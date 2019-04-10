Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor! ‘Sessiz Cennet’ olarak biliniyor…
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalan Dünya Mağarası, Kral Koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle Kral Koyu Türkiye’nin saklı cenneti…
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalan Dünya Mağarası, Kral Koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle Kral Koyu Türkiye’nin saklı cenneti…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Antalya'nın 180 kilometre doğu sınırında, Toroslar'ın dik yamaçlarına kurulmuş olan Gazipaşa doğal güzelliklerini yanı sıra ilk çağdan bu yana çeşitli uygarlıklara yurt olmuş bir bölge.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Geçmişte mağaralarıyla korsanlara sığınak olmuş ‘sessiz cennet’ tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm yatırımcılarının ve gezginlerin keşfini bekliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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İlçe, muz ve avokado başta olmak üzere tropik meyve bahçeleri ve sebze üretimi, seraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Yaklaşık 10 kilometrelik kumsalı, turkuaz mavisi koyları ve bozulmamış doğasıyla Gazipaşa, şehrin gürültüsünden kaçıp, doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için en güzel yerlerden biri olarak gösteriliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Özellikle bölge, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalan Dünya Mağarası ve bakir koylarıyla adeta görenleri büyülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Temizden de öte denizi, kıyıları renkli taşlı kum plajları ile ideal tatil yöresi olan Gazipaşa, tarihte Klikya'nın önemli bir liman kenti olarak ün yapmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Eski çağlarda Selinos, Selintios, Selinous, Trajanpolis ve Streanpolis adlarını alan kent, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Selinti adıyla anılmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Cumhuriyet döneminde Delibaş isyanı sırasında halk, Delibaşı ilçeye sokmamış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Bu başarı karşısında 10 Mart 1920'de kahramanlık ifadesi olarak Gazipaşa unvanı verilmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Saklı koy görülmeye değer Delik Deniz ve Kral Koyu birer doğa harikası… Gazipaşaya 23 km, Alanya'ya 67 km uzaklıkta yer alıyor. Güneyköyü’nün Nohut Yeri mevkinde yer alan kalenin sol tarafında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Koylara ‘Antiochia Ad Cragum’ Antik Kenti içinden geçilerek gidiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Koylar yine aynı kentin kıyı kısmında yer alan kalıntıları arasında bulunmakta… Özetle doğal güzelliklerle tarih burada iç içe…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Gazipaşa Anamur Karayolu üstünde Güneyköy'e girmeden önce yer alan göbekten "Antiochia Ad Cragum" tabelasından sağa sapmak gerekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Buradan 3 km’lik asfalt yolla kale mevkine kadar sahile gitmek gerekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Yol bir yerden sonra iyice daralıp aşırı virajlı da olsa asfalt olarak kaleye kadar gidiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Burada aracınızı bıraktıktan sonra bir miktar yürümeniz gerekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Koylara inip çıkarken yorulsanız da karşılaşacağınız manzaraya değecek…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Mağaraların kalbine yolculuk Gazipaşa sahilinde ve dağ yamacında çeşitli mağaralar bulunuyor. Bunlardan, Yalan Dünya Mağarası 1994 yılında Gazipaşa Belediyesi tarafından ışıklandırılıp ziyarete açılmış. Mağarada 400 metre boyunca girişten itibaren basamaklarla inilen galeriler, inanılmaz güzellikler sergiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, DHA, Alamy
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Sarkıt ve dikitlerin oluşumları, odacıklar, oyuklar ve tünellerle devam eden mağara yolculuğu sırasında, yüksek tavanlardan iki bölüm geçilen tünellere varıncaya kadar inilip çıkılan ahşap basamaklar bulunuyor. Dibinde su yatağı olan seri nem oranı yüksek, yarasaların uçuştuğu, ruhunuzun sakinleştiği dev galeride geziniz son buluyor.