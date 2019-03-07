Türkiye'nin yeşil cenneti! 200 TL'ye huzur dolu iki gün...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bütün bir hafta kendimizi işlere o kadar çok kaptırıyoruz ki, hafta sonunu iple çekiyoruz. Tatil günü gelince de sessiz sakin bir yere kaçmak istiyoruz. Bunun için kıstasımız belli. Hem yakın olacak hem de huzurlu ve ucuz... İğneada tüm bunları karşılıyor. Özellikle doğanın tadını çıkaracağınız harika bir yer. Cebinizde de sadece 200 TL olması yeterli... İstanbul’a yakın yerler arayanlar, bol aktiviteli ve huzurlu kaçamak için işte size İğneada gezi rehberi…
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Bütün bir hafta kendimizi işlere o kadar çok kaptırıyoruz ki, hafta sonunu iple çekiyoruz. Tatil günü gelince de sessiz sakin bir yere kaçmak istiyoruz. Bunun için kıstasımız belli. Hem yakın olacak hem de huzurlu ve ucuz... İğneada tüm bunları karşılıyor. Özellikle doğanın tadını çıkaracağınız harika bir yer. Cebinizde de sadece 200 TL olması yeterli... İstanbul’a yakın yerler arayanlar, bol aktiviteli ve huzurlu kaçamak için işte size İğneada gezi rehberi…
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Hafta sonu kaçmak için hem yakın ve ucuz hem de huzurlu bir yer arıyorsanız, istikamet İğneada!
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Önce İğneada’ya nasıl gidilir onu anlatayım. Ulaşım için kullandığımız yol; İstanbul’dan Çerkezköy, Saray, Vize, Poyralı, Demirköy ve İğneada güzergâhı…
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Bu yolu kullanarak üç saatte İğneada’ya varılıyor. Burası Kırklareli'nin en özel yeri… Hem huzurlu hem de bol aktiviteli ve ucuz… Yol üzerinde, Poyralı Demirköy arasındaki Yenice’de bir mola verip, Şen Kasap’ın harika etlerini tatmanızı tavsiye ederim.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Biz hemen hemen her gidişimizde uğrar, İğneada öncesi ufak bir altlık yaparız.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Ayrıca yolda yapabileceğiniz bir diğer aktivite de Dupnisa Mağarası’na gitmek olacaktır. Hatta buralara kadar gitmişken turistik gezintiye açık bu mağaraya mutlaka uğramalısınız.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Sulu ve kuru bölümlerden oluşan mağaranın toplam uzunluğu 3200 metre... Yılın belli dönemleri mağara kapalı oluyor, gitmeden bilgi almanızda fayda var.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Hiçbir yere uğramadan gitseniz de İğneada yolu, kanolar, yazın ay çiçek tarlaları, sonbaharda rengârenk kışın da bembeyaz karlar altındaki harika orman manzaralarıyla görsel bir şölen sunuyor. Anlayacağınız her mevsim güzel…
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Nereleri gezmeli, neler yapmalı? Burada iki gününüzü dopdolu geçireceğiniz garanti… İğneada’da gezilecek yerlerin hepsi doğanın içinde. Bundan daha huzur verici ne olabilir ki?
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Bir kere longoz(subasar) ormanlarını keşfe kesinlikle çıkmalısınız.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Mert Gölü’nde kano turu Bunlardan en güzeli Mert Gölü üzerinden kanoyla gitmek… Bunu yapmak için İğneada Resort’un rehberlerinden bir kano kiralamanız gerekiyor.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Oldukça uygun bir ücret karşılığı, rehber eşliğinde kendinizi her şeyden soyutlayacağınız birkaç saate doğru kürek çekmeye başlıyorsunuz. Fiyatı: 50 TL.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Bol çamurlu ATV adrenalini Çevrede çokça ATV kiralama alanları var. Rehber eşliğinde ormanı gezebilirsiniz.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Çevrede çokça ATV kiralama alanları var. Rehber eşliğinde ormanı gezebilirsiniz. Biz ilk defa gelen arkadaşlarımızla genelde bu aktiviteyi yapıyoruz ve şimdiye kadar hoşlanmayan görmedim.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Tabi biz rehbersiz çıktığımız için kaybolarak ve çamurlara batıp saatlerce çıkmaya çalışarak normalden daha da maceralı vakit geçiriyoruz, bunun da etkisi olabilir. İki kişilik ATV aktivitesi 100 TL.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Hangi lezzetler tadılmalı? Temiz hava ve bol etkinlikten sonra bu cennette neler tatmalı? Biz ailecek genelde evin bahçesinde keyfimize göre yemek yemeyi çok seviyoruz.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Yalnız İğneada’ya gittik mi olmazsa olmaz dediğimiz ve mutlaka uğradığımız yerler var.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Bunlardan biri ailemizin köftecisi ‘Dobrodoşli’… Boşnakçada ‘Hoş geldin’ anlamına geliyor.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Köftesi ve sucukları efsane olan mekânın kahvaltısı anlatılmaz tadılır. Buraya hem kahvaltı hem de diğer öğünler için gelebilirsiniz.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Ayrıca sucuk ve köfteyi pişmemiş olarak satın alabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Kahvaltı fiyatı: 20 TL.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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İğneada’ya gidince Lezzet Limanı'na mutlaka uğramalısınız. Samimi ortamı ve kahveleri harika.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Kumda yapılan kahvenin fiyatı: 5 TL. Ayrıca mekânın spesiyali kavunda dondurmayı da mutlaka tatmalısınız. Fiyatı: 15 TL.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Güzel bir kahvaltı, leziz bir kahveden sonra İğneada’dan ayrılmadan güzel bir akşam yemeği önereceğim… İğneada’da güneşin batışını izleyebileceğiniz en güzel iki yerden birisi ‘Liman Restaurant’…
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Buraya sırf manzarası için bile gelinir. Balıkları, mezeleri hatta güveçte kaşarlı mantarı inanılmaz lezzetliydi. Buraya sırf manzarası için bile gelinir. Balıkları, mezeleri hatta güveçte kaşarlı mantarı inanılmaz lezzetliydi. Güveçte kaşarlı mantarın fiyatı: 15 TL.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan
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Ayrıca İğneada'da Pan İğneada diye bir mekan açıldı ve çok güzel gerçekten. Eğlencenin adresi diyebilirim. Kahvaltıdan itibaren her öğün servis var, plajda şezlonglarını kullanabiliyorsunuz, gece de İğneada’da herkes oraya akın ediyor.
Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan