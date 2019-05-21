Türkiye'nin turizm cennetinde en güzel 10 plaj

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mavi ve yeşilin buluştuğu en güzel şehirlerden biri olan Türkiye’nin turizm cenneti Antalya dünyaca ünlü birçok plaja sahip. Benim için Antalya’nın en güzel yanlarından biri hem şehir merkezinde hem de birkaç saat gibi çok kısa sürede gidilebilen masmavi denizleriyle muhteşem plajlara sahip olması. Antalya plajları her türlü zevke hitap ediyor; ince kumlu plajlardan hoşlananlar, çakıl taşlarıyla berrak deniz sevenler, çocuklarıyla sığ denizde yüzmek isteyenler, upuzun kumsallarda romantik yürüyüş yapmak isteyenler. Antalya’nın güzel plajları saymakla bitmez ancak bayram tatilinin yaklaştığı şu günlerde Antalya’ya gelmeden önce en güzellerini bilmek faydalı olacaktır. İşte size Antalya’nın en iyi 10 plajı...
Mavi ve yeşilin buluştuğu en güzel şehirlerden biri olan Türkiye’nin turizm cenneti Antalya dünyaca ünlü birçok plaja sahip. Benim için Antalya’nın en güzel yanlarından biri hem şehir merkezinde hem de birkaç saat gibi çok kısa sürede gidilebilen masmavi denizleriyle muhteşem plajlara sahip olması. Antalya plajları her türlü zevke hitap ediyor; ince kumlu plajlardan hoşlananlar, çakıl taşlarıyla berrak deniz sevenler, çocuklarıyla sığ denizde yüzmek isteyenler, upuzun kumsallarda romantik yürüyüş yapmak isteyenler. Antalya’nın güzel plajları saymakla bitmez ancak bayram tatilinin yaklaştığı şu günlerde Antalya’ya gelmeden önce en güzellerini bilmek faydalı olacaktır. İşte size Antalya’nın en iyi 10 plajı...
10-Alanya İncekum plajı İncekum Plajı masmavi berrak denizi ve adından da anlaşılacağı gibi ince kum taneleriyle ünlü. Plaj, denizle ormanın iç içe olduğu İncekum mesire alanında yer alıyor. Sığ bir denizi olan İncekum çocuklu aileler için de çok ideal ve burada ayrıca kamp alanı da mevcut.
İncekum plajına nasıl gidilir? Antalya’ya 135 km uzaklıkta yer alan Alanya’ya özel aracınızın yanı sıra Antalya otogarından kalkan otobüslerle de kolay ulaşım sağlanabilir. Alanya’ya yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan İncekum Plajı Avsallar beldesinde yer alıyor.
9- Demre Plajları Antalya’nın Demre ilçesi genelde tatil için Kaş’a gidenlerin geçiş yoludur ve plajı çok fazla bilinmez. Noel Baba Kilisesi ve Kaya Mezarları gibi tarihi yerlere ev sahipliği yapan Demre’nin keşfedilmeyi bekleyen çok güzel plajları var. Özellikle Taşdibi ve Sülüklü sahilleri görülmeye değer.
Demre’ye nasıl gidilir? Demre, Antalya sahil yolunda Kaş ile Finike ilçeleri arasında yer alıyor. Antalya’ya uzaklığı 145 km ve araçla iki saatte ulaşabilirsiniz. Antalya otogarından otobüslerle de direkt ulaşım sağlayabilirsiniz.
8- Patara Plajı Bir Likya kenti olan Patara Akdeniz’in en uzun plajına sahip. Akdeniz’in en güzel kumlarının olduğu plajın uzunluğu 18 km. Göz alabildiğine uzanan altın rengi kumsalı ve kum tepeleriyle Patara özellikle gün batımında muhteşem manzaralar sunuyor. Patara şüphesiz dünyanın en güzel kumsallarından biri.
Patara plajına nasıl gidilir? Antalya’nın Kaş, Kalkan ilçeleri ile Muğla’nın Fethiye ilçesine yakın olan Patara Plajı Antalya şehir merkezine 220 km uzaklıkta. Özel aracınız ile ulaşım daha kolay olacaktır.
7- Kaleiçi Mermerli Plajı Bana göre Mermerli berrak ve sakin denizi, kumsalı, muhteşem falez manzarası ve buram buram kokan tarihiyle Antalya’nın en özel plajlarından biri. Yüksek traverten kayalıklar arasında yer alan Mermerli, Kaleiçi’nin tek Antalya’nın ise ilk plajı.
6- Kleopatra Plajı, Alanya Mısır Kraliçesi Kleopatra Akdeniz’de çıktığı her sefer sırasında Alanya'ya gelmiş ve bu plajda denize girmiş. Adını Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plaj Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunuyor.
Kleopatra plajına nasıl gidilir? Alanya Antalya’ya 135 km uzaklıkta ve araçla yaklaşık 2 saat 30 dk sürüyor. Antalya otogarından kalkan Alanya otobüsleri ile de kolay ulaşım sağlanabilir. Ayrıca Antalya havalimanından bazı uçak firmalarının servisleri ile de Alanya’ya ulaşabilirsiniz.
Konyaaltı sahil projesi ile bu yıl yenilendi ve daha da güzelleşti. Dünyada şehir merkezinde bu kadar büyük ve güzel bir plaja sahip olan çok az şehir vardır. Beydağları manzarasına karşı yüzmenin tadını çıkarın. Konyaaltı Plajı da mavi bayrağa sahip.
3- Çıralı-Olimpos Plajı Bir tarafta efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafta hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş’la çevrili, Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri burası. Çıralı, Olimpos Beydağları Milli Parkı içerisinde bulunuyor.
Romalı tarihçi Cicero, Olimpos’u zenginlikler ve sanat eserleriyle dolu bir kent olarak tanımlıyor. Üç km boyunca uzanan sahilde Akdeniz’in mavi suları caretta carettalar ile buluşuyor. Ağaç evlerin büyüsü ve gece yakılan kamp ateşi için Olimpos, portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanmak için ise Çıralı’yı tercih edebilirsiniz. Gece yanartaşa çıkın, tanrıların hiç sönmeyen ateşini görün ve sonrasında sahilde gün doğumunu kaçırmayın.
Çıralı ve Olimpos’a nasıl gidilir? Olimpos sahili Çıralı sahilinin devamı, sahilden yürüyerek ulaşılabiliyor ancak araba ile farklı bir yoldan gidiliyor. Çıralı Antalya merkeze 84 km Kemer ilçesine ise 40 km uzaklıkta. Olimpos, Çıralı sapağından sonra geliyor. Çıralı-Olimpos arası 15 km. Eğer aracınız yoksa Antalya otogarından Kumluca istikametine giden otobüslere binip Çıralı ya da Olimpos kavşağında inebilirsiniz. Buradan dolmuşlarla ulaşım sağlayabilirsiniz.
2- Adrasan Koyu Antalya’nın Çıralı ve Olimpos ile birlikte yan yana dizilmiş üç güzelinden biri Adrasan. Yeşil ile mavinin eşsiz buluşmalarından biri. Adrasan’ın tarihi Helenistik Çağ’a kadar uzanıyor. Sit alanı olması sebebiyle doğallığını koruyor ve betonlaşma yok. Gürültüden ve kalabalıktan uzakta sakin bir tatil yapmak isteyenler ve çocuklu aileler için en güzel adreslerden biri. Aynı zamanda Akdeniz’in Maldivler’i olarak anılan Suluadaya da ev sahipliği yapıyor. Eğlenmek için bar aramayın bu beldedeki en büyük gürültü dalga sesleri.
Nasıl gidilir? Antalya merkeze 95 km ve yol araba ile yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Antalya’dan Kemer yönüne gidip Olympos sapağını geçtikten sonra Adrasan tabelası çıkıyor karşınıza. Adrasan’a ulaşım otobüsle de kolay, Antalya otogarından kalkan Çiçek Tur otobüsleriyle Adrasan’a direk ulaşım sağlayabilirsiniz.
1- Kaputaş Plajı Mavinin bin bir tonudur Kaputaş, turkuaz dalgaların beyaz köpüklerle cilveleşmesidir. Sadece ülkemizin değil dünyanın da en güzel ve en bakir plajlarındandır. Bakirliğini koruması kolay ulaşılamaz olmasından daha çok. Çakıl ve kumla karışık bir sahili olan Kaputaş bir kanyon ağzı plajı. Dağlardan gelen ve deniz altında kaynayan sular denizi muhteşem bir turkuazlığa dönüştürüyor.
Nasıl gidilir? Kaputaş Plajı Antalya’nın göz bebeği ilçesi Kaş ile Kalkan arasındaki manzaralı yol üzerinde bulunuyor. Kaş’tan Kalkan’a doğru 20 km yol aldıktan sonra kafanızı sola çevirince nefesinizi kesecek bu manzarayı görecekseniz. Ancak bu turkuaz sulara kavuşmak için 187 basamak merdiven inmek gerekiyor.