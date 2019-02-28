Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin saklı cenneti! Son yıllarda 'Pıngıdık Festivali' ile gündemde...
Antalya’nın portakalıyla meşhur Finike ilçesine bağlı bir köy Gökbük... Sedir, çam, meşe, ardıç ve sandal ağaçlarıyla sarıp sarmalamış saklı bir cennet. Dünyaca ünlü birçok isim burada konserler de verdi. Yanız burayı asıl özel kılan Orta Asya’dan beri devam eden bir gelenek olan Pıngıdık Festivali... Hafta sonu hem huzur hem eğlence arıyorsanız bu yazı tam size göre... İşte size Gökbük Köyü ve Pıngıdık Festivali hakkında detaylar...
Gökbük Köyü’nün adı ‘yeşil’ anlamındaki ‘gök’ ve ‘böğürtlenlik’ anlamına gelen ‘Bük’ kelimelerinden geliyor. Köy ‘Işık Ülkesi’ olarak da bilinen Likya antik kentinden kalan kalıntılarla iç içe yaşayan muhteşem bir doğa köşesi…
Arykanda ve Limyra Antik Kentleri Gökbük’e çok yakın. Arykanda Antik Kenti’nde yaz aylarında çeşitli konserler düzenleniyor. Daha önce Buika ve Anjelika Akbar burada konser vermişti.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köy size doğayla baş başa ve huzurlu bir tatil geçirmeniz için sınırsız güzellikler sunuyor. Köyün tam ortasından geçen Başgöz Çayı, bir diğer adıyla Akçay, köyü iki yakaya ayırıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu yakaları köy meydanındaki köprü birleştiriyor. Çayın etrafında ise muhteşem güzellikleriyle asırlık çınar ağaçları boy gösteriyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu çınar ağaçlarının altında kurulmuş çardaklarda çay-kahve keyfi yapabilirsiniz. Bu çardaklarda köyden de genci yaşlısı, kadını erkeği çay-kahve eşliğinde bol bol muhabbet ettiklerini göreceksiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köy, kanyonuyla da tüm doğaseverleri ve doğa sporcularını ağırlıyor. Özellikle doğa yürüyüşçüleri, oryantiring sporcuları, trekking meraklıları için güzel bir gezi rotası.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gökbük Kanyonu’nda nesli tükenmekte olan Karakulak Vaşakları, Dağ Keçisi gibi hayvanlar ve Çançiçeği, Glayöl, Dağ Çalbası, Cehri gibi pek çok endemik bitki yetişiyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Şifalı bitki meraklılarının da ilgisini çeken köy ve çevresinde kantaron, katran ardıcı, altın otu, ayı pençesi, aslan pençesi, civan perçemi, arı çiçeği, kabalak, karahindiba, ahlat, acı ısırgan, asker gülü, kekik, adaçayı, defne gibi bitkiler yetişiyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köy halkından bu konuda eğitim almış kişiler bu bitkilerin macun, krem ve çay olarak hazırlıyorlar.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köyün yerlileri de doğa bilimlerine, doğal yaşama ve doğal beslenmeye karşı son derece ilgililer.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Yerleşim olarak ormanın içinde ve diğer yerleşim birimlerine göre daha çukurda kalıyor Gökbük… Geçmişte bölgenin en karanlık gece ölçümleri bu köyde yapılmış.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Yine orada tanıştığımız Finikeli Ayşegül “Yıldızların en parlak ve net göründüğü köydür burası” diyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köyde bir dağ oteli ve bir restoran, iki tane de köy kahvesi var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köy evlerinin çoğu için doğal bir etnografya müzesi diyebilirim. Giriş ücreti ödemeden bu evleri ziyaret edebilirsiniz. Ev sahibinden rica etmeniz yeterli, büyük bir memnuniyetle sizi misafir edeceklerdir.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köyün şuan kullanılmayan eski okul binası için bir proje başlatılmış. Okul binası, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayıyla restore edilip ‘Evim Huzurevi Projesi’ ile huzurevine dönüştürülecek.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencileri burada hem stajlarını yapacak hem de araştırma ve uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri bir etüt merkezi olarak binayı kullanabilecekler.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gökbük Antalya’nın Finike ilçesine 25 km uzaklıkta.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Finike ise Antalya’dan araçla 1,30 saat mesafede yer alıyor. Şimdi gelelim ilginç festivale…
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bin yıldır sönmeyen ateş: Pıngıdık Festivali Festival için köyde hazırlıklar birkaç gün önceden başlıyor. Pıngıdık karakteri için bekâr ve askere gitmemiş, oyunculuk yeteneği ve kendine güveni olan, diğer gençler tarafından da sevilen bir delikanlı seçiliyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu genci seçen kişilerin dışında kimse kimin seçildiğini bilmiyor. Pıngıdık olan genç her yıl değiştiriliyor. Festival günü ilk iş, akşama yakılacak dirlik ateşi için odun toplamakla başlıyor. Gençler bütün köyü dolaşıp her evden birkaç odun topluyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Havanın kararmasıyla beraber köy meydanında dirlik ateşi yakmak için hazırlık yapılıyor. Gün kararmadan birkaç saat önce de Pıngıdık karakterine bürünecek olan genç, siyah keçi derisi, iki uzun sopa, dört zil ve yüzünü karaya boyamak için hazırlanıyor. Hazırlandığı yeri köy halkı bilmiyor ve buraya gitmek yasak.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Köye girdiğimizde hava kararmıştı, hazırlıklar tamamlanmış, Pıngıdık ve peşindeki gençler darbuka ve tenekeleri çalarak sokakta koşuşturuyordu. Bu akşam gerçekleşen ritüellerden biri de Pıngıdıkla beraber gençlerin elleri darbukalı köy sokaklarında gezmesi.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gençler bir yandan çalgı, çengi ve türkülerle şenliği duyururken diğer yandan akşamki şölende pişecek ekmek için un, tuz, susam, tereyağı gibi malzemeleri topluyorlar. Pıngıdık’ın kendi evine yaklaştığını anlayan ev halkı ise bütçesi ve ekonomik durumuna göre verecekleri malzemelerle heyecanla kapı önünde hazır beklemeye başlıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Pıngıdık ve gençleri izledikten sonra köy meydanına doğru gittik. Meydana indiğimizde odunlar kule şeklinde dizilmiş ve ateş çoktan yanmış etrafına kıvılcımlar saçmaya başlamıştı. Bu soğuk akşamda festival ateşiyle ısınıp köy halkıyla sohbet ettik. Sohbet ettiğimiz herkes bu geleneğin onlar için önemini ve nesillerden nesillere nasıl devam ettiğini büyük bir heyecanla anlattı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gençlerin topladığı bütün malzemeler köy meydanına, ateşin yakıldığı alana getiriliyor. Köyün bekâr genç kızları kırmızı eşarplarıyla ve şalvarlarıyla ekmek pişirmeye hazırlanıyor. Kendi ekmek ocaklarını yakıp sofranın başına geçiyorlar. Benim gördüğüm çoğu kızın yanında anneleri de vardı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Pıngıdık Festivali aynı zamanda yetişkinlerle ergenlik çağında olanlar arasındaki rekabeti sembolize ediyor. Bunu vurgulamak için de bir tür oyun oynuyorlar. Genç erkekler ekmeklerin başında nöbet tutuyor, yetişkinler genç kızların pişirdiği ekmekleri çalmaya çalışıyor. Gençler de ekmek çalan yetişkinleri yakalamaya çalışıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Meydanda otururken sacda pişen bazlamaların lezzetli kokusu tüm meydana yayılmıştı. Biz bu lezzete uzak olmamak ve ocak başında yerimizi aldık. Pişen bazlamalar köy halkına ve bizim gibi dışarıdan gelen misafirlere ikram ediliyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Sonuçta bu geleneğin ruhunda bölüşmek ve paylaşmak var. Artan malzeme ve ekmekler ihtiyacı olan ailelerin kapısına gece olduğunda gençler tarafından gizlice bırakılıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Pıngıdık karakteri bana sürülerin ve çobanların Tanrısı Pan’ı hatırlattı. Mitolojiye göre Pan, keçi ayakları ve keçi kuyruğu ile dünyaya geliyor, boynuzu ve sakalı da var. Pıngıdık geleneği eskiden bereket dileğiyle bir yağmur duası, Şamanizm’den gelen bir yağmur dansı şeklinde kutlanırmış, zamanla kutlama şekilleri değişmiş. Festival daha önceki yıllarda Mart ayında yapılırken artık Şubat ayında yapılıyor. Köy halkının çoğunluğu dışarıda yaşıyor, gençler eğitim görüyorlar ve sömestr tatilinde köye geliyorlar.