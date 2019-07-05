Türkiye'nin sessiz sakin deniz tatili adresi! Ege ile Akdeniz’in arasındaki cennet olarak biliniyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eski Datça’da küçük bir tarih kaçamağına hazır mısınız? Sıra, bozulmamış tarihi dokusu, Arnavut kaldırımları, yüzyıllık kapıları ve eski Rum evleriyle Eski Datça’da… Eski Datça gezisi için akşam saatleri ideal…
Böylece Atelye Takı’dan el yapımı birbirinden güzel takılardan satın alabilir, Can Yücel Sokak’ta yapacağınız yürüyüşünüzün akabinde, Agapi Cafe ve Bistro’da canlı müzik eşliğinde bir şeyler yiyebilirsiniz.
Datça Merkez’de ise Betül’ün Mutfağı’nda veya Zekeriya Sofrası’nda zeytinyağlı ev yemeklerini tadabilirsiniz. Datça Limanı’na indiğinizdeyse limanda yer alan Roll Cafe & House’da denize nazır soluklanabilirsiniz
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