Ulaşımın zor olduğu dünyanın en ilginç köyü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gürcistan'ın Svaneti bölgesindeki Svan kuleleriyle korunan Uşguli köyü, tarihi ve doğal özellikleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Gürcistan'da Kafkas Dağları'nın zirvelerine açılan Enguri Geçidi'nin girişindeki Uşguli köyü, ‘Avrupa'da sürekli yaşanılan en yüksek yerleşim yeri’ özelliğiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan'ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları'nın en yüksek zirvelerinden Şhara'ya açılan Enguri Geçidi'nin girişinde yer alıyor ve Svan kuleleriyle korunan dört köyden oluşuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Bölgede, Svan kulelerinin en çok görüldüğü Uşguli'de 200'den fazla Ortaçağ kule evi bulunurken 12'nci yüzyılda inşa edilen şapel de turistlerin dikkatini çekiyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Ulaşımı güç olan Uşguli'ye başta doğaseverler, sporcular ve gezginler olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişi geliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Sıcağa ve zorluklara aldırmadan Enguri Vadisi içinden Şhara buzuluna yürüyüş gerçekleştiren turistler, doğa ile uyum içinde yaşayan yerel Svan halkının binalarını yakından görme fırsatı buluyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Üç ila beş kattan oluşan kuleler, tarih içinde hem konut hem de bölgeyi işgalcilere karşı savunma amaçlı kullanılmış.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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"HAYAL DÜNYASINI GERÇEKLİĞE TAŞIYAN BİR ORTAM VAR" Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dinçer, yaptığı açıklamada, 17 kişilik bir grupla Svaneti bölgesine geldiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Uşguli'nin hayal dünyasının gerçekliğe taşıdığı dünyadaki nadir yerlerden biri olduğunu anlatan Dinçer, "Burası, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Avrupa'nın sürekli yaşanılan en yüksek rakımlı köyü, Gürcistan'ın da en yüksek zirvesi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Çok güzel bir vadi, bin yıllık Svan kuleleri ve Şhara Dağı buzulları ve heybetli görüntüsüyle büyüleyici. Burada hayal dünyasını gerçekliğe taşıyan bir ortam var" diye konuştu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Dinçer, bölgede bin yıllık Svan kulelerinin yoğunlukla görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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"Çok fazla değişime uğramamış ve tarihi özelliğini korumaya devam ediyor. Yapılar, harç kullanılmadan taşlarla oluşturulmuş.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Çatılarda plak şeklinde doğal taşlar kullanılarak oluşturulmuş.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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İnsanların kendi yaşamlarını korumak amacıyla yaptığı özel yapılar var. Burada her bir aile grubu kendi kalesini yapmış. Böylece dış saldırılardan kendilerini korumaya çalışmış.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Çok fazla sayıda Svan kuleleri ve Şhara zirvesinin o muhteşem görüntüsü bu bölgeye çok büyük bir anlam yüklüyor"
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Dağcıların ve doğaseverlerin Uşguli'ye büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Dinçer, "Buraya olan ilginin sebebi hiç bozulmamış olmasıdır.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, AA
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Bin yıllık yapıların olduğu gibi korunması ve dokunabilmemiz son derece önemli" ifadelerini kullandı.