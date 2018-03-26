Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin sakin şehri seçildi! Artık dünyada 240 özel kentten biri, hatta...
İtalya’da 1999 yılında başlayan ‘Cittaslow’ (sakin şehir) hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda. Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dahil. Hatta Türkiye’deki üye kentleri arasına bir yer daha girdi: Mudurnu… Peki Mudurnu dışında sakin şehirlerimiz hangisi ve Mudurnu’da nereleri gezmeli? İşte detaylar…
İtalya’da 1999 yılında başlayan ‘Cittaslow’ (sakin şehir) hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda. Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dahil. Hatta Türkiye’deki üye kentleri arasına bir yer daha girdi: Mudurnu… Peki Mudurnu dışında sakin şehirlerimiz hangisi ve Mudurnu’da nereleri gezmeli? İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, Mudurnu Belediyesi, Türkiye Kültür Portalı
Hürriyet Seyahat / DHA
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Anadolu'nun güzellikleri, yurdumuzun çeşitli yerlerine serpiştirilmiş ve hatta bazıları adeta gizlenmiş gibidir. Bu güzelliklerin her biri, keşfedilmeyi bekleyen yeraltı zenginliklerine benzer.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Onlar size gelemezler, sizin kendilerine gitmenizi beklerler. İşte Mudurnu tam da böyle bir yerleşim yeri… İlçeye girdiğinizde, Hisar ve Şehriman Tepesi, yükseklerden "hoş geldiniz" der size.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Serin ve ferah bir çam kokusunun ciğerlerinize dolduğunu duyumsarsınız. İki dağın arasına gizlenmiş, kıvrılarak akan Mudurnu Deresi, utangaç bir çocuk gibi gülümser.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Şimdi ise Mudurnu; Seferihisar, Gökçeada, Akyaka, Perşembe, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar, Halfeti, Uzundere, Şavşat, Gerze, Göynük ve Eğirdir’den sonra sakin şehir unvanı aldı.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer konuyla ilgili şunları söyledi:
Hürriyet Seyahat / DHA
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“Mudurnu için bir yıldır dosya hazırlığı sürüyordu. Cittaslow Türkiye sekretaryası dosyanın hazırlanmasına destek oldu. 72 kriterin her biriyle ilgili yüzde 50 başarının aşılması gerekiyordu. Dosya genel merkezde yüzde 52 civarında başarılı oldu.
Hürriyet Seyahat / DHA
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İnsanların kafasında sadece tavuk sözcüğü ve algısıyla yer etmiş bir kent, Türkiye’nin 15’inci sakin şehri oldu. Bu son derece heyecan verici. Mudurnu tarihi doğal zenginlikleriyle olağanüstü zengin bir şehir ve Cittaslow, kentin hak ettiği bir noktaya gelmesi için kaldıraç görevi üstlenecek.”
Hürriyet Seyahat / DHA
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Uluslararası alanda dünyada 30 ülkeye yayılmış 240 kentin arasına giren Mudurnu için yeni finans ve proje kaynaklarının sağlanabileceğini kaydeden Başkan Soyer, “Her açıdan Mudurnu uluslararası birliğin parçası haline geldi. Bu kentin önünü açacak. Sempatiyle karşılanan bu marka kente katkı sağlayacak” dedi.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Peki Mudurnu’da nereleri gezmeli, neler yapmalı? Sizin için birkaç öneri hazırladık…
Hürriyet Seyahat / DHA
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Mudurnu; büyük şehirlerin karmaşasından ve gürültüsünden bunalanlar, kaplıcaların şifasından yararlanmak, inanç turizmine hizmet veren birimlerini ziyaret etmek, tarihi evlerin sedirlerinde çayını yudumlamak isteyenler için, özellikle bir hafta sonu mutlaka görülmesi gereken bir yer. İşte gezilmesi gereken yerlerden birkaçı…
Hürriyet Seyahat / DHA
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1- Karamurat Gölü Karadeniz Bölgesi'nin muazzam güzellikteki coğrafyasına eşlik eden Karamurat Gölü, çevresine harika bir manzara sunmakla kalmıyor, gelen her misafirini huzurlu atmosferinde dinlendiriyor. Gölün her üç tarafı da dağlarla çevrili ve içinde birçok tatlı su balığı yaşamlarını sürdürür. Göl, şehrin doğasının önemli bir parçası olmasına rağmen hâlâ koruma alanı olarak ilan edilmemiştir.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Bir şiir kadar güzel olan Karamurat Gölü, Bolu gezinizin en güzel parçalarından birini oluşturacak. Karamurat Gölü'nün huzur dolu havasında vakit geçirdikten sonra, Kurtuluş Savaşı'nın izlerini üzerinde taşıyan Zafer Kulesi'ni, Frigyalılar tarafından oyularak yapılan tarihi Seben Kaya Evleri'ni ve Bolu'nun Pamukkalesi olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri gezilecek yerler listenizde mutlaka yerini almalı.
Hürriyet Seyahat / DHA
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2- Sülüklügöl Sülüklügöl'ün oluşum tarihi 1703 yılına kadar uzanmakta... Heyelan seti olarak oluşmuş olan bu gölün tektonik hareketler sonucu meydana geldiği düşünülen çukur alanı dere ve taban suyu tarafından doldurulmuş. Gölün içerisinde yer alan ve yaz sonunda gölün suyunun çekilmesiyle ortaya muhteşem bir manzara çıkaran ağaçların (çam, meşe ve köknar) 300 yıldır çürümeden durması eşi benzerine az rastlanan bir durum.
Hürriyet Seyahat / DHA
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1987 yılında korunan alanlar statüsüne alınmış olan Mudurnu Sülüklügöl, göl çevresinde korunmuş bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Çok sayışa bitki ve hayvan türünün yaşam alanı olan göl, bugün tabiat parkına dönüştürülmüş. Göle adını veren sülükler ise ne yazık ki artık Mudurnu Sülüklügöl'de bulunmuyor.
Hürriyet Seyahat / DHA
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3- Yıldırım Bayezid Cami 1374 yılına uzanan Mudurnu Yıldırım Bayezid Cami, Osmanlı'da Yıldırım Bayezit'in Bolu şehzadeliği döneminde kendisi tarafından yaptırılmış.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Yapıldığı tarihten bugüne korunarak gelmeyi başaran cami, günümüzde hâlâ ibadete açık. Cami sekiz istinatlı camilerin ilk örneklerinden ve Osmanlı'nın ilk büyük kubbeli yapılarından.
Hürriyet Seyahat / DHA
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4- Şehriman Tepesi Mudurnu Şehriman Tepesi, ilk Türk yerleşiminin Selçuklu döneminde başlandığını bildiğimiz Mudurnu'yu çam ormanları arasından kuşbakışı seyredebileceğiniz, fotoğraf makinanızla harika kareler yakalayabileceğiniz bir tepe.
Hürriyet Seyahat / DHA
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5- Abant Gölü Mudurnu'nun coğrafi sınırları içinde yer alan, Abant ve Mudurnu sıradağları arasında oval biçimli bir çukurluk içinde bulunan Abant Gölü, ilçe merkezine sadece 18 km uzaklıkta...
Hürriyet Seyahat / DHA
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Mutlaka buraya da uğramalısınız…
Hürriyet Seyahat / DHA
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6- Sarot Termal Vadi Kaplıca, Mudurnu Taşkesti Beldesi hudutlarında, Taşkesti - Adapazarı yol güzergâhında yer alıyor. Günde 4500 kişiye hizmet verebilecek kapasitededir.
Hürriyet Seyahat / DHA
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Mudurnu Sarot Termal sularının içme kürü şeklinde kullanıldığında, idrar yolu ve böbrek rahatsızlıklarına, banyo olarak kullanıldığında ise romatizma hastalıklarına olumlu etkileri görülmekte...
Hürriyet Seyahat / DHA
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Ayrıca Mudurnu'da gezip fotoğraflayacağınız tarihi evler de bulunuyor.