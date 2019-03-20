Türkiye'nin sakin güzeli! Huzur arıyorsanız burası tam size göre…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Antalya'nın Demre ilçesinde, Üçağız Köyü'nde yer alıyor Kaleköy. Caretta carettaları, muhteşem doğası, Likya medeniyetinden miras kalan lahitleri ve Simena Kalesi ile yeryüzündeki cennet köşelerden… Sessizliğin ve huzurun adresi Kaleköy, doğa ve tarihle baş başa kalmak, kitap okumak isteyenler için harika bir adres. İşte detaylar…
Antalya'nın Demre ilçesinde, Üçağız Köyü'nde yer alıyor Kaleköy. Caretta carettaları, muhteşem doğası, Likya medeniyetinden miras kalan lahitleri ve Simena Kalesi ile yeryüzündeki cennet köşelerden… Sessizliğin ve huzurun adresi Kaleköy, doğa ve tarihle baş başa kalmak, kitap okumak isteyenler için harika bir adres. İşte detaylar…
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Antalya'nın demre ilçesindeki kaleköy, tarihi ve doğal yapılarıyla ziyaretçileri etkiliyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Sabah kuş cıvıltıları ve dalga sesleriyle uyanmak isteyenlerin tercih ettiği Kaleköy, Türkiye'de kara ulaşımının olmadığı ender yerler arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan ve eski adı Likya Birliği'nin en küçük kentlerinden Simena Antik Kenti olan, bugünkü adıyla Kaleköy, Türkiye'de farklı ve gizemli bir güzelliği barındırıyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Sabahları sadece kuş ve denizin dalga sesinin duyulduğu tatil cenneti Kaleköy'de bazen de balıkçı motorları ve teknelerin motor sesleri uyandırıyor tatilcileri.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Kaleköy'e ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanıyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Denizden gelince antik evlerin yer aldığı, tepesinde bir kalenin bulunduğu kartal yuvasını andıran Kaleköy karşılıyor ziyaretçilerini.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Denizden yüksekliği 400 metre olan kalenin zirvesinde dev bir Türk bayrağı dalgalanıyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Türkiye'nin simgesi Likya Lahiti Kaleköy'deTarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla kadar dayanan Kaleköy, yapılaşmanın yasak olduğu Birinci Derece Tarihi ve Doğal SİT konumunda.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Tekneden inince tarihi Rum taş evleri karşılıyor Kaleköy tutkunlarını. Bu evler yüzyılların tanığı. Kaleköy'de eski taş evlerden oluşturulan pansiyonlarda konaklanabiliyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Denizin içindeki Likya Lahidi, Türkiye'nin tanıtım simgesi.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Kıyıdaki balıkçı lokantaları denizle iç içe.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Lokantalar ve pansiyonlar çiçeklerle, begonvillerle süslenmiş.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Dar sokaklardan tırmanarak kaleye çıkılabiliyor. Kaleye çıkılan merdivenlerden zirveye kadar ulaşılabiliyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Zirveden aşağıdaki muhteşem manzara izlenebiliyor. Roma döneminin en küçük amfi taş oyma tiyatrosunun içinde bulunduğu kalenin surları dimdik ayakta duruyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Kalenin surları dışındaki Likya lahit mezarları tarihe ve doğaya tanıklık ediyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Zirvede iş insanı Rahmi Koç'un girişimleriyle çıkarılan Osmanlı topu, kalenin zirvesinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Dar yollardan geçerken turizmci Kaleköylü kadınlar ziyaretçileri karşılıyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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7'den 70'e kadınlar kurdukları tezgâhlarda yaptıkları el işi ürünlerini satarak geçinmeye çalışıyor. Bazıları eski ev eşyalarını bahçelerinde sergiliyor.
Hürriyet Seyahat - DHA | Fotoğraflar. Alamy
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Eski bir bisiklette Kaleköy'e gelenler hatıra fotoğrafı çektiriyor.