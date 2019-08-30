Türkiye’nin saklı plajları! Tatil yapmayanlar bu liste tam size göre, çoğunu ilk kez duyacaksınız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ülkemiz deniz tatili yapmak isteyenler için çok güzel bir yer. Kumlu, taşlı, dalgalı, sığ her tür koylara ve plajlara sahibiz. Hâlâ deniz tatili yapmadıysanız ve kalabalığın dağılmasını beklediyseniz şimdi tam zamanı... Sizler için saklı plajları listeledik...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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FASELİS (PHASELİS) / ANTALYA Phaselis, tarihi MÖ 700’lü yıllara dayanan antik bir kent. Bu antik kentin hemen yanında da aynı ismi taşıyan tam bir ‘Cennet Koy’ bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Dağ ve orman manzarasına sahip bu koyda denizin tadını çıkarırken, tarihi kalıntıları da gezebilirsiniz…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Phaselis, denize kadar ulaşan kızılçam ağaçları arasında tertemiz, berrak, masmavi Akdeniz’le buluşup muhteşem bir manzara oluşturmakta. Yeşille mavinin buluştuğu koylarda plajlar ince taşlı çakıl. Tarihle iç içe bu antik limanlarda, koylarda, plajlarda yüzmek birçok insana farklı bir haz sunmakta.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bu kıyılarda nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanıyor. Antalya'ya 59, Olimpos'a 29 ve Kemer'e 15 km uzaklıkta yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KARABURUN / ARNAVUTKÖY - İSTANBUL Sıcakların bunaltmaya başlamasıyla beraber günübirlik kaçamak yapmak için en güzel yerlerinden Karaburun. İstanbul’un gizli cenneti olarak adlandırılan iri taneli kumlarla kaplı kumsalı ve hırçın deniziyle uçsuz bucaksız Karadeniz coğrafyasına hayran kalacaksınız. Fotoğraf: İsmail SARI
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Hırçın Karadeniz suyunun etkisini azaltmak adına sahil şeridine yapılan dalgakıranlarla daha rahat plajın keyfini çıkartabiliyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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ŞİFNE KOYU / İZMİR Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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GÜVERCİNLİK KLEOPATRA KOYU / İZMİR Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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DELİKLİ KOY / İZMİR Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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EKİNCİK KOYU, KÖYCEĞİZ / MUĞLA Marmaris - Göcek arasında dolaşan teknelerin başlıca uğrak noktalarından biri olan Ekincik koyu, Köyceğiz’e geniş bir asfalt yolla bağlandıktan sonra hızla kalabalıklaşmaya başladı. Kumsal ve iskele çevresi irili ufaklı otel ve pansiyonlarla doluyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ekincik’e karayoluyla gitmek için Köyceğiz’den Hamitköy üzerinden gölün nefis manzarasını seyrederek ilerliyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Hamitköy’den çıkıp köprüyü geçtikten sonra ilk uzun rampayı tırmandığınızda, tepede bir manzara molası verin, meraklıysanız fotoğraf çekin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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MİMOZA KOYU / İZMİR Mimoza koyu, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KABAK KOYU / MUĞLA Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan olan Kabak Koyu'nda çadırı olmayanlarda düşünülmüş. Harika kamp alanları var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca eğer Bungalov Evlerinden hoşlanıyorsanız Kabak Koyundaki oteller bungalov'dan yapılmış.