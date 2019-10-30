Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin turizm cenneti Forbes dergisinde! Daha önce de en yaşanılabilir yer seçilmişti...
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazısına konu oldu. Derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada’yı tanıttı. Ayrıca dergi geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçmişti. İşte detaylar...
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazısına konu oldu. Derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada’yı tanıttı. Ayrıca dergi geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçmişti. İşte detaylar...
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Geçen yıllarda New York Times, Business Insider ve New York Times Magazin tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu kez dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazılarına konu oldu.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada’yı tanıttı.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Abel yazısında, gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin’in anlatımıyla eski adıyla Tenedos olarak bilinen Bozcaada’nın Troya Savaşı’nda nasıl yer aldığına ve tarihten bugüne kadar Yunan ve Türk kültürünün nasıl yaşatıldığına vurgu yaptı.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Daha önce de Bodrum ve Alaçatı’yı kaleme alan Ann Abel, Bozcaada’nın sadece Homeros yazılarında popüler olmadığını, günümüzde yaz aylarında turist akınına uğradığını,
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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geçen sezon ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, kış aylarında ise adada ortalama 500 kişinin yaşadığını yazdı.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Abel, Bozcaada için ‘Renkli ve lezziz kafe ve restoranların, sağlıklı ve bakımlı sokak kedisi ve köpeklerinin olduğu bir cennet ada’ ifadelerini kullandı.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Ann Abel yazısının devamında, Türklerin çok konuksever olduğunu, Bozcaadada sosyal hayatın sokaklarda yaşandığını, kimi zaman çay, kimi zaman da şarap içerek bir kişi ile tanışıp, onun arkadaşları ile grup sohbetlerine katılarak keyifli zaman geçirmenin mümkün olduğunu ifade etti.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Abel, adanın kitlesel turizmden ziyade butik ve kaliteli yaşam sitilini benimseyen insanlarla dolu olduğunu belirtti.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Yazar Ann Abel, birçok yerel işletmeden, eşi benzeri olmayan plajlara, görkemli Bozcaada Kalesi’nden, tarihine kadar tüm güzellikleriyle adayı, cennet ada olarak niteledi.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Abel ayrıca Bozcaadalılara kendisine bir yazar gibi değil, bir misafir gibi karşılanmasından dolayı teşekkür etti.
Serkan İLİK / DHA - Fotoğraflar: DHA, Alamy
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Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, Bozcaada’nın yeniden dünyaca ünlü bir dergi tarafından tavsiye edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, ‘Bozcada isminin marka değerinin göstergesidir’ dedi.