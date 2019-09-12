Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin yeni turizm gözdesi! 'Sakin şehir' ağına hazırlanıyor...
Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan doğa harikası Bursa, turizm anlamında marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğal yapısı ve tarihi değerlere sahipliğiyle ön planda olan ulu şehir şimdi ise ‘cittaslow’a (Sakin şehir) hazırlanıyor.
Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan doğa harikası Bursa, turizm anlamında marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğal yapısı ve tarihi değerlere sahipliğiyle ön planda olan ulu şehir şimdi ise ‘cittaslow’a (Sakin şehir) hazırlanıyor.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İznik ve Keles ilçelerini cittaslow olarak turizme kazandırmak için yerinde incelemelerde bulunmak üzere her iki belediyeden de heyet oluşturarak İzmir Seferihisar’a götürdü.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ortalama uzaklığı 40 ila 50 kilometre olan her iki ilçenin de kendine özgü doğal özellikleri ve tarihi zenginliği bulunuyor.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İznik; gölü, surları, Ayasofya, bazalika, 1. Murat Hamamı, çinisi ve daha birçok açık hava müzelerini barındırıyor.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Keles ise, Marmaranın en büyük yaylası olan Kocayayla’ya ve bunun yanında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliğiyle birlikte, sıcak sularıyla, mağaralarıyla, göletleriyle,Osmanlı köyleri ve doğasıyla, doğa sporlarıyla, rafting bölgesiyle bu ve buna benzer özellikleri dikkat çekiyor.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bursa, dünyanın gözbebeği olmasının yanında yaşanılabilir kentler sıralamasında da ön sıralara ilerletmekte.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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30 ülkenin bulunduğu ve 260 kentin ev sahipliği yapıtığı cittaslow’a Türkiye’de 17 şehir girdi. Sürekli değişik şehirlerden müracaatların yapıldığı cittaslow’un kendine has şartları var ve en belirgin özelliği nüfusunun 50 binin üzerinde olmaması ve şehrin kendi kimliğini oluşturması.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bunun yanında 72 adet daha kriterin bulunduğu cittaslow’a şimdi Bursa da aday.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adaylık süresinin başlamasıyla bu 72 maddelik şartlara uyarak cittaslow özelliğini alan ilçelerin yanında diğer ilçeler de kendi doğal güzellikleri ve kendine özgü kimlikleriyle kombine edilerek hem turizm anlamında ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunulacak, hem de dünya üzerinde yaşanılabilir şehirler sıralamasında ülkemiz ve Bursa ön sıralarda yer alacak.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu hafta sonu biraz kafa dinlemek istiyorsanız Bursa güzel bir adres... Peki nereleri gezmeli? Sizin için güzel bir liste oluşturduk...
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer burası: Bursa… Hangi mevsimde giderseniz gidin Bursa size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacaktır. Bu hafta sonu bu güzel şehri keşfe çıkmaya ne dersiniz. Üstelik İstanbul’a da çok yakın, iki saat uzaklıkta...
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bursa’nın İstiklal’i: Cumhuriyet Caddesi İstanbul için İstiklal Caddesi neyse Bursa için de Cumhuriyet Caddesi o dersek yanlış olmaz… Nostaljik tramvayıyla şehrin tüm tarihi alanlarını birbirine bağlayan bir merkezi konuma sahip burası… Zaten Cumhuriyet Caddesi Bursa’nın en kalabalık yerlerinden biri aynı zamanda.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sırlarıyla Ulu Camii I. Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Camii usta işçiliği ve görkemli duruşuyla dimdik ayakta duruyor. Osmanlı tarihinin ilk mimari örneklerinden biri olan cami, şehrin dini kimliğinin en önemli parçalarından biri.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bursa Ulu camisin de dikkat çeken en önemli sırların başında cami de ki vav harfi yer alıyor. Vav harfinin uç kısmında lale motifi bulunuyor. Üstelik vav harfinin ön kısmında ise eski dönem de Hz. Hızır’ın namaz kılmış olduğu bölüm yer alıyor. Kısaca belirtmek gerekirse buradaki insanları rahatlatan manevi hava insanlara hem huzur hem de mutluluk veriyor.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kozahan Tarihi Ulu Camii’ye yakın bir konumda olan Kozahan şehrin en önemli hanlarından biri. Zamanında ipek böceği kozası ticareti gerçekleştiği için adını buradan alan han, Bursa’nın tekstil sektöründe neden lider şehir olduğunu gösteren en önemli detaylardan biri. Kozahan’da Bursa’ya özgü yöresel ürünler satın alabileceğiniz gibi buradaki mekanlarda kaliteli vakit geçirebilirsiniz.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İçinde çarşı olan köprü: Irgandı Dünyada sadece dört örneği bulunan Irgandı Köprüsü üzerinde 4 çarşı yer alıyor. 1922 yılında Yunanlıların kenti terk ederken bombaladığı köprüdeki dükkanlar tamamen yıkılmış.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Köprü daha sonra 1949 yılında onarılmış ve dükkanların ise 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek bugünkü halini almış. Köprü içerisinde geleneksel el sanatlarının birbirinden farklı örnekleri bulunan çarşıda keyiflice vakit geçirebilirsiniz.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi Osmanlı köyü: Cumalıkızık Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık Bursa'nın anlatılmaz yaşanır efsanelerinden biri.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında...
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Üstelik dünyanın en dar sokağı da bu köyde! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık'ın kuruluş hikâyesinin 1300'lü yıllara kadar uzandığı biliniyor. Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ'ın çevresine kurulan yedi kızık köyünden biri.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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O zamanlar dağ eteklerine kurulan köyleri tanımlamak için 'kızık' sözcüğü kullanılıyordu. Bu köylerden Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında orijinal dokusunu korumuş olan ise Cumalıkızık.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en dar sokağıI Dünyanın en dar sokağı olarak anılan ‘Cin Aralığı’ Cumalıkızık'ta bulunuyor. Efsaneye göre Kurtuluş savaşı zamanında Cumalıkızık köyünü basan Yunan askerleri tüm köylüleri camiye toplar ve camiyi yakmaya karar verirler.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Köylülerde bir fırsat yakalayıp camiden kaçarlar köylülerin girdiği sokakta iki evin bittiği noktada ufak bir aralık vardır ancak bir insanın yan yan geçebileceği kadar büyüklükte olan aralık sokak girişinden bakıldığında çıkmaz yol olarak görünmektedir. Köylüler bu sayede aralığın sonunda olan Türk askerlerinin konuşlandığı tepeye ulaşırlar. Yunan askerleri sokağın girişinde geldiğinde gözlerine inanamazlar ve şöyle söylenir: Bu insanlar buradan kaçması imkansızdır. Bu olsa olsa cinlerin işidir demiş ve o günden bugüne buranın adı 'Cin Aralığı' olarak kalmış.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bursa’nın en özel yeri: Gölyazı Avuçiçi kadar bir yer Gölyazı. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı bu kasaba, tarihi adı Apolyont olan Uluabat Gölü'nün kucağında bir yarım ada...
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi milattan öncelere dayanan keşfedilmemiş küçük bir cennet olan Gölyazı'da bugün, balıkçı kadınlar, en eskisi 250 yıllık Rum evleri, sokak arası kedileri, koruma altındaki kuşlar ve 730 yıllık anıt ağaç Ağlayan Çınar nöbet bekliyor. Fotoğraf çekmekten yorulabileceğiniz kadar çok büyüleyici görüntüsüyle ufacık ama dolu dolu yaşayan bir balıkçı kasabası burası.
İHA, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Rumlardan günümüze: Trilye İstanbul’dan 90 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Tirilye, son yıllarda gittikçe popüler haline geldi. Hatta Mudanya’nın tahtını sallıyor. Hafta sonunda büyük şehirden kaçmak isteyenlere pek çok seçenek sunan beldede tarihi yapıların, ahşap evlerin arasında geçmişi keşfe çıkacaksınız.