Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin saklı güzellikleri! 23 Nisan tatili için bu liste size göre...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl salı gününe denk geliyor. Bu da iş yerinden veya okuldan bir gün izin alarak dört gün tatil yapabileceğiz demek. Baharın tadını almaya yetecek kadar uzun ama büyük planlar yapmak için kısa bir mola... Peki nereye gitmeli? Sizin için güzel bir liste yaptık, çoğunu ilk kez duyacaksınız. İşte Türkiye'deki huzur durakları...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl salı gününe denk geliyor. Bu da iş yerinden veya okuldan bir gün izin alarak dört gün tatil yapabileceğiz demek. Baharın tadını almaya yetecek kadar uzun ama büyük planlar yapmak için kısa bir mola... Peki nereye gitmeli? Sizin için güzel bir liste yaptık, çoğunu ilk kez duyacaksınız. İşte Türkiye'deki huzur durakları...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Her yer sessiz sakin: Saklı Göl / Sakarya İstanbul gibi büyük şehre birkaç saat uzaklıkta, Marmara’nın güzide şehirlerinden olan Sakarya, merkezi konumuyla birçok tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Sakarya son birkaç yılda gelişen ulaşım yollarıyla ziyaretçilerin uğrak yeri konumunda… Hafta sonu gelenler Sapanca, Taraklı gibi yerlere giderek doğaya atıyor kendini… Sakarya doğal bitki örtüsü yönünden oldukça zengin ve dağları gür ormanlarla kaplı. Gürgen, kayın kestane, kavak, çınar, meşe gibi ağaçlarla yemyeşil bir cennet…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca kuzeyinde yer alan Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Acarlar Longozu, Serdivan’da bulunan Göl Park, Karasu yolu üzerinde kalan Poyrazlar Gölü, Geyve’deki Doğançay Şelalesi ön plana çıkan ailecek tatil yapılabilecek yerlerden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Adı gibi: Saklı Göl Doğal oluşumuyla, şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta sessizlik ve huzur arayanlar için yeni bir adres Saklı Göl… Merkezden uzak köy hayatının hâkim olduğu Korucuk ilçesinin Karapınar mahallesinde yer alıyor Saklıgöl…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ulaşım çok kolay ve kısa sürüyor. Şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsüne binerek 20 dakikalık yolculuğun ardından gölün yakınındaki durakta iniyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Durağın ve gölün bulunduğu yerde sakin bir köy hayatı sizleri karşılıyor. Yol kenarında otlayan hayvanlar, taştan yapılmış tek katlı köy evleri…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Duraktan göle doğru yürüdüğünüzde tatlı kuş cıvıltıları, güneşin sıcaklığıyla burada huzurun ve sakinliğin kapısını aralıyorsunuz. Göl alanına giriş ücretsiz…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü: Eğirdir / Isparta Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü Eğridir, yılın her mevsiminde birçok ziyaretçi ağırlıyor. Isparta'nın il sınırları içinde bulunan Eğridir Gölü, sessiz sakin bir tatil isteyenler için en doğru adreslerden biri. Ayrıca Eğridir Gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip. Ailenizle hafta sonunu değerlendirebilir, doğayla iç içe birkaç gün tatil yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Isparta ili sınırlarında yer alan ve 482 kilometrekare alanı kapsayan Eğirdir Gölü, tektonik ve karstik etkilerle oluşmuş. Şehir merkezine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta olan Yeşilada yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen tarihi yapıları ve doğal güzellikleri oldukça fazla… Aya Stefanos Kilisesi, Müslahattin Dede ve Eflatun Dede Türbeleri de burada bulunuyor. Deniz seviyesinden 916 metre yükseklikteki gölün ortalama derinliği 12 metre civarında.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Göller Yöresi olarak bilinen Eğridir, yılın her mevsiminde birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Sessiz sakin ve huzur dolu bölgede ailenizle birlikte hafta sonu tatilinizi değerlendirebilir, doğayla buluşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Göl, yaban hayatı açısından da hayli önemli… Avrupa'da 514, Türkiye'de ise 454 farklı kuş türü bulunuyor. Türkiye'de bulunan kuş türlerinin 225'i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eğirdir Gölü ev sahipliği yaptığı türlerin yanında balıkçılık, tarım, içme suyu temini gibi kullanım değerleri ile çevresine hayat veriyor. Göldeki balık çeşitlerinden kerevit ve sudak türlerinin neredeyse tamamı yurtdışına ihraç ediliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bununla birlikte bölgedeki elma üretimi Türkiye'nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Gölün güneybatı sahillerinde derin ve kuytu koyları bulunuyor.Sarp kayalar ve yarlar bu koyların manzarasını güzelleştiriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yeşilliklerin içinde: Akgöl – Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ağaçların altında huzur: Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağı da mevcut.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Oksijeni bol cennet: Valla Kanyonu / Kastamonu Kastamonu’nun Pınarbaşı ile Cide ilçeleri arasında uzanan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’nın yarattığı bir doğa mucizesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Pınarbaşı merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Muratbaşı köyü sınırlarından başlayıp yaklaşık 12 kilometre boyunca güneş ışıklarından uzaklaşan bu derin vadi, Cide’nin Hamitli köyü Gömeren Mahallesi’nde tekrar gökyüzüyle buluşuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sessizlik arayanlara: Kaş / Antalya Çam ormanlarıyla kaplı Torosların adeta masmavi denizi kucaklar gibi sakladığı bir koydadır Kaş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Turkuaz deniz, beyaz kum ve iç ısıtan bir güneş... Sakin Kaş sokakları, şu sıralar pek kalabalık değil…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Limanda inceden çalan müziğe gün batımına eşlik eden harika bir akşam yemeği için bile buraya gidilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Görenleri kendine hayran bırakıyor: Mavi Göl / Giresun Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Travertenler, kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelalede, 3 subasar ormanda ve 2 şimşir ormanında bulunuyor. Değişik türlerde ağaçların bulunduğu parkın iç kısmında ayrı kaynaktan demirli ve kükürtlü mineral su da çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Orman, kaya ve akarsu-şelale ekosistem tiplerinin hakim olduğu park, doğal zenginliklerle ziyaretçilerine tabiatla iç içe olabilecekleri huzurlu bir ortam sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor. Kuzalan Tabiat Parkı'nın en dikkat çeken değeri Mavigöl ise Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerindeki Göksu Deresi'nde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller görenleri büyülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Turistlerin, her mevsim ilgi çeken gölün etrafında daha keyifli ve güvenli vakit geçirmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan proje kapsamında, seyir terasları, patika yollar, köprüler, otopark, kır lokantası ve mescit inşa edilecek. Çalışmanın ilk etabının bu ayın sonunda tamamlanması planlanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Taraklı / Sakarya Sakarya iline bağlı Taraklı ilçesi, kent hayatında boğulanların temiz hava alıp, doğayla baş başa kalacağı, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Taraklı’ya gidenlere yol boyu yemyeşil ağaçlar eşlik ediyor. 800 metre rakımdaki ilçeye ulaşıldığında dikkati çeken ilk şey 19. yüzyıldan kalma Osmanlı evleri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bir zamanlar “Mümkünlü’de her şey mümkün!” reklam filmiyle de adını duyuran Taraklı; tarihi, kültürel zenginliği ve doğal güzelliğiyle, artık sinema ve TV dizileri için de vazgeçilmez mekânlardan biri hâline gelmiş.