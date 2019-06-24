Türkiye’nin saklı cenneti! Her yer sessiz sakin, burada deniz tatili bir başka güzel…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatTürkiye’nin saklı cenneti! Her yer sessiz sakin, burada deniz tatili bir başka güzel…
Seyahat

Türkiye’nin saklı cenneti! Her yer sessiz sakin, burada deniz tatili bir başka güzel…

Hayallerimizi süsleyen ‘Küçük bir balıkçı kasabasına yerleşelim’ cümlesinde adı geçen kasaba Foça’dır bence. Çok eskiden motorla çıktığım Ege turunda en çok zaman geçirdiğim yerdi Foça. Burası sakin deniz tatili isteyenler için çok ideal.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
X
Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
1 / 24

Akdeniz foklarının ve muhteşem gün batımlarının memleketi Foça, aynı zamanda bir tarih de barındırıyor. Eski Foça evleri, çiçek, böcek, deniz ve yeni bir masal, yeni bir macera… İşte size Eski Foça gezi rehberi…

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 24

Bir gece yarısı geldiğim Eski Foça’da ne tarafa gideceğimi bilemeden ilk bulduğum yere park edip gezerek keşfetmek istiyorum. Çok yorgunum. Eski Foça’da küçük deniz dedikleri bir bölge var. Orayı soruyorum. Asıl Foça orası.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 24

Meyhaneler, küçük balıkçı kayıkları, insanlar, hediyelik eşyacılar… Birkaç kişiye sorunca yat limanına park ettiğimi anlıyorum. Benim gideceğim yer diğer tarafta. Küçük dar sokaklardan, eski taş evlerden, begonvilli kapılardan geçiyorum.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 24

Daracık sokaklardan çıktığım nokta aradığım balıkçı kayıkları, küçük meyhaneleriyle küçük deniz. Bir otel aramalıyım ama önce dinlenmem de gerek. Tam merkezde büyük palmiye ağacının altında oturacak yer var.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 24

Biraz oturup balıkçı kayıklarının denizde salınışını, biraz öteden gelen müzik seslerine karışan anason kokuları eşliğinde manzaranın tadını çıkarıyorum. Gün aydınlanıp da sokakların güzelliği ortaya çıkınca kendimi başka bir ülkede gibi hissediyorum.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 24

Hayatımda gördüğüm en berrak balıkçı barınağıydı sanırım. Kahvaltı edeceğim bir yer bulmak için dolanırken palmiyenin orada serpme kahvaltı yazısını okuyunca ani bir kararla geri dönüyorum. Ali Bey ile o an göz göze geliyoruz. O an şarjlarım bitik ve açım. Diyorum ki “Siz bana bir bardak limonlu su verseniz, bunları şarja taksam, sokakları dolanıp fotoğraf çekip gelsem ve sonra kahvaltı etsem olur mu?” Tüm isteklerimin cevabı kocaman bir “Evet”.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 24

Küçük denizde geceliği 100-150 liradan başlayan birçok otel bulunuyor. İnternet, sıcak su ve klima var çoğunda. Yeni Foça tarafına giderken Eski Foça’nın hemen çıkışında bakınca görülebilen ağaçlık bölgede kamp alanlarının da olduğunu öğreniyorum.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 24

Foça’daki eski taş evler, pencerelerden sarkan çiçekler, zevkli ev sahiplerinin süslediği balkonlar kartpostal gibi. Sanki kocaman bir fotoğraf var ve ben o fotoğrafın içine girdim dolaşıyorum. Sanki bir Yunan adasının ara sokakların da kayboluyorum. Sanki bu ülkeden değilmişim gibi.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 24

Sanki başka bir yere ışınlanmışım gibi. Küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmek dedikleri bu olsa gerek. Foça Akdeniz foklarının yaşam alanı…

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 24

Akdeniz foklarının korunması için pilot bölge ilan edilmiş ayrıca. Meşhur Siren kayalıkları da fokların yaşam alanıymış. Tekne turlarıyla gidilebilen siren kayalıklarını bu sefer göremedim ama gittiğim yerlerde hep geriye bir şey bırakırım ki, tekrar gitmeye bahanem olsun.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 24

Eski adı Phokaia yani fokdan geliyor. Ünlü çizgi film Pokohantas gibi bir isim değil mi? Foça’nın sembolü de Roma Phokaia‘nın önemlerinden beri fokmuş. Paraların üstünde bile bu amblem görülüyormuş.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 24

Son yıllarda yapılan kazılarda ilk kurulan yerin aslında surların dışında kalan güneydeki yamacın üzerinde olduğu anlaşılmış.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 24

Belki de tunç çağında kurulmuş Phokaia kim bilir? Bugün kilisenin olduğu yerde eskiden bir Athena tapına olduğuna dair bilgiler var.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 24

Tam tepede hem küçük limana hem de kente hâkim bir noktadaymış ama şimdilerde yok hiçbir şey. Açık hava kaya tapınağı Tanrıça Kibele’ye adanmış. Tanrıçanın kabartma ve heykelleri hâlâ orada bulunuyor. Beş kapılar kalesi tüm Foça’ya hâkim eskiden de Osmanlı’nın kayıkhanesiymiş.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 24

"Buradan iniverdi mavinin kollarına bir imparatorluğun elleri küreklerle" şeklinde tasvir edilen Kale gece ışıklarıyla sizi eski çağlara ışınlayıveriyor. İki tane Osmanlı camisi varmış. Önce onları görmeye gidiyorum. Sonra Osmanlı mezarlığına gidiyorum. Osmanlı mezarlığının bir tabelası yok. Sonra Dedem Otel’in köşesinden doğru yukarı yeldeğirmenlerine yol alıyorum. 18-19 yy’da inşa edildiği düşünülen değirmenler Foça’ya kuş bakışı bir tepede Değirmentepe’de bulunuyor.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 24

Deniz burada harika
Foça’nın içinden çok rahat denize girilebiliyor. Kumluk bir kumsaldan çocuklu bebekli denizseverler denizin tadını çıkartıyor. Bir de yol boyunca platform gibi hazırlanmış merdivenle inilen ahşap güneşlenme yerleri hazırlamışlar. Burada birçok tur teknesi de mevcut. Birkaç kişiye sorunca beni ‘Merhaba Foça’ adlı tekneye yönlendiriyorlar. Orhan Kaptan sabah 11’de gidilen, akşam 5.30’da dönülen, Siren ve Atatürk kayalıklarını da içeren tüm koylara girdiklerini anlatıyor.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 24

Balık ve salata menüsü dâhil 50 TL, böyle bir tur. 10 TL’lik turlar İstanbul’daki boğaz turları gibi. Gidip geliyormuşsun sadece. Yüzme molası olmuyormuş. Küçük deniz de minik bir deniz molası vermiştim zaten ama artık günün yorgunluğunu atmak ve ıssız bir koy bulmak zamanı. Yeni Foça yoluna doğru ilerleyince birkaç beach tabelası önünden geçiyorum.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 24

Pek beach insanı olmadığım için kendi kafama göre takılabileceğim bir yer arayışındayım. Ali Bey bana bir yerden bahsetmişti. Foça’ya 15 dakika uzaklıkta burası ama ücretli olmuş. Arabayı park etmek bile 10 TL. O da saat dört olduğu için. Hafta içi araba girişi 30, hafta sonu 40 TL. Bir kişi çadır kurmak 30 TL. Burasının özel bir mülk olduğunu, arabamı yukarıda ana yolda bıraksam bile para ödeyeceğimi öğrendim.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 24

Tekrar Eski Foça tarafına doğru dönerken bir bakıyorum aşağıya, aradığım ıssız koy orada beni bekliyor. Birkaç araba park etmiş hatta. Burası kocaman elektrik direklerinin olduğu yer. Öyle daha kolay bulabilirsiniz. Ya da herkes bulmalı mı bilemiyorum. Arabayı yukarıda bırakıp deniz ayakkabılarımı giyip aşağıya inişe geçiyorum. Duvar gibi kayalıklardan inmek dikkat istiyor yalnız. Üç ay kayalardan inme eğitimim bir işe yarıyor sonunda.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 24

Açıyorum müziğimi, seriyorum havlumu, yüzüyorum, dalıyorum, çıkıyorum, güneşleniyorum. Başımda para için bekleyen, “Onu içer misin, bunu yer misin?” diyen yok. Gün batmadan iki gündür peşinde koştuğum gün batımı için koşturmalıyım şimdi. Koyumu başkalarına emanet ederken nerede deniz kestanesi var anlatıyorum ki, kimseye zarar gelmesin.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 24

Hızlıca Foça’ya dönüp yiyecek içecek bir şeyler alıyorum. Gün batmak üzere ve ben koşuyorum artık. Foça’nın meşhur günbatımı, Siren Kayalıkları manzarasının peşindeyim günlerdir ama öğrendiğim kadarıyla karadan görülemiyormuş.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 24

Sorduğum her Foçalı beni yeldeğirmenlerinin ardındaki restoranların olduğu yere gönderiyor. Foça’yı tepeden gören bu yerin manzarası harika.

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 24

Tabi ki, bir restorandan manzarayı seyretmeyeceğim. Sandalyemi ve masamı açıp, yemeklerimi masaya dizip, gün batımına karşı yerimi alıyorum

Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 24

Daha fazla bilgeye nerdesinbahar.com blog adresinden ulaşabilirsiniz.

GezginFoçafoça gezisifoça denize girilecek yerlerFoça gezi rehberiFoça'da gezilecek yerlerseyahatdunyagezi
Bahar Gündoğdu | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy

DİĞER GALERİLER