Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen saklı koyu! Bir zamanlar korsanların saklandığı yerdi…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
SON GÜNCELLEME
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Deniz, yayla ve kaplıca turizmi açısından eşsiz güzelliklere sahip Hatay'da keşfedilmeyi bekleyen yerlerin başında Karamağara ve Yuvadibi sahili geliyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Maviyle yeşilin buluştuğu noktada yer alan bir zamanlar kaçakçı ve korsanların gizlenmek için kullandığı Karamağara ve berrak suyuyla Yuvadibi sahili görülmesi gereken bir cennet.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Yıllardır var olan bölge, ‘gizli cennet’ olarak anılıyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Bu nedenle de çok kişi tarafından bilinmiyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Ülkenin birçok yerinde bu tür yerler var ama burası doğal güzelliği ve suyunun berraklığıyla adeta cennet gibi bir yer.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yayıkdamlar köyüne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Karamağara ve hemen altında bulunan Yuvadibi sahili, mavi ve yeşilin her tonunun yanı sıra muhteşem deniziyle adeta gizli bir turizm cenneti konumunda.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Bölgede benzeri bulunmayan, bir görenin tekrar geldiği Karamağara, son iki-üç yıldır hiç görmediği kadar ziyaretçiyi ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Beş yıl öncesine kadar sezonda ortalama 50 bin kişinin geldiği Karamağara'y, geçtiğimiz yaz 100 bin kişinin geldiği biliniyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Bu yıl rakamın artmasını bekleniyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Ayrıca ülkenin birçok noktasından dalış tutkunu sporcular ve deniz altı fotoğrafçıları bölgeye geliyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Bir zamanları korsanların saklandığı yerdi Geçmişte kaçakçıların ve korsanların Akdeniz'de saklanmak için kullandığı koy ve mağaranın, korsanlar için önemli bir barınak olduğu biliniyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Günümüzde ise çobanlar ve balıkçılar açısından barınma alanı olan mağara, içerisinde ateş yakıldığı ve çıkan isin tavanı siyaha bürümesi nedeniyle Karamağara olarak anılıyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Denizden yaklaşık 100 metre yukarıda bulunan ve 200 metrekare alana sahip mağara önünde bir zamanlar, denizden toplanan tuzların toz haline getirilmesi için kullanıldığı düşünülen bir dibek taşı bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Şifa suyu denize karışıyor Dağdan gelen suyun medcezir etkisiyle denizle buluşması sonucu oluşan tatlı suyun cilt, eklem, idrar yolları hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Bu sebeple şifa arayanların da uğrak yeri oluyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Bu sudan yararlanmak isteyenler Karamağara'ya giderek 2-3 gün sabahları aç karnına içiyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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İki dağ arasında sarp kayalıklar altındaki Yuvadibi sahili de berrak suyu ve kumu ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmayı bekliyor.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Samandağ ilçesinden tekne turlarıyla da ulaşılan, her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan bölge, serinlemek isteyenlerin yanı sıra akvaryumu andıran görüntüsüyle dalış tutkunları ve olta balıkçılarının da uğrak yeri haline geldi.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Denize girmek için ailesiyle bölgeye gelen Avaz Pekder bölgede bir hafta kamp kurmayı planladıklarını belirtti.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Kendisinin de Karamağara koyuna ilk kez geçen yıl geldiğini aktaran Pekder, "Herkes burayı görsün, buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu keşfetsin istiyorum. Burası adeta bir cennet" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Seyahat / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA