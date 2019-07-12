Türkiye'nin yaşamak için en iyi kenti seçildi! Sakin bir tatil için şimdi tam zamanı…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir rota çizerek keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için Çanakkale farklı alternatifler sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler rahatlıkla diledikleri gibi bir tatil yapabiliyor. Ayrıca Forbes dergisi Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçti… İşte güzel bir hafta sonu için Çanakkale'de yapılması gerekenler...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Bir rota çizerek keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için Çanakkale farklı alternatifler sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler rahatlıkla diledikleri gibi bir tatil yapabiliyor. Ayrıca Forbes dergisi Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçti… İşte güzel bir hafta sonu için Çanakkale'de yapılması gerekenler...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Ünlü ekonomi dergisi Forbes, şehirleri yaşanılabilirlik, yenilikçilik, ticaret becerisi, üretim potansiyeli ve hizmetlere erişebilirlik verilerine göre son beş yıldır sıralıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Geçtiğimiz mayıs ayında dergi Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehrini yayınlamıştı ve listenin başında Çanakkale yer almıştı. Forbes yaptığı açıklamada; “İdeal Kentler araştırmasının sürprizi, “Türkiye’nin yaşamak için en iyi kenti” Çanakkale oldu.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Geçen yıl 18’inci sırada olan kent bu sıçramayı ‘yaşam kalitesi’ni içeren 60 verinin neredeyse tamamında ilk 25 içinde yer almasına borçlu” ifadeleri yer vermişti. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çünkü Çanakkale, tarihsel kültür varlıklarına ilgi duyan, tatilini bir kültür rotası olarak planlayanlar için medeniyet tarihi açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Peki bu yaz tatili için bu güzel şehirde tatil yapmak isteyenler neler yapmalı? Sizin için güzel detaylar hazırladık…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şehir merkezinde keşif Çanakkale’ye iner inmez ilk duraklarınız Aynalı Çarşı, kordon ve deniz müzesi olmalı. Bu üç yeri tam anlamıyla gezmek yarım gününüzden fazlasını almayacaktır. Çünkü üçü de birbirine oldukça yakın…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tarihte yolculuğu es geçmeyin2018’in ‘Troya Yılı’ ilan edilmesini sağlayan, antik medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilen, farklı dönemlere ait dokuz ayrı medeniyetin izleri, dünyanın yedi kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliliğiyle Troya Antik Kenti (Troya, Troia, İlion, İlium), 5 bin yıllık geçmişi içinde barındırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca Assos Antik Liman, Aristotales’e ev sahipliği yapmış Behramkale Antik Kenti başta olmak üzere MÖ 310’da kurulan Alexandria-Troas Antik Şehri ve Apollo Smintheus Tapınağı ile Çanakkale´nin her bir köşesi kültür ve tarih meraklıları için çok ideal.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Etrafında bulunan antik kentlerle birlikte, şehitlikler, anıtlar ve kitabeler, dört kale ve sekiz tabya ile ilçe merkezi ve köylerin bulunduğu Gelibolu Tarihi Yarımadası’nı da rotanıza mutlaka eklemelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kültürel ve doğal güzellikler bir arada Yeşil ve mavinin kucaklaştığı koyları, temiz denizi ve korunaklı sahilleri ile Gökçeada ve Bozcaada, deniz, güneş ve kum tatili yapmayı planlayanlar için çok ideal.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarının yanı sıra dalış, surf ve kitesurf gibi aktiviteler ile Adalar (Gökçeada ve Bozcaada) farklı bir kaçamak için en ideal destinasyon merkezleri. Peki Gökçeada ve Bozcaada’da neler yapmalı?
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Huzur adresi Bozcaada’da feribottan iner inmez solunuzda deniz restoranlarının çevrelediği şirin bir liman yer alırken sağınızda muhteşem bir kale yükseliyor olacak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yürümeye devam ettiğinizde ise birkaç dakika içinde kendinizi bir Osmanlı-Rum kasabasının dar arka sokaklarında kaybolmuş olarak bulacaksınız. Eskiye dair pek çok şeyin kaybolmadığını görmekse sizi adaya bağlayan bir başka unsur haline gelecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Renkli ve huzur dolu sokaklarda mutlaka keşfe çıkmalısınız. Rum Mahallesi bakımlı evleri ve sokaklarıyla adeta masal gibi… Sokakların birbirini dik kesmesi düzenli bir hava veriyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bir zamanların kahveleri, meyhane ve tavernaları şimdi turistik restoran, kafe ve dükkân olarak hizmet veriyor. Instagram’da çok beğenilecek fotoğraflar çekeceğiniz garanti. Adada denize girilecek çok güzel yerler de var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tabi bunlar dışında motor, bisiklet kullanarak ulaşabileceğiniz farklı koylar da var. Yani kimsenin yüzmediği gizli koylar bulmak sizin elinizde.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Deniz, kum ve güneş üçlüsünün en sakin yeri Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü genelde budur. Ama adada birkaç gün zaman geçirip keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacağınız garanti.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çanakkale açıklarında yer alan adaya Kabatepe'den ve yaz aylarında şehir merkezinden hareket eden feribotlarla doğrudan geçebilirsiniz. Arabanızla geldiyseniz, arabalı feribotlarla adaya kendi aracınızla birlikte gelerek Gökçeada'nın yemyeşil doğasını daha rahat keşfedebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Adada tarihi köylerin yanında denize girebileceğiniz çok güzel plajlar da var. Kendinizi ada sahillerinden Ege'nin masmavi sularına atmak istediğinizde Aydıncık adıyla da bilinen Kefaloz Plajı'na veya adanın en batısında yer alan Gizli Liman'a yolunuzu düşürebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Aynı zamanda adanın en güzel plajları arasında sayılan Aydıncık Plajı hemen yanında bulunan çamur banyosuyla biliniyor. Sörfe merakınız varsa, Kefaloz'da rüzgar sörfü eğitimi alarak kendinizi burada rüzgara teslim etme şansınız da var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yeşile hasret kalanlar için Bu yaz tatilini yeşillikler içinde, doğal güzelliklerle dolu ve sakin olarak geçirmek isteyenler için de Çanakkale güzel bir adres.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Özellikle 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu cennet Kaz Dağları aradığınız her şeyi size sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Alpler’den sonra dünyanın en fazla oksijen oranına sahip bölgesi olan Kaz Dağları, insanı dinlendiren akarsuları, şelaleleri, etrafı saran enfes çam ağaçları ve alabalık çiftlikleriyle huzur, sessizlik ve gerçek anlamda bir dinlenme için tercih edilecek noktaların en başında geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kendine has sakin dokusu, yeşil ve mavinin birleştiği huzur veren doğası, hareket ve eğlenceyi sevenler için uygun aktivite seçenekleri, birbirinden güzel otelleri, zengin seçenekler sunan restoranları, dikkat çekici kültürel ve arkeolojik alanları ile Çanakkale bir tatilden beklenen tüm başlıkları bir arada sunuyor.