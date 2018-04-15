Ukulele çalarak dünyayı geziyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çağatay Alpak (27) doktor. Üniversiteyi bitirip zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra mesleği bıraktı. Hiç yurt dışına çıkmamıştı ve dünya turuna karar verdi. Bu aslında bir seyahat planı değil, hayat değişikliği planıydı… Macera Gürcistan’da başladı ve Asya’ya kadar uzadı… Ne rotası belli ne de planı, rüzgâr nereye savurursa oraya gidiyor. Yol boyunca birçok işte çalışıp çok iyi para da kazandı. Şu sıralar otostop çekerek ve ukulele çalarak serüvenine devam ediyor. Alpak ile serüvenini konuştuk.
Çağatay Alpak (27) doktor. Üniversiteyi bitirip zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra mesleği bıraktı. Hiç yurt dışına çıkmamıştı ve dünya turuna karar verdi. Bu aslında bir seyahat planı değil, hayat değişikliği planıydı… Macera Gürcistan’da başladı ve Asya’ya kadar uzadı… Ne rotası belli ne de planı, rüzgâr nereye savurursa oraya gidiyor. Yol boyunca birçok işte çalışıp çok iyi para da kazandı. Şu sıralar otostop çekerek ve ukulele çalarak serüvenine devam ediyor. Alpak ile serüvenini konuştuk.Fotoğraflar: Çağatay Apak
Çağatay Alpak
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Aslında güzel bir mesleğiniz var ama yapmayıp kendinizi yollara adadınız, neden böyle bir şey tercih ettiniz? - Celal Bayar Üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum. “Bu mesleği 30-40 yıl boyunca yapacaksınız” dediklerinde ürktüğümü hatırlıyorum.
Çağatay Alpak
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Okulu bitirince mecburi hizmetim için Ordu’da küçük bir ilçeye atandım. Güzel günlerdi… Mesleğin özünü sevdim ama küçük bir çemberin etrafında dönüp duruyordum.
Çağatay Alpak
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Bu yüzden çemberin çapını genişletmeye başladım. Aslında bu bir seyahat planı değil, hayat değişikliği planı…
Çağatay Alpak
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Direkt çemberi seyahatle genişletmek istediğinize göre, hep hayatınızdaydı sanırım... - Yıllardır Türkiye’de yapmış olduğum kısa geziler olayın tam göbeğine seyahat ve dünya turunu koydu. Daha önce yurt dışına hiç çıkmadım.
Çağatay Alpak
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Mecburi hizmet bittiğinde insanların genelinin gözünde hekimliği bırakan şımarık ve nankör bir genç, yakın dostlarımın gözündeyse gezgindim.
Çağatay Alpak
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Peki macera nerede başladı, nasıl yol aldı? - Bir rotam yoktu ama karadan ilerlemek istediğimden Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçtim. Burada biraz kalıp Azerbaycan’a ilerledim.
Çağatay Alpak
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Sonra güneye İran’a geçtim ve iki ay kaldım. Daha sonrası Hindistan, Malezya ve “yeni evim” dediğim Tayland… Şu an Myanmar’dayım…
Çağatay Alpak
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İran dışarıdan kapalı kutu gibi görünüyor, burada sizi en çok ne etkiledi? - Kadınların yüzüne üçüncü gün bakabilmiştim sanırım. Göz göze gelirsek polisler koluma girip beni nezarete atacaklar gibi geliyordu.
Çağatay Alpak
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Sonra bana selam veren teyzelerin ve üniversiteli genç arkadaşların sayısı artınca rahatladım. En çok misafirperverlikten etkilendim.
Çağatay Alpak
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Kalacağım yerin yakınındaki bir fırına gidip ekmek kuyruğuna girdim. Birkaç saniye sonra biri kolumdan çekiştirdi ve yarı Farsça yarı Türkçe “Hoş geldin evimize, buyur misafirimizsin” dedi.
Çağatay Alpak
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Daha cevaplayamadan öbürü elime birkaç ekmek tutuşturdu. Çok iyiler gerçekten.
Çağatay Alpak
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İran’da nereleri gezdiniz? - Kuzeyde Tebriz’den başlayıp Tahran’a kadar bir sürü şehri tek başıma gezdim. Sonra çöl şehri Yazd, dünyanın yarısı denilen İsfahan, iki güzel ada keşm ve hörmüz, romantizminin farklı bir boyutu olan Şiraz’da toplam bir buçuk ay geçirdim.
Çağatay Alpak
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Güvenlik konusu kafalarda hep soru işaretidir konu İran olunca. Tahran’ın göbeğinde çantamı yarım saat yolun ortasında bıraktım, kimse dokunmaya dahi yeltenmedi.
Çağatay Alpak
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Evinde kaldığım ya da otostopta beni alan kimse zarar verme niyetinde değildi.
Çağatay Alpak
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Dünya turun boyunca hiç çalıştın mı? - Sokakta ukulele ile müzik yaparak güzel bir miktar para kazandım. Bir saat çalıp 150-160 lira kazandığım da oldu, hiç kazanamadığım da…
Çağatay Alpak
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Tayland’da tesadüfler sonucu iş bulup bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Toplam altı-yedi ay çalıştım. Aylık kazancım yaklaşık 4 bin liraydı.
Çağatay Alpak
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Öncesinde ukulele çalıyor muydunuz? - Aslında yola mızıka ile çıktım. Sıkıldıkça üflerim belki para da kazanırım diye… Tahran’da ukulele çalan bir arkadaşla birlikte gezmeye karar verdik.
Çağatay Alpak
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Tahran metrosunda birlikte müzik yapmaya karar verdik. Sonra zamala ben de kendimi geliştirdim. İran’da da insanlar sokak müziğine fazla ilgi gösteriyor. Yasak olan her zaman cezbedicidir.
Çağatay Alpak
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Neden Tayland için ‘yeni evim’ diyorsunuz? - 10 ay yaşadım Tayland’da ve her yeri gezdim. Bangkok’u sokak sokak biliyorum artık.
Çağatay Alpak
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Birine yanlışlıkla çarptığında üste çıkmak yerine özür dilemek, bir diyalog içerisindeyken her an olay çıkaracakmış gibi bir ses tonuyla konuşmamak, insanlara tehditkâr değil samimi ve mahcup bakmak aslında olması gereken çok temel şeyler.
Çağatay Alpak
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Taylandlılar saygıya dayalı bir hayatları olduğundan bunu doğal halleriyle çok güzel öğretiyorlar size. Beni çok etkiledi…
Çağatay Alpak
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Ne kadar bir bütçeyle yola çıktınız? Yol öncesi çok fazla para biriktiremedim. 10 15 bin lira ile başladı maceram… “Param biterse yolda çalışır devam ederim” diyordum hep.
Çağatay Alpak
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Bu yolculuk 6 aylık- 1 yıllık bir tur olmadığı için kayıt tutmuyorum. 1 günde 50 dolar harcadığım günler oldu, hiç harcamadığım günler de.
Çağatay Alpak
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Lüks restoranlarda da yemek yiyorum, sokakta da. Ülkeye göre aylık 300-400 dolar arası bir harcamam var.