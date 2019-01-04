Türkiye'nin saklı cenneti! İstanbul'a birkaç saat uzaklıkta, doğanın içinde tatil...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Büyük şehirlerde beton aralarında trafikte kalıp, kalabalık içinde hareket etmeye çalıştıkça hafta sonları daha kıymetli olmaya başlıyor. “Şu iki gün gelse bir yerlere kaçalım” cümlesini daha çok kurar oluyoruz. Şehrin bu yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek için güzel bir önerim var, Sapanca… Hem çok güzel hem de ucuz… İşte size Sapanca gezi rehberi…
Büyük şehirlerde beton aralarında trafikte kalıp, kalabalık içinde hareket etmeye çalıştıkça hafta sonları daha kıymetli olmaya başlıyor. “Şu iki gün gelse bir yerlere kaçalım” cümlesini daha çok kurar oluyoruz. Şehrin bu yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek için güzel bir önerim var, Sapanca… Hem çok güzel hem de ucuz… İşte size Sapanca gezi rehberi…
Fotoğraflar: Seymen Bozaslan, DepoPhotos, Alamy
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca. Gölüyle bilinen, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Evliya Çelebi öve öve bitirememişti Erzurum'a giderken Sapanca'dan geçen Evliya Çelebi, buranın cennete benzer güzelliğinden, gölündeki 70-80 çeşit balıktan, göl suyunu içtikleri için yanakları hep kıpkırmızı olan köylülerden ve 40 gün geçse de küflenmeyen ekmeğinden bahseder.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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1890'da demiryoluna kavuştuğunda Sapanca'ya giden karayolu kullanılmaz hale gelmişti. 1950'de gölün karşı kıyısından geçen otoyolunun inşasıyla Sapanca gözlerden biraz uzakta kaldı. Ama 1989'da TEM otoyolu Sapanca'dan geçince ilçe eski ilgiyi yeniden görmeye başladı.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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MÖ 378'den beri, o dönemdeki ismiyle Sofhange Gölü balık avlama, çamaşır yıkama, şehre içme suyu tedarik etme gibi görevlerini yerine getiriyor, civar köylerden yemek yemeye, gezmeye gelen köylüleri de ağırlıyordu.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Peki bu cennette nereleri gezmeli? Kırkpınar Sapanca’da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Şık evlerin önünde, yeşillikler arasında yürüyüş yapabileceğiniz, adeta birbiriyle tatlı bir rekabet içinde olan butik kafeleri deneyimleyebilir. Çimlere uzanıp gökyüzüne bakabilirsiniz.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Maşukiye Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidiyle tanınan yemyeşil bir yer.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısıyla hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden...
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Burada, 'Maşukiye Cansu Tesisleri'nde konaklayabilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Daha detaylı bilgilere www.masukiye.net adresinden ulaşabilirsiniz.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Sapanca Gölü’nden 10 dakika uzaklıkta doğanın içinde trekking veya doğa yürüyüşü yapabileceğiniz, ATV safari ve zipline gibi deneyimler yaşayabileceğiniz uğranılması gereken yerlerden.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Sapanca göl kenarı Göl kenarı Sapanca’nın en çok vakit geçirilmesi gereken yerlerinden...
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Sapanca Gölü’ne karşı bir şeyler yemek veya kahve içmek isterseniz yazının devamındaki bilgiler çok işinize yarayacak…
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Sapanca’da hangi mekanlara gitmeli? Baççe Restoran : Sapanca’nın en güzel mekanlarından biri. Göle sıfır konumda kendi iskelesi üzerinde hizmet veren Sapanca’nın en güzel noktalarından… Ayrıca alkol hizmetleri de var.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Çiftlik Restoran: Çerkez kahvaltısı dillere destan derler ya hani, burada Çerkez kahvaltısını deneyimleyebilir, yeşilin içinde kahvaltınızı keyifle yapabilirsiniz.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Matranç: Sapanca’nın en meşhur ve en eski mekanlarından birisi. Dondurması ve tatlılarıyla ön planda olsa da dünya mutfağından lezzetleriyle de Sapancalıların sevdiği bir işletme.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Tırtıl: Dışarıdan bakılınca İngiltere’ye mi geldim acaba diye düşünebilirsiniz. Kahve çeşitleri, tatlılarıyla Sapanca’nın en yeni mekanlarından birisi. Deneyin derim.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Uğurlu Dükkân: Kırkpınar’da en çok sevilen mekanlardan birisi. Kahvaltı ve kahve için öncelikli adreslerdendir.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Sopeli: Sapanca’nın doğal yaşam parkı. Göletleri, küçük alışveriş noktalarıyla büyük bir kompleks. Fotoğraf: Sopeli resmi web sitesi
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Hem küçük bir tur yapabileceğiniz hem kahvaltı veya alabalık deneyebileceğiniz Sapanca’da çok tercih edilen bir yer.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Reis’in Teknesi : Göl kenarında son derece güzel balık ekmek yiyebileceğiniz hem salaş hem lezzetli şehirde bulamayacağımız samimiyette bir işletme.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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No:9: Kırkpınar’da ayağımız yeşile bassın ama göl de karşımız da olsun derseniz burayı deneyimleyebilirsiniz. Keyifli mekanlardan birisidir.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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İstanbuldere: Alabalık nerede yiyebilirim sorusu için en güzel cevaplardan birisidir.