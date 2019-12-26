Türkiye'nin yeni kış turizm merkezi! Ocak ayında hizmete açılıyor...

"Kış turizmi için yapılanlar heyecan verici" Kayakçı ve doğa fotoğrafçısı Adnan Er de, Ovit’te yapılan çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek, “Ben yaklaşık 12 yıldır buralarda kayak yapıyorum. Yürüyüp dağ başlarına çıkarak kayak yapmak zor oluyordu, fakat buranın kar yapısı kayak için bizi cezbediyordu. Ovit için bu hayallerle yaşadık. Rize’de bir kayak merkezi olması için çok talebimiz, isteğimiz vardı. Bunun için de en uygun yerlerin başında Ovit geliyordu. Yılın çoğu ayında karlar altında olan bir yer burası. Haziran ayında bile burada kayak yaptığımı biliyorum. Şu an burası için bu çalışmaların yapılması heyecan verici" dedi."İnsanlar artık Ovit'e gelecek"İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise, "Ovit’in kış turizm merkezi olması için ayak sesleri çıkmaya başladı. Ovit müthiş bir destinasyon. Hayalimiz burayı bir kayak kasabası yapmak. Ovit’in 5-10 yıl sonra geleceği yeri düşündükçe heyecanlanıyorum" şeklinde konuştu.