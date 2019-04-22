Türkiye’nin yeni sakin şehri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Köyceğiz, Muğla'ya bağlı sevimli ve küçük bir ilçe. Dört mevsim sakinlik ve doğayla iç içe olmak isteyenlerin ideal rotası… Zaten İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda Bitlis'in Ahlat ilçesiyle birlikte sakin şehir seçildi. Böylelikle Türkiye’deki sakin şehir sayısı 17 oldu. Şu sıralar Köyceğiz’e gitmenin tam zamanı… Peki bir zamanlar İskitler, Asurlular, Dorlar, Persler, Helenler, Seleykoslar, Romalılar, Menteşoğulları ve Osmanlılar'ın egemenliğinde olan bölgede nereleri gezmeli, neler yapmalı? Detaylar haberimizde…
Köyceğiz, Muğla'ya bağlı sevimli ve küçük bir ilçe. Dört mevsim sakinlik ve doğayla iç içe olmak isteyenlerin ideal rotası… Zaten İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda Bitlis'in Ahlat ilçesiyle birlikte sakin şehir seçildi. Böylelikle Türkiye’deki sakin şehir sayısı 17 oldu. Şu sıralar Köyceğiz’e gitmenin tam zamanı… Peki bir zamanlar İskitler, Asurlular, Dorlar, Persler, Helenler, Seleykoslar, Romalılar, Menteşoğulları ve Osmanlılar'ın egemenliğinde olan bölgede nereleri gezmeli, neler yapmalı? Detaylar haberimizde…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
SON GÜNCELLEME
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Efsanelere göre adı; Köyceğiz Gölü’nün alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Felaketin boyutunu görmeye gelenler: “Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış.” sözünden türemiş olan Köyceğiz’in gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Köyceğiz Gölü Muğla ilinin güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Gölü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman Çayının getirdiği alüvyonlarla oluşmuş bir göl.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Dalyan Boğazı ile Akdeniz'e bağlanan gölün kapladığı alan 6 bin 300 hektar. Boğazın ucunda Sülüngür adlı, tatlı-tuzlu su karışımı küçük bir lagün gölü daha var.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
SON GÜNCELLEME
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Bu göl kefallerin yumurtlama yeri. Deniz kıyısı ise 50 ile 200 metre arasında değişen genişlikte ve 5,5 kilometre uzunluğunda kumsallarla kaplı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
SON GÜNCELLEME
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Bakir doğası ve 180 kuş çeşidiyle sakinlik arayanların vazgeçemediği yerlerden biri olan Köyceğiz Gölü’nde, sekiz ay boyunca su kayağı yapmak mümkün olduğu için bazı kürek takımlarının da uğrak yerlerinden biri.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
SON GÜNCELLEME
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Göldeki küçük adaya yörede ‘Hapishane Adası’ deniyor. Ada tarihte askeri amaçlarla kullanılmış, sonra hapishane yapılmış.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
SON GÜNCELLEME
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Cenevizlilerden kalma kalenin kalıntıları görülebiliyor. Yörede ‘Âşık Adası’ da deniyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Sultaniye Kaplıcaları Sultaniye, Türkiye'nin en yüksek radyoaktivitesi olan kaplıcası. (98.3) 39 derece sıcaklıktaki su kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür ve radon içermektedir. Romatizma, siyatik yanında cilt ve kadın hastalıklarına da iyi gelmektedir.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Ama asıl önemlisi radyoaktivite yüksekliği yoluyla rehabilite edici özelliğinin olmasıdır. Köyceğiz Gölü'nün güney batısında Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan kaplıcanın, MÖ 100 yıllarında Kaunos'lular tarafından kullanıldığı bilinmektedir.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Bizans Dönemi'nde ise genişletilerek konaklama tesisleri yapılmıştır. Günümüzde Bizans Dönemi'nde yapılan tesisler Köyceğiz Gölü'nün suları altında kalmıştır. Roma Dönemi'nde kapsamlı bir hastane haline getirilen kaplıca, kaynaklara göre hastanenin girişine ‘Tanrılar adına buraya ölüm giremez' diye yazılmıştır. Ölemez Dağı’nın adı da buradan gelmektedir.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Büyük banyonun yanından çıkan kaynak suyu da içildiğinde çeşitli iç hastalıklarını iyileştiriyor. Köyceğiz, Dalyan ve Ekincik' ten günübirlik dolmuş motorları ile ulaşabilirsiniz. Tekne turlarının bazıları da kaplıcalara uğruyor ve mola veriyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de karayolu ile ulaşım sağlanıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Kaunos Antik Kenti Antik kente ulaşmak için Dalyan üzerinden tekneye binmeniz gerekiyor. Tekneden indikten sonra 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde olan bu antik kent, Antik Çağ'da ticari açıdan önemli bir liman kenti olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiştir. Coğrafyacı Strabon da Kaunos'un tersanesinin ve ağzı kapanabilen bir limanının bulunduğunu yazıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Kenti ikiz kızkardeşi ile uygunsuz ilişki kurduğu için sürülen Miletos'un oğlu Kaunos kurmuş. Kaya mezarları ise MÖ 4. yüzyılda yapılmış, daha sonraları Roma Dönemi'nde de kullanılmış.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Kentin limanı akropolün aşağısındaki Sülüklü Göl'dü. Akropol 152 metre yükseklikteki tepeye kurulmuştur. Surların kuzey yönünde olanı Orta Çağ'dan kalmadır.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Tiyatrosu akropolün eteğindedir. 33 oturma sırası bulunmaktadır. Tiyatronun batı yönündeki yapı kalıntılarından biri bazilika tipi kiliseye aittir.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Diğerleri Roma Hamamı ve Tapınağı'na aittir. Aşağıda tamamlanmayan bir daire biçiminde örülmüş ve yivsiz sütunları bulunan yapının arkasında üç basamakla yükseltilmiş podyum bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Sülüklü Göl'ün kuzeyinde yapılan kazılarda stoa ortaya çıkarıldı. Çevresinde bir çok heykel kaidesi bulundu, ama heykeller bulunamadı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Yuvarlakçay Köyceğiz ve Ortaca arasında kalan Topgözü Kanyonu’nda bulunan Yuvarlak Çay, yörede yaşayanların yazın bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak için önemli kaçış noktalarından biri. Muğla’nın “gizli cenneti” olarak nitelendirilen Yuvarlakçay Vadisi, yemyeşil doğası ile turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Köyceğiz Gölü’ne dökülen ve yüksek hava sıcaklıklarına rağmen suyu soğuk olan çay, yüzmek isteyenlerle dolup taşıyor. Yuvarlakçay ile ilgili anlatılan bir de hikaye var: Bundan 200 yıl kadar önce, Çiçek Baba Dağı'nın kalbinden Köyceğiz Gölü'ne akan nehir kurur.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Yeraltına çekilen nehir, bu sudan beslenen yöre insanını yedi yıl boyunca kuraklık ve fakirlikle terbiye eder. Çaresizlik içindeki yöre halkı ‘Suyungözü' denilen bölgedeki kutsal çınarların altında toplanarak günlerce sürecek suya şükran duasına başlar. Oyunlar oynanır, türküler söylenir, adaklar adanır, dayanışma giderek şölene dönüşür.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Günler böylece akıp giderken, topların patlatıldığı ‘Topgözü'nden yeryüzüne çıkarak kendini gösteren sular şırıl şırıl akmaya başlar; beklemekten yorgun düşen halkın canına can katar. Bereket saçarak yuvarlana yuvarlana Köyceğiz Gölü'ne ulaşan sular, burada ‘Yuvarlakçay' adını alır.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Ekincik Doğal yat limanı olarak bilinen Ekincik, mavi yolculuğa katılanların uğrak yeri.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Köyceğiz’e 40 kilometrelik orman içi yolla bağlanan koyun en ünlü yanı kumsalı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar:
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Çadır kurmak ya da karavanıyla gelmek isteyenler için iki kamp bulunuyor.