Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eserler! İçlerinde koca tapınak bile var...
Türkiye, binlerce yıl boyunca yüzlerce uygarlığa ev sahipliği yaptı. Dünya tarihinin en eski yapılarının bulunduğu Anadolu toprakları asırlarca kültür ve sanatın en önemli merkezi oldu. Bu kapsamda Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yapılan kazılar sonucunda çıkan ve kaçırılan eserleri sizler için listeledik.
Türkiye, binlerce yıl boyunca yüzlerce uygarlığa ev sahipliği yaptı. Dünya tarihinin en eski yapılarının bulunduğu Anadolu toprakları asırlarca kültür ve sanatın en önemli merkezi oldu. Bu kapsamda Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yapılan kazılar sonucunda çıkan ve kaçırılan eserleri sizler için listeledik.
Fotoğraflar: Alamy, Indıgo
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Pergamon'daki Zeus Sunağı (Bergama) / Berlin Müzesi Bergama Zeus Sunağı ya da Zeus Altar'ı MÖ 2. yüzyılda, Kuzey Batı Anadolu'da, İzmir'in kuzeyinde bulundu.
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Bu sunak, antik Pergamon şehrinde Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos hanedanı tarafından yaptırılmış mermerden anıtsal dinsel bir yapı…
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At nalı biçimdeki yapı Bergama Akropolü üzerinde bulunuyor. 35,64 metre genişliğinde 33,4 metre derinliğinde...
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Yapının ön tarafında bulunan merdivenler 20 metre genişliğinde...
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Bu görkemli yapının kalıntıları 1870'li yıllarda Alman mühendisi Carl Humann tarafından, o zamanın Prusya'sına götürülmüş.
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Bugün, Berlin'de bulunan Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergilenmekte ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmekte...
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Athena Tapınağı Propylonu (Bergama) / Berlin Müzesi II. Eumenes dönemine ait olan (MÖ 197 - 159 ) Pergamon Athena Tapınağı Propylon girişi Berlin Müzesi'nde tutulmakta.
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Troya (Truva) Hazineleri MÖ 1200’lerde yapılan Troya Savaşı'nda Akhaların başkumandanı olan Agamemnon Maskı gerçekte kendisinden 300 yıl önce yaşamış bir prense ait.
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Mykene'de yapılan kazı çalışmaları esnasında gün ışığına çıkan eser günümüzde Atina Milli Müzesi'nde bulunuyor.
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Resimde görülen aklınlık, küpe vb. diğer Troya hazinelerinin tamamına yakın bir kısmı ise Rusya'dadır.
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Üç Güzeller Mozaiği / Paris Louvre Müzesi Hera, Athena ve Aphrodite'nin Paris’in hakemliğinde İda Dağı'nda yapmış oldukları güzellik yarışmasını gösteren mozaik MS 2’yy ait olup Antakya'da bulunmuş.
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Günümüzde ise Paris Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
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Dionysos Mozaiği (Antakya) / Amerika Worcester Müzesi Hermes çocuk Dionysos'u kucağında taşımakta...
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Antakya'da bulunan MS 4’yy tarihlenen mozaik Amerika Worcester Müzesi'nde bulunuyor.
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Aphrodisias İhtiyar Balıkçı Heykeli / Berlin müzesi Aydın Geyre yakınlarındaki antik Aphrodisias kentinde Prof. Dr. Kenan Erim başkanlığında sürdürülen kazılar sırasında 1989 yılında Tiberius Portikosu'ndaki havuzda bir mermer baş bulundu.
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Bulunan başın, 1904 yılında Fransız arkeolog Paul Gaudin tarafından yürütülen izinli kazılar sırasında bulunarak gizlice yurt dışına kaçırılan ve daha sonra Berlin Pergamon Müzesi'ne satılan gövdeye ait olduğu tespit edildi.
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Beyhekim Camii’nin çini mozaikli mihrabı Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'ndeki Beyhekim Camii'nin çini mozaikli mihrabı, 1907'de Almanya'nın Konya Konsolosu Dr. J. H. Loytvedin tarafından onarım bahanesiyle numaralandırılarak yurt dışına kaçırılmıştı.
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Eser, hâlâ Berlin'deki Pergamonmuseum (Bergama Müzesi)'da İslam Eserleri bölümünde sergileniyor.
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Hacı İbrahim Veli Türbesi Sandukası Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'yu aydınlatmak için gönderdiği şeyhlerin torunlarından olan Şeyh Hacı İbrahim Veli'nin türbesi, Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Alanyurt (Maruf) köyünde bulunuyor.
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Türbede bulunan ve ceviz ağacının gövdesinden oyma tekniğiyle yapılmış işlemeli sanduka, 1905 yılında çalınarak Almanya'ya götürüldü.
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Nereidler Anıtı (Ksanthos) / British Müzesi Ksanthos Kentinde MÖ 400 yıllarında yapılmış olan bu esere sütunları arasındaki 12 adet Nereid heykelinden dolayı Nereidler Anıtı denmekte...
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Eser günümüzde British Müzesinde bulunmakta...
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Milet Güney Agora Kuzey Kapısı / Berlin Müzesi Aydın Söke’de Balat köyünde bulunan, kazılara ilk defa Berlin Müzesi müdürlerinden Schoene tarafından başlandı. Sonra bunu 1896 yılında T. Wiegand’ın yaptığı kazının izlediği Miletos antik kentinde yapılan kazılarda ele geçen bazı eserler, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Almanlara hediye edilmiştir.
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Bu kazılar sırasında bulunan MS 2. Yüzyıla ait anıtsal Güney Agora Kapısı bugün Berlin Pergamon Müzesi’nde sergilenen en önemli eserler arasında yer alıyor.