Kalesi, Aya Paraskevi Kilisesi ve dünya mirası listesinde olan Dionysos duvar mozaiği görülmesi gereken yerlerden.
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Bir fincan kahve: 2,68 Euro (13,30 TL) Bir şişe bira: 2,05 Euro (10,18 TL) Bir bardak şarap: 3,39 Euro (16,83 TL) Güneş kremi: 7,84 Euro (38,92 TL) Sinek Kovucu: 5,49 Euro (27.25 TL) İki kişilik öğle yemeği: 20,51 Euro (101,81 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 44,06 Euro (218,71 TL)
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6. Costa Blanca – İspanya Costa Blanca, İspanya’nın güneyindeki popüler sahil kesimi ve tatil cennetlerinden birisi konumunda bulunuyor. Costa Blanca ‘beyaz sahil’ anlamına geliyor. Costa Blanca’nın güzel iklimi, berrak denizi, kumsalları ve plajları, Costa Blanca'yı özellikle deniz tatili ve su sporları düşkünleri için İspanya'nın en önemli tatil merkezlerinden birisi yapmış. Tatilciler Costa Blanca'nın tatil beldelerinde, tema parkları, su parkları ve vahşi yaşam parklarında güzel vakit geçiriyor, sayısız tatil aktivitesini yaşıyorlar.
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Bir fincan kahve: 1,34 Euro (6,65 TL) Bir şişe bira: 1,78 Euro (8,84 TL) Bir bardak şarap: 3,12 Euro (15,49 TL) Güneş kremi: 13,38 Euro (66,42 TL) Sinek Kovucu: 4,46 Euro (22,14 TL) İki kişilik öğle yemeği: 21,41 Euro (106,28 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 36.26 Euro (179,80 TL)
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5. Girit – Yunanistan Yunanistan’ın en büyük adası olan Girit, Akdeniz’deki beşinci büyük ada. Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen ve yılın tüm mevsimlerinde turistlerin uğrak noktası olan Girit’te birçok uygarlığın kalıntıları bulunuyor. Girit’te Kandiye, Knossos, Girit Tarihi Müzesi gibi yerleri görebilirsiniz. Girit’in mutfağı hayvansal gıdalardan çok ot ve yeşillikler üzerine kurulmuş. Ayrıca Girit’te Yaz Festivali, Müzik Festivali, The Kazanı Festivali gibi pek çok festival bulunuyor.
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Bir fincan kahve: 2,23 Euro (11,06 TL) Bir şişe bira: 2,23 Euro (11,06 TL) Bir bardak şarap: 2,68 Euro (13,29 TL) Güneş kremi: 6,24 Euro (30,94 TL) Sinek Kovucu: 1,96 Euro (9,72 TL) İki kişilik öğle yemeği: 21,41 Euro (106,17 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 41,92 Euro (207,87 TL)
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4. Costa Del Sol – İspanya İspanya’nın güneyindeki en popüler sahil kesimi ve tatil cenneti olan Costa del Sol ‘güneşin sahili’ demektir. Costa del Sol’un en şık ve sosyetik tatil beldesi Marbella. Marbella popüler plajı olan Playa de Don Carlos bölgenin en iyisi olarak biliniyor. Burada Plaza de Espana, Alcazaba ve Cueva de Nerja gezilecek yerler arasında gösterilebilir.
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Bir fincan kahve: 1,25 Euro (6,20 TL) Bir şişe bira: 2,23 Euro (11,06 TL) Bir bardak şarap: 2,23 Euro (11,06 TL) Güneş kremi: 4,41 Euro (21,87 TL) Sinek Kovucu: 2,76 Euro (13,69 TL) İki kişilik öğle yemeği: 16,05 Euro (79,59 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 40,58 Euro (201,22 TL)
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3. Algarve – Portekiz Algarve bölgesi, Portekiz’in en güzeyinde bulunuyor. Algerve’de birçok yeri ziyaret edebilirsiniz. Lagos, Lizbon ve Sagres gezilen başlıca yerlerden. Aynı zamanda burada yarış tutkunları için bir de yarış pisti bulunuyor. Akdeniz’de bulunduğunda Alvarge’de balık kültürü çok gelişmiş. Burada Ponta da Piedade, Praia Da Amoreira gibi sahilleri gezip görebilirsiniz.
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Bir fincan kahve: 0.62 Euro ( 3,07 TL) Bir şişe bira: 0.98 Euro (4,86 TL) Bir bardak şarap: 1.11 Euro (5,50 TL) Güneş kremi: Euro 4.45 (22,05 TL) Sinek Kovucu: Euro 5.16 (25,57 TL) İki kişilik öğle yemeği: 15.88 (78,70 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 38.70 (191,79 TL)
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2. Marmaris – Türkiye Ülkemizin en iyi tatil beldelerinden birisi şüphesiz ki Marmaris’tir. Önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris’in çevresinde görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Marmaris Plajları ve koyları, Marmaris Kalesi, Marmaris Müzesi, Hafsa Sultan Kervansarayı mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Ayrıca Marmaris’te Ege ve Akdeniz mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini tatma imkânı da bulabilirsiniz.
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Bir fincan kahve: 1.40 Euro (6,94 TL) Bir şişe bira: 2.21 Euro (10,95 TL) Bir bardak şarap: 2.23 Euro (11,05 TL) Güneş kremi: 6.68 Euro (33,10 TL) Sinek Kovucu: 1.86 Euro (9,22 TL) İki kişilik öğle yemeği: 9.31 Euro (46,14 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 31.65 Euro (215,28 TL)
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1. Sunny Beach – Bulgaristan Bulgaristan’ın en çok bilinen tatil bölgesi olan Sunny Beach 8 kilometreye varan ve kesintisiz uzanan kumsalı ile özellikle İngiliz ve İrlandalı turistler için cazibe merkezi. Her sene giderek artan popülaritesi sayesinde her sene yeni bir tesis açılıyor. Hediyelik eşya dükkanları ve deniz ürünleri satan mağazalar ağırlıkta bulunuyor. Sunny Beach’e 24 saat yaşanan gece hayatı ile Bulgaristan’ın Las Vegas’ı deniliyor.
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Bir fincan kahve: 0.71 Euro (3,52 TL) Bir şişe bira: 0.71 Euro (3,52 TL) Bir bardak şarap: 1.19 Euro (5,91 TL) Güneş kremi: 2.38 Euro (11.81 TL) Sinek Kovucu: 2.38 Euro (11.81 TL) İki kişilik öğle yemeği: 8.56 (42,49 TL) Bir şişe şarap ile iki kişilik, üç çeşit akşam yemeği: 26.18 (129,95 TL)
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Her ülkenin kendi kuralları ve yönetim şekli olması beraberinde bazı yasakları da getiriyor. Ama bazı yasaklar var ki oldukça ilginç. Video için tıklayınız...