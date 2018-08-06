Türkiye'nin turizm cennetinin en güzel 10 plajı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mavi ve yeşilin buluştuğu en güzel şehirlerden biri olan Türkiye’nin turizm cenneti Antalya dünyaca ünlü birçok plaja sahip. Benim için Antalya’nın en güzel yanlarından biri hem şehir merkezinde hem de birkaç saat gibi çok kısa sürede gidilebilen masmavi denizleriyle muhteşem plajlara sahip olması. Antalya plajları her türlü zevke hitap ediyor; ince kumlu plajlardan hoşlananlar, çakıl taşlarıyla berrak deniz sevenler, çocuklarıyla sığ denizde yüzmek isteyenler, upuzun kumsallarda romantik yürüyüş yapmak isteyenler. Antalya’nın güzel plajları saymakla bitmez ancak yaz neşesi yaşadığımız şu günlerde Antalya’ya gelmeden önce en güzellerini bilmek faydalı olacaktır. İşte size Antalya’nın en iyi 10 plajı...
Mavi ve yeşilin buluştuğu en güzel şehirlerden biri olan Türkiye’nin turizm cenneti Antalya dünyaca ünlü birçok plaja sahip. Benim için Antalya’nın en güzel yanlarından biri hem şehir merkezinde hem de birkaç saat gibi çok kısa sürede gidilebilen masmavi denizleriyle muhteşem plajlara sahip olması. Antalya plajları her türlü zevke hitap ediyor; ince kumlu plajlardan hoşlananlar, çakıl taşlarıyla berrak deniz sevenler, çocuklarıyla sığ denizde yüzmek isteyenler, upuzun kumsallarda romantik yürüyüş yapmak isteyenler. Antalya’nın güzel plajları saymakla bitmez ancak yaz neşesi yaşadığımız şu günlerde Antalya’ya gelmeden önce en güzellerini bilmek faydalı olacaktır. İşte size Antalya’nın en iyi 10 plajı...
Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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10-Alanya İncekum plajı İncekum Plajı masmavi berrak denizi ve adından da anlaşılacağı gibi ince kum taneleriyle ünlü. Plaj, denizle ormanın iç içe olduğu İncekum mesire alanında yer alıyor. Sığ bir denizi olan İncekum çocuklu aileler için de çok ideal ve burada ayrıca kamp alanı da mevcut.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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İncekum plajına nasıl gidilir? Antalya’ya 135 km uzaklıkta yer alan Alanya’ya özel aracınızın yanı sıra Antalya otogarından kalkan otobüslerle de kolay ulaşım sağlanabilir. Alanya’ya yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan İncekum Plajı Avsallar Beldesi’nde yer alıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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9- Demre Plajları Antalya’nın Demre ilçesi genelde tatil için Kaş’a gidenlerin geçiş yoludur ve plajı çok fazla bilinmez. Noel Baba Kilisesi ve Kaya Mezarları gibi tarihi yerlere ev sahipliği yapan Demre’nin keşfedilmeyi bekleyen çok güzel plajları var. Özellikle Taşdibi ve Sülüklü sahilleri görülmeye değer.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Demre’ye nasıl gidilir? Antalya sahil yolunda Kaş ile Finike ilçeleri arasında yer alıyor Demre. Antalya’ya uzaklığı 145 km ve araçla iki saatte ulaşabilirsiniz. Antalya otogarından otobüslerle de direk ulaşım sağlayabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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8- Patara Plajı Bir Likya kenti olan Patara Akdeniz’in en uzun plajına sahip. Akdeniz’in en güzel kumlarının olduğu plajın uzunluğu 18 km. Göz alabildiğine uzanan altın rengi kumsalı ve kum tepeleriyle Patara özellikle gün batımında muhteşem manzaralar sunuyor. Patara şüphesiz dünyanın en güzel kumsallarından biri.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Patara plajına nasıl gidilir? Antalya’nın Kaş, Kalkan ilçeleri ile Muğla’nın Fethiye ilçesine yakın olan Patara Plajı Antalya şehir merkezine 220 km uzaklıkta. Özel aracınız ile ulaşım daha kolay olacaktır.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Patara Plajı’nın yer aldığı Ören yeri ve Patara Antik Kenti’ne giriş ücreti: 15 TL. müze kartınızla de giriş yapabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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7- Kaleiçi Mermerli Plajı Bana göre Mermerli berrak ve sakin denizi, kumsalı, muhteşem falez manzarası ve buram buram kokan tarihiyle Antalya’nın en özel plajlarından biri. Yüksek traverten kayalıklar arasında yer alan Mermerli, Kaleiçi’nin tek Antalya’nın ise ilk plajı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Mermerli plajına nasıl gidilir? Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde yer alan Mermerli Plajı’na ulaşmak için Kaleiçi’ne gelmeniz gerekiyor.
6- Kleopatra Plajı, Alanya Mısır Kraliçesi Kleopatra Akdeniz’de çıktığı her sefer sırasında Alanya'ya gelmiş ve bu plajda denize girmiş. Adını Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plaj Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunuyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Altın renkli 2 km uzunluğunda tertemiz bir kumsalı olan Kleopatra’nın sığ ve berrak bir denizi var. Burada gün batımı bir başka güzel. Kleopatra mavi bayrağa sahip.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kleopatra plajına nasıl gidilir? Alanya Antalya’ya 135 km uzaklıkta ve araçla yaklaşık 2 saat 30 dk sürüyor. Antalya otogarından kalkan Alanya otobüsleri ile de kolay ulaşım sağlanabilir. Ayrıca Antalya havalimanından bazı uçak firmalarının servisleri ile de Alanya’ya ulaşabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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5- Konyaaltı Plajı Konyaaltı Antalya’nın en büyük plajlarından biri. Falezlerden Antalya Limanı’na kadar 7 km boyunca uzanıyor. Sahili çakıllı ve deniz özellikle sabah saatlerinde akvaryum gibi.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Konyaaltı sahil projesi ile bu yıl yenilendi ve daha da güzelleşti. Dünyada şehir merkezinde bu kadar büyük ve güzel bir plaja sahip olan çok az şehir vardır. Beydağları manzarasına karşı yüzmenin tadını çıkarın. Konyaaltı Plajı da mavi bayrağa sahip.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Konyaaltı plajına nasıl gidilir? Antalya merkezden Konyaaltı tabelalarını takip ederek kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Antalya’nın birçok semtinden kalkan otobüslerle de gidebilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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4- Phaselis Plajı Phaselis, deniz ve tarihin en güzel buluşması. Phaselis, Antik kalıntıları, çam ve sedir ormanları ile harika doğası, sığ ve kumluk plajı ile Antalya’nın en değerlilerinden.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Phaselis eski bir Likya antik kenti. Antik kentte deniz keyfi için Phaselis’e mutlaka uğrayın.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Phaselis’e nasıl gidilir? Antalya merkeze 56 km mesafede yer alıyor. Kemer-Tekirova yolunda Phaselis sapağına döndükten sonra 1 km sonra ören yeri girişine ulaşılıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kemer ya da Tekirova’dan kalkan otobüsler ile de ulaşım sağlayabilirsiniz. Antik kente giriş ücreti: 20 TL
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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3- Çıralı-Olimpos Plajı Bir tarafta efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafta hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş’la çevrili, Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri burası. Çıralı, Olimpos Beydağları Milli Parkı içerisinde bulunuyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Romalı tarihçi Cicero, Olimpos’u zenginlikler ve sanat eserleriyle dolu bir kent olarak tanımlıyor. Üç km boyunca uzanan sahilde Akdeniz’in mavi suları caretta carettalar ile buluşuyor. Ağaç evlerin büyüsü ve gece yakılan kamp ateşi için Olimpos, portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanmak için ise Çıralı’yı tercih edebilirsiniz. Gece yanartaşa çıkın, tanrıların hiç sönmeyen ateşini görün ve sonrasında sahilde gün doğumunu kaçırmayın.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Çıralı ve Olimpos’a nasıl gidilir? Olimpos sahili Çıralı sahilinin devamı, sahilden yürüyerek ulaşılabiliyor ancak araba ile farklı bir yoldan gidiliyor. Çıralı Antalya merkeze 84 km Kemer ilçesine ise 40 km uzaklıkta. Olimpos, Çıralı sapağından sonra geliyor. Çıralı-Olimpos arası 15 km. Eğer aracınız yoksa Antalya otogarından Kumluca istikametine giden otobüslere binip Çıralı ya da Olimpos kavşağında inebilirsiniz. Buradan dolmuşlarla ulaşım sağlayabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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2- Adrasan Koyu Antalya’nın Çıralı ve Olimpos ile birlikte yan yana dizilmiş üç güzelinden biri Adrasan. Yeşil ile mavinin eşsiz buluşmalarından biri. Adrasan’ın tarihi Helenistik Çağ’a kadar uzanıyor. Sit alanı olması sebebiyle doğallığını koruyor ve betonlaşma yok.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gürültüden ve kalabalıktan uzakta sakin bir tatil yapmak isteyenler ve çocuklu aileler için en güzel adreslerden biri. Aynı zamanda Akdeniz’in Maldivler’i olarak anılan Suluadaya da ev sahipliği yapıyor. Eğlenmek için bar aramayın bu beldedeki en büyük gürültü dalga sesleri.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Nasıl gidilir? Antalya merkeze 95 km ve yol araba ile yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Antalya’dan Kemer yönüne gidip Olympos sapağını geçtikten sonra Adrasan tabelası çıkıyor karşınıza. Adrasan’a ulaşım otobüsle de kolay, Antalya otogarından kalkan Çiçek Tur otobüsleriyle Adrasan’a direk ulaşım sağlayabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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1- Kaputaş Plajı Mavinin bin bir tonudur Kaputaş, turkuaz dalgaların beyaz köpüklerle cilveleşmesidir. Sadece ülkemizin değil dünyanın da en güzel ve en bakir plajlarındandır.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bakirliğini koruması kolay ulaşılamaz olmasından daha çok. Çakıl ve kumla karışık bir sahili olan Kaputaş bir kanyon ağzı plajı. Dağlardan gelen ve deniz altında kaynayan sular denizi muhteşem bir turkuazlığa dönüştürüyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Nasıl gidilir? Kaputaş Plajı Antalya’nın göz bebeği ilçesi Kaş ile Kalkan arasındaki manzaralı yol üzerinde bulunuyor. Kaş’tan Kalkan’a doğru 20 km yol aldıktan sonra kafanızı sola çevirince nefesinizi kesecek bu manzarayı görecekseniz. Ancak bu turkuaz sulara kavuşmak için 187 basamak merdiven inmek gerekiyor.