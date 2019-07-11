Türkiye'nin saklı cenneti! Doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye'nin saklı cenneti! Doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu...
Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki tarafı Toros Dağlarıyla oluşan Nadire Kanyonu, doğa tutkunların yeni gözdesi oldu. Rengi nedeniyle halk tarafından Turkuaz Gölü olarak adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle geziliyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki tarafı Toros Dağlarıyla oluşan Nadire Kanyonu, doğa tutkunların yeni gözdesi oldu. Rengi nedeniyle halk tarafından Turkuaz Gölü olarak adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle geziliyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
2 / 14
Taşeli Platosu'nda yer alan dağlık ve ormanlık sarp kayalarla çevrili bir kalenin önünde kurulan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmaya başladı.
DHA
SON GÜNCELLEME
3 / 14
Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek'e ilçesine Göksu'nun güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyon’u turkuaz rengiyle güzellik katıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
4 / 14
Fariske Çayı'nın, baraja akan sularıyla dolu olan kanyon, derin olma özelliğini de taşıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
5 / 14
İki tarafı devasa Toros Dağlarından oluşan kanyon, Ermenek Belediyesi'ne ait teknelerle geziliyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
6 / 14
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ermenek'in 5 bin yıllık bir tarihin izlerini taşıdığını, doğası ve tarihi yapılarıyla keşfedilmeyi beklediğini söyledi.
DHA
SON GÜNCELLEME
7 / 14
Ermenek'i, Türkiye'nin yeni bir turistlik bölgesi yapmayı planladıklarını ifade eden Zorlu, ''Tatil turizminin anlamı artık değişti. 5 yıldızlı otellerdeki modern köleliğe karşı çıkmaya başladı.
DHA
SON GÜNCELLEME
8 / 14
Ermenek'te doğaya iç içe oluyorsunuz. Biz zaten mümkün olduğu kadar turizm yatırımlarımızı betonsuz, demirsiz; ahşap ve taş ağırlıklı yapacağız.
DHA
SON GÜNCELLEME
9 / 14
Burada bungalov türü yapılanma, kamp ve karavan türü yapılanmalar olarak, doğası ve yapısını koruyacağız.
DHA
SON GÜNCELLEME
10 / 14
Ermenek'te evlerimizin yüzde 70'nin kapılarının üzerinde anahtar durur. Kilitlenmez.
DHA
SON GÜNCELLEME
11 / 14
Bu bizim misafirperverliğimizi gösterir. Ermenek Barajı, turkuaz rengiyle insanı büyülüyor. Barajda tekne turlarımız var, yüzen evimiz var.
DHA
SON GÜNCELLEME
12 / 14
Baraj kıyısında in evlerimiz var. Ermenek'e organik köy yaptırıyoruz. Yöremize ait 46'ya yakın organik ürünleri tespit ettik.Bu ürünlerimizi bu evlerde ve e- ticaretle satacağız" diye konuştu.
DHA
SON GÜNCELLEME
13 / 14
Ermenek'e en büyük güzelliği ise Nadire Kanyonu'nun kattığını belirten Zorlu, şunları söyledi:
DHA
SON GÜNCELLEME
14 / 14
''Nadire Kanyonumuz, Ambar Boğazı'ndan girince 10 kilometre uzunluğundadır. Orada doğanın bütün renklerini, su oyunlarını görebilirsiniz. İnsanların yapay olarak yapamayacakları Ayhatun Mağarası var. Ayrıca kanyona küçük parmak iskelelerle, orada küçük çay bahçeleri, restoranlar oluşturacağız. Hatta seneye tekneyle üç saat gidip- gelmek sıkıcı olmasın diye, tekneyle giden turist, karaya çıkıp ATV veya üstü açık ciplerle dönecek. Böylelikle foto safari yapabilecek.''