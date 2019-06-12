Türkiye'nin saklı plajı! Hafta sonu burada bir başka güzel, giriş ücreti 4 lira...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Sadece kuş seslerini duyacak, deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracaksınız. Ayrıca Kabatepe Orman Kampı’na giriş ücretleri de oldukça ucuz. İşte detaylar...
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde yer alıyor Kabatepe Tesisleri…
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, geçen yıl 28 Kasım'da aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel suları, Kabatepe'den Şehitler Abidesi`ne giden yoldaki menfezde hasara sebep olmuştu.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Büyük titizlikle yürütülen çalışmalar geçen yaz bitmişti ve Ramazan Bayramı’nda tekrar kapılarını açmıştı.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Kamp alanı yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerine kurulu ve iki ayrı bölüme ayrılmış.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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İlk bölümde genellikle günübirlikçiler kalıyor.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Piknik ya da denize giriliyor.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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İkinci bölümde ise çadır ve karavanlar yer alıyor. Kampın dört bir yanı çam ağaçlarıyla çevrili…
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Sadece kuş seslerini duyacak ve doğanın içinde tüm yılın yorgunluğunu unutacaksınız…
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Nasıl gidilir? Kabatepe Orman Kampı’na ulaşım oldukça kolay. Şehirden kalkan otobüslerle ve minibüslerle gidebilirsiniz.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Aynı zamanda karavanınızla yolculuk yapacaksanız, burada kolaylıkla konaklayabilirsiniz.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Kabatepe Orman Kampı’nda market ve lokanta da bulunuyor.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Üstelik kamp yapanlar için banyo ve tuvaletler de mevcut.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Rahat bir kamp alanı sunan Kabatepe Orman Kampı’nda günlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Ayrıca tesislerin hemen yanında Kabatepe Limanı bulunuyor. Limandan Gökçeada'ya feribotlar kalkıyor. Kabatepe'den sonra rotanızı Gökçeada'ya çevirebilirsiniz.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Çanakkale’nin diğer tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Çimpe Kalesi’ni, Biga Çayı’nı, Marmaros Şelalesi’ni, Zeus Altarı’nı, Truva Antik Kenti’ni ve Polente Feneri’ni de gezi listenize mutlaka ekleyin.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Giriş ücretleri ne kadar? Kabatepe Orman Kampı'na giriş ücreti 4 TL. 0-12 ve 65 yaş üstü olanlar ise ücretsiz.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Ayrıca otomobille giriş (şoför ve bir kişi) 12, minibüsle giriş ise (şoför ve bir kişi) 20 TL.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Motosikletle giriş ise 6 TL.
Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
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Yazı: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr