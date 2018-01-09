Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tüyleri diken diken eden en ilginç 8 kabile geleneği
Yaşayışları, dilleri ve kültürleri hakkında çok fazla bilgi bilmediğimiz insanlar: Hijralar, Masailer, Hamalar, Padaunglar ve daha fazlaları… İletişim çağından uzak, kendi başlarına yaşam mücadelesi veren, çöllerde ya da balta girmemiş ormanlarda yaşayan kabileler hepsi. Coğrafyalarının da etkisiyle bir kültür oluşturmuşlar ve bunu ritüellerle süslemişler. Kimileri geleneği gereği yüzüne yeşil dövme yaptırır, kimileri ise ölüleriyle birlikte yaşar. İşte okuyunca çok şaşıracağınız en ilginç kabile gelenekleri…
Yaşayışları, dilleri ve kültürleri hakkında çok fazla bilgi bilmediğimiz insanlar: Hijralar, Masailer, Hamalar, Padaunglar ve daha fazlaları… İletişim çağından uzak, kendi başlarına yaşam mücadelesi veren, çöllerde ya da balta girmemiş ormanlarda yaşayan kabileler hepsi. Coğrafyalarının da etkisiyle bir kültür oluşturmuşlar ve bunu ritüellerle süslemişler. Kimileri geleneği gereği yüzüne yeşil dövme yaptırır, kimileri ise ölüleriyle birlikte yaşar. İşte okuyunca çok şaşıracağınız en ilginç kabile gelenekleri…
Papua Yeni Gine'de korkunç bir gelenek Papua Yeni Gine’de, Morobe tepelerinde yaşayan kabile halkının çok ilginç bir gelenekleri var. Ölülerini gömmek ya da yakmak yerine, ateşte tütsüleyip, bambu kafeslerle köyün yüksek yerlerine asıyorlar.
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Köyü ziyaret eden turistlerin dehşetle izlediği bu manzara, aslında onlar için ölülerine verdikleri en büyük onur. Öncelikle ölü hazırlayıcılar, cesetlerin ayaklarında, dizlerinde ve dirseklerinde birer kesik açıyorlar.
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Daha sonra karınlarına bambu çubuklar batırıyorlar ve bu şekilde, vücuttaki bütün yağ kuruyup gidiyor. Akan yağları bir yerde topluyorlar.
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Daha sonra bu yağlarla hayattaki akrabaları yağlayan yerliler bu şekilde ölülerin enerjisini yaşayanlara geçirdiklerine inanıyorlar. Artan yağlar, aynı sebepten, yemek yapımında kullanılıyor.
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Gözleri ve ağızları kapatılan cesetler tütsülenip ebediyete kadar bambu kafeslerin içinde, köyün çevresini süslemeye devam ediyor.
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Üçüncü cinsiyete sahip Hijralar hadım ediliyor Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yaşayan ve 'üçüncü cinsiyet'e sahip insanlar olarak anılan Hijralar'ın kökenleri Babür İmparatorluğu dönemine dayanıyor.
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Hijralara, içinde bulundukları topluma göre çeşitli sosyal roller biçiliyor. Aileleri tarafından reddedilen veya onlardan kaçan erkek çocukları evlat edinerek devamlılıklarını sürdüren Hijralar çoğunlukla genelevlerde çalışarak yaşamlarını sürdürüyorlar.
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Pakistan'dakiler, tamamı Hijralardan oluşan iyi organize olmuş ve gurular tarafından yönetilen topluluklar halinde yaşıyorlar.
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Hijralığa geçişin tamamen ilkel koşullarda gerçekleştirilen hadım operasyonuyla başladığı belirtilirken, Mumbai'deki sağlık organizasyonu Humsafar Fonu'nun raporuna göre sağlık ocaklarını ziyaret eden Hijraların sadece yüzde 8'i hadım edilmiş halde.
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Hijralar düğünlerde ve törenlerde şarkı söyleyerek ve dans ederek aldıkları bahşiş ve hediyelerle hayatlarını kazanıyor.
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Düğünlere davetsiz giden Hijralar, para ya da çeşitli hediyeler almadan ayrılmıyor.
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Ne kadın, ne de erkek olarak kabul edilen Hijralar renkli giysiler giyiyor, ağır makyaj yapıyor ve mücevher kullanıyor. Ülkedeki Hijraların sayısının 500 bin olduğu tahmin ediliyor.
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Tükürerek selamlaşan kabile Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerine yaşayan Masailer, selamlaşırken birbirlerine tükürmeyi tercih ediyor.
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El sıkışacakları zaman eline tüküren Masailer yeni doğan bebeklerin de yüzüne tükürüyor.
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Masai erkekleri böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına inanıyor.
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Bizdeki nazar anlayışına benzeyen bu gelenek sürdürülmeye devam ediyor.
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Erkekliğe adım dayakla başlıyor Etiyopya'nın Hamar Kabilesi’nde ise bir erkeğin, erkekliğini göstermesi için dayak yemesi gerekiyor.
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Herkese açık bir meydanda önce dans ettirilen genç erkek, ardından kız arkadaşları ve ailenin büyükleri tarafından sopayla dövülüyor.
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Vücudunda yaralar oluşana dek uygulanan gelenek, kızların arkadaşlarına olan bağlılığını simgeliyor.
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Sopa işleminin ardından öküz ya da boğa üzerine çıkarılan genç, düşmeden ileri geri üç tur attırılarak erkekliğini ispatlamış sayılıyor.
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Bir tuhaf kabile: Berberiler Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkı. Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolotik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmekte.
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Berberi Kabilesi kadınları gelenekleri gereği yüzlerine, kollarına ve baldırlarına yeşil ve mavi karışımı bir renkle dövme yaptırıyor.
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Bu geniş coğrafyada göçebe ya da yarı-göçebe olarak yaşayan eski kabile... Berberilerin ‘Berberice’ adını verdikleri bir dile sahipler. Bu dilin alfabesi bugünkü İbraniceye oldukça benzemekte…
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Dünyanın en uzun boyunlu kadınları burada! Dünyanın en uzun boyunlu kadınları unvanını taşıyan Padaunglar, Red Karen (Karenni) Kabilesi‘nin bir alt gurubu... Shan dilinde ‘uzun boyun’ anlamına gelen Padaunglar aynı zamanda “Zürafa Kızlar” olarak da biliniyor.
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Bir Padaung kadını hayatı boyunca ortalama 20 halka takmaktadır. Yaklaşık 10-12 kilogram ağırlığı bulan bu ağır pirinç halkalar zamanla omuzları aşağı bastırarak vücudun şeklini bozarak boynu uzatıyor.
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5-6 yaşlarındayken çocukların boyunlarına halkalar takılmaya başlanmakta ve her yıl halkaların sayısı artırılmakta…
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Ölüleri mezardan çıkarıp giydiriyor!r Endonezya'nın Güney Sulawesi Bölgesi'nde ‘Ma'nene’ olarak adlandırılan ritüel, tüyleri diken diken ediyor. Bölgede yaşayanlar, her üç yılda bir ölülerine olan saygılarını göstermek ve onları onurlandırmak için mezarları açıyorlar. Açılan mezarlardan çıkarılan ölülerin üzerlerindeki giysiler temizleniyor, gerekirse yenileri giydiriliyor.
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Aile üyeleri, ölmüş akrabalarının mezarlarını tek tek açıp, cesetleri dışarı çıkarıyorlar. Sonrasında da, ölülerini yeni giysileri ile birlikte kasabanın etrafında yürütüyorlar. Yerel halk, öleli yüzyıllar olsa bile, aile üyelerinin hâlâ kendileriyle birlikte olduğuna inanıyor. Ölümlerinden sonra iyi korunan cesetler mezarlarından çıkarılıp, giysiler değiştirildikten sonra kasabayı geziyor ve sonrasında tekrar mezarlarına dönüyorlar.
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Burada şişmanlık zenginlik göstergesi Moritanya'nın yerlilerinde zenginlik olgusu şişmanlıkla özdeşleştiriliyor.
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Bu sebeple anneler 5-15 yaşındaki kızlarını şişmanlatmak için özel bir çaba harcıyor. Kadın ne kadar şişman olursa babası ya da eşinin o kadar zengin olduğu anlaşılıyor.