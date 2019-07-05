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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat

Türkiye'nin sessiz sakin deniz tatili adresi! Ege ile Akdeniz’in arasındaki cennet olarak biliniyor...

Bademi, zeytini, binbir çeşit şifalı otuyla toprakların bereketini esirgemediği, mavi ve yeşilin her tonuna doyacağınız tam 52 koyuyla her duyunuzu büyüleyecek bir yer Datça

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Bir koluna Ege Denizi’ni, diğerine Akdeniz’i takan Datça Yarımadası'nın şimdi tam zamanı…

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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İrili, ufaklı ve keşfedilmeyi bekleyen tam 52 koyuyla Datça’nın tertemiz suları, deniz sezonunu açmanız için size göz kırpıyor.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Peki, zeytini, bademi, balı ve bin bir çeşit şifalı otuyla bize her mevsim sağlık ve huzur vaat eden Datça’ya ulaşım seçeneklerimiz neler?

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Datça’ya Dalaman Havalimanını kullanarak havayoluyla ulaşabilirsiniz. Uçuşunuzdan sonra sizi yaklaşık 2,5 saatlik bir kara yolculuğu bekliyor olacak.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Bu rota üzerindeki Marmaris, uğrayabileceğiniz harika duraklardan biri

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Diğer alternatif ise Bodrum’dan arabalı feribotları kullanarak Datça’ya geçmek.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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1 saat 45 dakikalık bir feribot yolculuğuyla Datça Merkez’e sadece 15 dakika uzaklıkta bulunan Karaköy Limanı’na ulaşmanız mümkün.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Eğer yola çıkar çıkmaz tatili başlayanlardansanız yarımadaya karayoluyla ulaşım tam size göre.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Çünkü seyahatiniz boyunca göreceğiniz tüm manzaralar size ‘iyi ki’ dedirtecek nitelikte.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Datça’da neler denenmeli, nereler görülmeli?
Datça denince akla ilk olarak meşhur üç ‘b’ si; bal, badem ve balık geliyor.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Balı ve bademi Datça Çarşısı’ndaki yerli üreticilerin dükkânlarından satın alabileceğiniz gibi, yönünüzü Mesudiye köyüne çevirebilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Aynı şekilde zeytin ve zeytinyağı ürünlerini de kolayca köylülerden temin edebilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Bu arada çarşıdaki dükkânlar arasında favorimiz Pehlivan Datça. Zeytin sütü, acıbadem macunu ve badem kahvesi harika. Ovabükü’nün masmavi sularında yüzmeye doyduğunuzda, sahilde yer alan ‘Poyraz Restoran’da taze kalamar ve leziz mezelerin tadını çıkarabilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Eğer siz de taş plajları tercih etmeyenlerdenseniz, beş dakikalık yürüme mesafesinde bulunan ve Datça’nın ender kum plajlarından olan Hayıtbükü’ne kolayca ulaşabilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Ovabükü’nden araçla sahil şeridince ilerleyerek Palamutbükü’ne ulaşabilir, yol boyunca görebileceğiniz bakir koylarda küçük yüzme molaları verebilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Palamutbükü’ne vardığınızda Payam’ın leziz bademli tatlıları sizi bekliyor olacak. Knidos Antik Kenti ise Palamutbükü’nden sadece 15 dakika uzaklıkta yer alıyor. Ve bu muhteşem açık hava müzesine, müze kartıyla giriş yapılıyor.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Eski Datça’da küçük bir tarih kaçamağına hazır mısınız?
Sıra, bozulmamış tarihi dokusu, Arnavut kaldırımları, yüzyıllık kapıları ve eski Rum evleriyle Eski Datça’da… Eski Datça gezisi için akşam saatleri ideal…

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Böylece Atelye Takı’dan el yapımı birbirinden güzel takılardan satın alabilir, Can Yücel Sokak’ta yapacağınız yürüyüşünüzün akabinde, Agapi Cafe ve Bistro’da canlı müzik eşliğinde bir şeyler yiyebilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Eski Datça’nın bu muhteşem atmosferi muhtemelen sizi de büyüleyeceğinden, bizim konaklama favorimiz olan ‘Eski Datça Evleri’ Mini Otel’de yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Datça Merkez’de ise Betül’ün Mutfağı’nda veya Zekeriya Sofrası’nda zeytinyağlı ev yemeklerini tadabilirsiniz. Datça Limanı’na indiğinizdeyse limanda yer alan Roll Cafe & House’da denize nazır soluklanabilirsiniz

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Vejetaryen veya tatilde de sağlıklı beslenmekten ödün vermeyenlerdenseniz Yeni Cafe’de Pancar veya Kırmızı Lahana Çorbası ile keyifli bir öğün geçirebilirsiniz. Eğer bizim gibi salaş balıkçıları tercih edenlerdenseniz eski pazar sokağında yer alan İskandil Balık’da uygun fiyata taze balığa doyabilirsiniz.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Daha romantik bir akşam yemeği içinse Kumluk Plajı’nda yer alan Balıkçı Hüsnü’nün Yeri, kumların üzerinde eşsiz bir ambiyans sunuyor.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Unutmadan, tatiliniz cumartesi veya çarşamba gününü içeriyorsa Datça Pazarı’na bir göz atın derim. Şimdilerde tezgâhlar mis kokulu karadutlarla dolu.

Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı
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Yabani kuşkonmazlar ve kaya koruğu otu da listenize girmeye değer.

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Sinem Kabadayı | Fotoğraflar: Alamy, Sinem Kabadayı

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