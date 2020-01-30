Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı! "Hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum"

Gidiş- dönüş uçak bileti, kalacağınız yerin gerçek rezervasyonu (Sahte bir rezervasyon yapıp yazdırıp iptal etmeyin), kalacağınız gün başına 50 dolar nakit paranın yanınızda olması ve tüm bu belgelerin yazılı çıktısını göstermeniz gerekiyor. Tüm bunlara rağmen yine de alınmayabilirsiniz. Peki ama neden?