Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin yeşil cennetleri! Doğanın içinde sessiz sakin iki gün...
Doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin şu sıralar tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek bir hafta sonunu yeşilliklerin içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek geçirmek istiyorsanız bu liste size göre…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin şu sıralar tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek bir hafta sonunu yeşilliklerin içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek geçirmek istiyorsanız bu liste size göre…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Keşfedilmeyi bekleyen güzellik: Göynük Kanyonu / Antalya Antalya’nın yerli ve yabancı en çok turist çeken ilçesi olan Kemer’deki en popüler güzelliklerden biri Göynük Kanyonu…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Doğal güzellikleri, şelaleleri ve trekking parkurlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.Göynük Kanyonu'na ulaşımda Antalya yönünden geliyorsanız Beldibi'ni geçtikten sonra Göynük'e girmeden sağa girerek Göynük Deresine paralel Beydağları'na doğru gitmek gerekiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kemer tarafından gelindiğinde ise Göynük Deresi üstündeki köprüden karşıya geçerek Göynük Kanyonu gişelerine ulaşmak gerekiyor. Kanyon bölgesine girdiğinizde karşınıza bir gölet çıkacak. Yemyeşil suları size harika fotoğraflar sunacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Instagram’da bolca like almanız garanti. Gölet etrafında dinlenme ve yeme içme alanları da bulunuyor. Kanyonun sonunda ise esas kanyona geliniyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Burada ister buz gibi sularda yüzerek serinleyebilir, isterseniz kayalardan yürüyerek kanyonun daha yukarılarına çıkarak şelaleleri görebilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Doğanın el değmemiş mirası: Yerköprü Şelalesi / Mersin Yerköprü şelalesi Mersin’de Mut ile Ermenek yolunda yer alıyor. Bu arada Konya Hadim’de de aynı isimde bir şelale var. Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın uzun yıllardır topraktaki aşındırma etkisi sonucu oluşan Yerköprü Şelalesi'nin suyu, 30 metre yükseklikten inerek akıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Mut ilçe merkezine 35 kilometre uzaklığındaki şelale, çevresindeki doğanın el değmemiş olması nedeniyle sizi oldukça etkileyecek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2001 yılında ‘tabiat anıtı’ olarak tescillenen şelalede, çevresindeki ağaçlardan kuş cıvıltıları yankılanırken, suyun yüksekten düşmesi sonucu oluşan renk tonlarıyla da görsel şölen oluşuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yeşilin her tonu burada: Yedigöller / Bolu Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer Yedigöller… Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve Bolu il merkezinin 43 km kadar kuzeyinde bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yol biraz uzun ama özellikle Bolu’dan sonra milli park yoluna girdiğinizde göreceğiniz manzara harika… Aslında doğanın sunduğu renk cümbüşü için en uygun zaman sonbahar ama ilkbahar ya da yaz aylarında da harika fotoğraflar yakalamanız mümkün.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereler, buz gibi şifalı pınarlarıyla iyi bir seçenek. Genelde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl yakınlarındaki en güzel yerlere kamp severler kurulmuş oluyor. Hafta sonları öğleden sonra oldukça kalabalık oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bu nedenle sabah 8-9 gibi bölgede olursanız sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul’un keşmekeşinden uzakta çıplak ayakla yaprakların üzerine basarak yürüyünce tüm yorgunluğunuzu unutacağınız garanti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda sayısız sıra dışı güzelliklere rastlamak da mümkün. Bunlardan biri de Pisagor ağacı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Üçgen özelliğiyle dikkat çeken Pisagor ağacı, doğaya ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin uğrak noktası. Sakın es geçmeyin…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Hem doğayla iç içe hem de bol aktiviteli: Akçakoca / Düzce Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca. Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihine sahip çıkması. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden. Farklı mimari özellikler taşıyan Akçakoca evleri, geçmişin bugünkü temsilcileri gibiler.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Özellikle Yukarı Mahalle’ye çıktığınızda, saksıları dolduran renk renk çiçeklerin süslediği evlerin içinde tarihi yolculuğa çıkacaksınız. Her hafta sonu burada yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Pazara vardığınızda mis gibi tarhana ve köy ekmeği kokusu sarıyor dört bir yanı. Sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca biraz hareketli bir gün olsun derseniz, zaten buranın bir başka özelliğiyse doğa sporlarına elverişli olması. Sarp kayalarla kesilmiş sahil boyunca ve şelale güzergâhında doğada yürüyüş yapabilirsiniz. En keyifli aktivite ise Melen Çayı üzerinde yaklaşık 12 km uzunluğundaki rafting parkuru... Şu sıralar rafting yapılabiliyor. Ortalama üç zorluk derecesi olan parkur, 1.5 saat sürüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Huzura açılan pencere: Kazdağları / Balıkesir Tanrıların kutsadığı, 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bir cennet Kazdağları. Özellikle Adatepe ve Yeşilyurt köyleri huzura açılan birer pencere gibi...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Dağ silsilesi Marmara ile Ege’yi birbirinden ayıran 40 km’lik bir uzunluğa sahip. Dede, Kaz, Eybek, Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz gibi farklı dağlardan oluşan bölgenin Edremit sınırları içerisindeki 22 bin hektarlık bölümü ‘Kazdağları Milli Parkı’nda yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Şu sıcak günlerde püfür püfür bir hafta sonu için oldukça ideal. Gezilecek yerlerin başında Sutüven Şelalelesi geliyor. Şelale, Sarıkız Yaylası’ndan doğan, Kızılkeçeli çayı üzerinde yer alıyor. Sutüven, ‘Sıçrayan Su’ demek. Büyüleyici bir görüntüsü var. Patika yollardan geçerek şelalenin döküldüğü yere vardığımızda buz gibi suda yürümenin hazzı çok başka.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bir diğer adres ise Hasanboğuldu Gölü. Ovalı Hasan’ın Obalı Emine’ye kavuşmak için sırtında taşıdığı tuz çuvalıyla göle düşüp hayatını kaybetmesi, gölün adını ortaya çıkarmış. Suyun berraklığı, turkuaz rengi, kayaların üstünden akıp giden dere ve yeşilin maviyle karışımı harika. Son durak ise Adatepe ve Yeşilyurt köyleri…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Adatepe, Cumhuriyet öncesinde zeytin ve hayvancılıkla uğraşan Rum ve Türk ailelerinin yaşadığı bir köy. Mübadele ile birlikte Rumlar köyden ayrılmış, sadece Türkler kalmış.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Köy mimari olarak taş yapı geleneğine sahip. O kadar sessiz ki, yere iğne atsanız sesini duyarsınız. Yeşilyurt da tıpkı Adatepe gibi sessiz sakin. Özetle kurtarılmış bölge...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Balıkçı kasabası: Kıyıköy / Kırklareli Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal yazın tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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İzmir’in güzeli: Karagöl İzmir Karagöl Tabiat Parkı deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunuyor. Park içindeki göl jeolojik hareketler sonucu oluşmuş heyelan set gölü.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Orman ve göl kaynak değerine sahip. Tabiat Parkı içerisinde ve çevresinde doğa yürüyüşü, foto safari, bisiklet gezintisi faaliyetleri yapılabilirsiniz. Ayrıca alanda restoran, büfe, piknik üniteleri, çadırlı kamp ve karavan alanları da mevcut.