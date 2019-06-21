Türkiye'nin sessiz sakin adresleri! İster denize girin isterseniz doğanın içinde piknik yapın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Hafta sonları, herkesin biraz nefes almak, hayallere dalıp motive olmak, işten güçten ve stresten uzak bir iki gün geçirmek için var olma nedeni. Özellikle büyük şehirlerin gürültüsünden sıkılıp biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız bu listemiz tam size göre… Üstelik hepsi sessiz sakin ve ucuz…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sakin bir balıkçı köyü: ILDIRI / İZMİR ldırı'nın antik dönemdeki adı ‘Erythrai’… Erythrai sözcüğü Yunancada ‘kırmızı’ anlamına gelen ‘Erythros’tan türediği, kent toprağını kırmızı renginden dolayı Erythra’nin ‘Kızıl Kent’ anlamında kullanıldığı sanılmakta…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bir başka varsayıma göre ise kent adını ilk kurucu Giritli Rhadamanthes’in oğlu Erythros’tan almış… Çeşme’ye bağlı Ildırı sakin huzurlu ortamı, muhteşem gün batımıyla huzurlu iki gün geçireceğiniz saklı köşelerimizden… Burada adres sormanıza gerek yok; bir sokak sizi başka bir sokağa, diğeri ise gitmek istediğiniz yere götürecekmiş gibi geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak eşsiz lezzetleri tatmak, köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında dolaşmak, harika fotoğraflar çekmek size iyi gelecek…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İstanbul’da yeşillikler içinde mangal keyfi: AYDOS ORMANLARI / İSTANBUL İstanbul’da biraz olsun doğayla iç içe olmak istiyorsanız burası tam size göre… Kartal ve Sultanbeyli ilçeleri arasında yer alan Aydos Ormanlarının pek çok girişi bulunuyor. Ancak bu girişlerden en çok tercih edileni gölet kenarında olanı.Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şayet Göl girişi yerine başka bir kapısından da giriş yaparsanız merak etmeyin tabela yönlendirmeleri ile aracınızla ya da yürüyerek buraya ulaşmanız mümkün. Ormanlık alanda yürüyüş, gölde ördekler eşliğinde deniz bisikleti keyfi, çocuklar ve çocuk kalmayı başaranlar için macera parkı ve gondol, piknik ve mangal Aydos’ta gerçekleştirebileceğiniz aktivitelerin başında geliyor. Bu arada kendi mangalınızı getirmezseniz de mangal ve kömürü içeriden temin edebiliyorsunuz. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Biraz yeşil biraz mavi: AKGÖL / SİNOP Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sessiz ve sakin: ŞİFNE KOYU / İZMİR Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kendi ormanı olan sahil: KERPE / KOCAELİ Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, Batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle sıkça ziyaret edilen rotalardan! Kerpe’ye, denize kadar uzanan sık çam ormanları arasından geçerek ulaşıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Doğada konaklamak isteyen ziyaretçiler için kamp alanları mevcut. Etrafında ormanı olan bir sahil… Deniz kıyısında sıra dışı bir kaya oluşumu var. Doğa yürüyüşüne de elverişli…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut / MUĞLA Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor. Tarihi dokusu olan bu köyün her köşesi keşfedilmeyi bekliyor diyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Muğla'nın cennet köşesi: SARSALA KOYU / MUĞLA Muğla'nın cennet koylarından Göcek'teki Sarsala Koyu, Dalaman Havalimanı'na 15 dakika mesafede. Göcek'ten yapılan tekne turlarının gözde rotalarından olan Sarsala Koyu'na, kara yoluyla da kıvrıla büküle ilerleyen muhteşem manzaralara sahip bir yoldan gidiliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Koya ilk kez gelenler, önce ''Acaba Sarsala burası mı?'' diye tereddüde düşüren Kocagöl’ü geçiyorlar, ardından Sarsala’ya ulaştıklarında, tepede karşılaştıkları eşsiz manzaraya hayran kalıyorlar. Kum plaja sahip koya sık sık tur tekneleri geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Koyda denize girme ve güneşlenmenin dışında çam ağaçları arasında yürüyüş de yapılabilir. Y
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yöre halkının da oldukça rağbet gösterdiği plajda, bir tarafta lüks yatları ile eğlenenleri diğer tarafta ise piknik yapan ya da keçilerini otlatan köylüleri görmek mümkün.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yeşilin en güzel tonları: GİDEROS / KASTAMONU Kastamonu’nun Cide sahilindeki Gideros Koyu, antik çağdan bu yana güzelliği dillere destan olan bir doğa cenneti. Tarihin ilk coğrafyacısı Strabon, koydaki yerleşimi 3500 yıl önce Amazonların kurduğunu yazıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gideros’un kadınları bugün de Amazonlar gibi doğayla savaşıyor. Balıkçılık, hayvancılık yapıyor, restoran ve pansiyon işletiyor. Gideros'a deniz ve karayolu ile ulaşmak mümkün.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Karadan gelmek isteyenler Bolu - Gerede arasında Yeni Çağ Yolunda Devrek - Bartın yolunu kullanabilirler. Gideros Koyuna İnebolu - Cide arasındaki yoldan ulaşılır. Cide'ye 12 km uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Terk etmekte zorlanacaksınız: GÜZELCEHİSAR/ BARTIN Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu. El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burcu Gürtürk ‘’ Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı’ mutlaka görmenizi öneriyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zaman durmuş gibi: DOĞANBEY / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Köy size, sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandıracak.