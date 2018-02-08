Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin terk edilmiş ilginç köyleri! Her birinin hikâyesi sizi çok şaşırtacak...
Çeşitli şehirlere bağlı bazı köylerimiz ıssızlığın içinde eriyip gidiyor yıllardır. Bazılarının üzerine mübadele yıllarından kalma bir sessizlik çökse de bazıları işsizliğin baş göstermesi sonucu terk edilmiş, hayalet köye dönmüş durumda… İşte Türkiye'nin terk edilmiş 9 köyü...
Çeşitli şehirlere bağlı bazı köylerimiz ıssızlığın içinde eriyip gidiyor yıllardır. Bazıların üzerine mübadele yıllarından kalma bir sessizlik çökse de bazıları işsizliğin baş göstermesi sonucu terk edilmiş, hayalet köye dönmüş durumda… İşte Türkiye'nin terk edilmiş 9 köyü...
MÜBADELE YILLARINDAN DOĞAN SESSİZLİK: DEREKÖY Dereköy adanın en batı kısmında yer alan bir Rum köyü. Stratejik konumu ve Pirgos Limanı sayesinde, geçmişte diğer köylere göre ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla gelişim göstermiş. Zamanında 1950 hane ile adanın hatta Türkiye'nin en büyük ve kalabalık köyüymüş. İçerisinde 22 kahve, 2 sinema, çok sayıda berber, bakkal, terzi gibi dükkânlar ve 3 zeytinyağı imalathanesi bulunurmuş.
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Bir dönem Balkanlar’ın en büyük köyü olarak kayıtlarda yer alan Gökçeada’ya bağlı Dereköy, günümüzde evlerinin yıkılmaması için direnç gösterir derecesinde bomboş ve sakin.
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Köy halkı mübadelede Yunanistan’a göçtükten sonra bir daha Dereköy’e kimse yerleşmemiş
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Merkeze 14 km uzaklıkta, karşılıklı iki tepenin, Halakasi ve Madrabodus tepeleri yamacında kurulan köy, ortasından geçen yolla ikiye bölünmektedir. Osmanlı gezgini Piri Reis'in 16.yy'da adada bahsettiği iki yerleşim yerinden biri Dereköy'dür (diğeri Kaleköy).
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MÜBADELENİN TAARRUZUNA UĞRAMIŞ BİR KÖY: KAYAKÖY Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy’de Rumlar yaşıyordu ve 1923’te gerçekleşen mübadelede ile köy boşaltılmış
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Tekrardan değerlendirilmek istenen köy için yetkililer birtakım çabalar içinde olsa da yeniden yapılaşma pek mümkün görünmüyor Kayaköy’de...
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Kayaköy'ün geçmişi MÖ 3000'lere kadar gidiyor. Kentteki antik dönem kalıntılarından MÖ IV. yüzyıla tarihlenen lahit ve kaya mezarları günümüze ulaşmış durumda.
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Kayaköy'de ayrıca her biri 50 metrekare büyüklüğünde, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler olarak kullanılan, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarına sahip ikişer katlı 350-400 konut var.
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Bu evlerin arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul binası ve bir gümrük binası da ziyaret edilebiliyor.
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FIRAT’IN SULARI ALTINDA KENDİ KADERİNE TERK EDİLEN KÖY: SAVAŞAN KÖYÜ Halfeti’nin bazı köyleri, 2000 yılında yapılan barajla sular altında kaldı. Boşaltılan yerleşimler yöreye turizmi getirdi.
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‘Sakin şehir’ unvanını da alan Halfeti, kesinlikle keşfedilmeyi hak eden bir yer. Halfeti ilçesine bağlı Savaşan köyü ise kendi kaderine terk edilmiş durumda...
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Köy etkileyici bir manzaraya sahip olsa da, köyün sakinleri suların yarattığı tehlikeden ötürü 30 kilometre ötedeki bir başka köye yerleştirilmiş. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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MÜBADELE YILLARINDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN TERK EDİLMİŞLİK: SAZAK KÖYÜ Sazak, konum olarak Karaburun Yarımadası'nın batı kısmında, Sakız Adası'nın tam karşısında yer alan eski bir Rum köyüdür.
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1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla burada yaşayan Rumlar bölgeden ayrılıp Sakız Adası'na göç edince köy tamamen boşaldı.
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İlk olarak eski sahipleri tarafından götürülemeyen ev eşyaları daha sonra kapı ve pencereler, kiremitler, bahçe çitlerine kadar her şey talan edilince köy bugünkü yalnızlığına itilmiş oldu.
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İŞSİZLİKTEN DOĞAN GÖÇ: KARANLIK KÖY Kırklareli’nin Istranca Dağları’na yakın bir konumda olan Karanlık Köy, bir zamanlar dopdolu bir köydü. İş umuduyla köyden büyük kentlere göçten sonra köy, hayalet köy haline geldi.
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Karanlık Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin İncesırt köyüne bağlı bir mahalle şimdilerde.
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Kırklareli’nden Dupnisa Mağarası yönüne gidenleri Armutveren köyünden sonra karşılayan, Istranca Dağları’nın en kuytusundaki bu mahalle, 3 km uzaklıkta Bulgaristan sınırına en yakın köy olan İncesırt’a bağlanmazdan önce ilçenin köylerinden birisiydi.
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ULAŞIMIN ZORLUĞUNDAN SESSİZ KALAN KÖY: ESKİ ÇIPLAK KÖYÜ İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan Eski Çıplak köyünün sakinleri, 1980’lerde kendi istekleriyle, ulaşımının zor olması sebebiyle daha aşağılardaki Yeşilova köyüne yerleşme kararı aldılar.
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Köyün taş ve kerpiç evleri süreç içerisinde aşınmış ve günümüzde köyde hiç kimse bulunmuyor.
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EŞSİZ MANZARALI KÖY: SANDIMA Eşsiz Bodrum manzarasına tepeden bakan bir konumda olan Sandima köyü, yarı yıkık evleriyle yalnızlığına terk edilmiş bir köy ve terk edilişiyle ilgili birden fazla bilgi rivayet ediliyor.
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600 yıllık bir köy olarak bilinen Sandima köyü daha dar yollarından geçerken sizi zeytin ağaçları ile karşılıyor.
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Bodrum Yalıkavak mevkisinde yer alan köyde aradığınız içten ve sıcak insanları bulacaksınız. Köydeki evlerin çoğu harabeye dönmüş durumda.
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BASKILARIN YURTDIŞINA GÖÇE ZORLADIĞI: ZAZ KÖYÜ Tarihi şehir Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Zaz köyü Kul Dağı üzerinde bulunuyor.
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Siyasal sebeplerden ötürü baskıya uğrayan Süryanilerden oluşan köy halkı 1995 yılında tası tarağı toplayıp kader birliği yaparak İsveç’e göç etti.
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Zamanla diğer sakinler de göç edince köy giderek ıssızlaştı. 2000’lerin başlarında siyasal ortam yumuşayınca tek tük de olsa yurda geri dönüş yapanlar oldu.
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İŞSİZLİĞİN VURDUĞU BİR BAŞKA KÖY: ÇÖKENE Bursa’daki Çökene köyünün de ıssızlığa terk edilmesinin en önemli sebebi işsizlikten doğan göç.
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Öyle ki, burada yer alan bazı evlerin eşyaları dahi duruyor.