Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’nin saklı güzellikleri! Hepsini ilk kez duyacaksınız...
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Kalabalıktan uzaklaşmak, kafa dinlemek ve aynı zamanda yeni yerler keşfetmek isteyenler, bu liste tam size göre. Türkiye'nin pek bilinmeyen ve oldukça az kişi tarafından ziyaret edilen bu cennet köşelerini görünce bayılacaksınız. İşte Türkiye’nin saklı güzellikleri…
Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat
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Mavi Göl / Giresun Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Travertenler, kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelalede, 3 subasar ormanda ve 2 şimşir ormanında bulunuyor. Değişik türlerde ağaçların bulunduğu parkın iç kısmında ayrı kaynaktan demirli ve kükürtlü mineral su da çıkıyor.
Hürriyet Seyahat
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Orman, kaya ve akarsu-şelale ekosistem tiplerinin hakim olduğu park, doğal zenginliklerle ziyaretçilerine tabiatla iç içe olabilecekleri huzurlu bir ortam sunuyor.
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Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor. Kuzalan Tabiat Parkı'nın en dikkat çeken değeri Mavigöl ise Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerindeki Göksu Deresi'nde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, ocak ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor.
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Turistlerin, her mevsim ilgi çeken gölün etrafında daha keyifli ve güvenli vakit geçirmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Hürriyet Seyahat
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Yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan proje kapsamında, seyir terasları, patika yollar, köprüler, otopark, kır lokantası ve mescit inşa edilecek. Çalışmanın ilk etabının bu ayın sonunda tamamlanması planlanıyor.
Hürriyet Seyahat
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Kovada Gölü / Isparta Eğirdir Gölü’nün doğal bir uzantısı olan ve fazla suların bir kanal aracılığıyla akıtıldığı Kovada Gölü, karstik çöküntüler sonucu meydana gelen bir göl.
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Aradaki dar vadinin alüvyonlarla dolması sonucu göl bugünkü halini aldı
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Gölün çevresini kuşatan zengin bitki örtüsü ve barındırdığı yaban hayattan dolayı, bölge 1970 yılında milli park, 1992 yılında ise 1. derece sit alanı ilan edildi.
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Santa Vadisi- Dumanlı / Gümüşhane Gümüşhane il merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Santa Vadisi, Doğu Karadeniz Dağları’nın en ulaşılmaz coğrafyalarından birisi. Eski adının Rumca Ksantha’dan geldiği tahmin edilen Santa’nın şimdiki adı Dumanlı. Çevresi 2 bin metre yüksekliğinde dağlarla çevrili olan ve adıyla örtüşen beyaz bulutlarlıyla bilinen Dumanlı farklı bir dünya.
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Hıdırnebi / Trabzon Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda yer alan doğal göl, Uzungöl'e alternatif olmak üzere genişletilerek turizme kazandırılacak.
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İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, ormanları, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle kentte yayla turizminin gelişmesinde önemli yer tutuyor.
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Hıdırnebi Yaylası, 1998'de hazırlanan Yayla-Kent Projesi ile inşa edilen bungalov tarzı evler ve sosyal tesislerle bölgede ziyaretçilerine uzun yıllardır konaklama imkanı sağlarken, her yıl temmuz ayında düzenlenen şenliklerle de binlerce insanı ağırlıyor.
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Şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk adreslerinden biri olan yayla, doğa yürüyüşü, safari ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
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Akgöl – Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
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Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor.
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Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağı da mevcut.
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Taraklı / Sakarya Sakarya iline bağlı Taraklı ilçesi, kent hayatında boğulanların temiz hava alıp, doğayla baş başa kalacağı, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip.
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Taraklı’ya gidenlere yol boyu yemyeşil ağaçlar eşlik ediyor. 800 metre rakımdaki ilçeye ulaşıldığında dikkati çeken ilk şey 19. yüzyıldan kalma Osmanlı evleri.
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Bir zamanlar “Mümkünlü’de her şey mümkün!” reklam filmiyle de adını duyuran Taraklı; tarihi, kültürel zenginliği ve doğal güzelliğiyle, artık sinema ve TV dizileri için de vazgeçilmez mekânlardan biri hâline gelmiş.
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Valla Kanyonu / Kastamonu Kastamonu’nun Pınarbaşı ile Cide ilçeleri arasında uzanan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’nın yarattığı bir doğa mucizesi.
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Pınarbaşı merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Muratbaşı köyü sınırlarından başlayıp yaklaşık 12 kilometre boyunca güneş ışıklarından uzaklaşan bu derin vadi, Cide’nin Hamitli köyü Gömeren Mahallesi’nde tekrar gökyüzüyle buluşuyor.
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Şavşat / Artvin Artvin ilinin Şavşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı’nın sınırları içerisinde kalan Şavşat Karagölü, dağlarla ve köknar ormanlarıyla çevrili düzlüğün ortasında adeta yemyeşil bir mücevher.
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İlçe merkezinden 26 kilometre uzaklıktaki Meşeli köyünün kuzeyinde yer alan göl, yerli halk tarafından Meşeli Gölü olarak da anılıyor.