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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye'nin pek fazla bilinmeyen saklı cennetleri
Seyahat

Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen saklı cennetleri

Türkiye, yeni yerler keşfetmek isteyenler için tam anlamıyla cennet… Herkes tarafından bilinen turistik rotalar her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlarken, ülkede henüz geniş kitleler tarafından pek bilinmeyen yerler de mevcut. Sizin için keşfedilmeyi bekleyen o cennet köşeleri listeledik…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Türkiye, yeni yerler keşfetmek isteyenler için tam anlamıyla cennet… Herkes tarafından bilinen turistik rotalar her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlarken, ülkede henüz geniş kitleler tarafından pek bilinmeyen yerler de mevcut. Sizin için keşfedilmeyi bekleyen o cennet köşeleri listeledik…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Işıklı Gölü, Denizli
Büyük Menderes Nehri'ni beseleyen kaynakların üzerinde, Akdağ'ın güneyindeki Çivril Ovası'nda bulunan Işıklı Gölü, 1968 yılına kadar doğal bir göl olarak varlığını sürdürüyordu.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Ancak bu tarihten itibaren baraj gölüne dönüştürülen Işıklı Gölü, günümüzde Çivril Ovası'nın sulanması amacıyla kullanılıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Derinliği yaklaşık olarak 7 metre civarında olan Işıklı Gölü, bir tatlı su gölü olma özelliği taşıyor. Özellikle görsel güzelliğiyle doğaseverlerin uğrak noktası olmaya aday

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Baltalı Gölü, Uşak
Baltalı Gölü, Uşak Banaz ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Göl etrafında piknik ve kamp yapılabilir. Göl suyunda sazan balığı tutulabilir.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Baltalı Gölü yapay bir gölet olmasına karşın, doğal görünümü etrafını saran yemyeşil ormanlarıyla Abant ya da Yedigöller'den aşağı kalır yanı yoktur.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Taşkale, Karaman Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları… Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Mağaralar insan - doğa ilişkisinin Anadolu’daki örneklerinden sadece biri. İnsanoğlunun zor durumda kaldığında nasıl bir azimle, güçle dağları delip, barınak yapabildiğinin en güzel örneği…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Aizanoi Antik Kenti, Kütahya
Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar İlçe merkezinde, Kütahya’ya 50 km uzaklıkta yer alıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Penkalas (Kocaçay) Irmağının yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalıların öncülü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının su perisi Erato ile efsanevi kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı sanılmakta...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Büğrüm Köprü, Antalya
Roma İmparatorluğu döneminden kalma bu köprü Antalya'da yer almaktadır. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini görmüş olan bu köprü hala tüm bakirliği ve doğallığıyla ayakla durmaktadır. Bu köprüye Köprülü Kanyon Milli Parkı içinden ulaşılabilir.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Clandras Köprüsü, Uşak
Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminde yapılan Tarihi Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Köprünün iki tarafı dağ kayalığına dayandırılmış ve uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre genişliği ise 1,75 metre. Köprü resmi kaynaklarda Cılandıras ismiyle de anılmakta...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Köprünün yanında bulunan Elektrik Santralinden boşaltılan su beton kanal yardımı ile köprünün yanından aşağı dökülmekte ve bir şelale görüntüsü vermekte...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Blaundus Antik Kenti, Uşak
Büyük İskender tarafından kurulan ve mimari görünümü nedeniyle İngiltere’deki ünlü Stonehenge taşlarına benzetilen Blaundus Antik Kenti, günümüzde birinci derece sit alanı ilan edilen etkileyici ve görkemli bir alan.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Kaya Resimleri, Bafa Gölü
Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları çevresindeki kayalar üzerinde bulunan 8000 yıllık kaya resimlerinde, çift ve grup halindeki insan figürleri yer alıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Bu figürlerin bereket, ilkbahar kutlamaları ya da düğün gibi ritüel ve törenleri yansıttığı belirtiliyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Bilgelik Vadisi, Antalya
Bölgedeki halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistlerin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarını kendine çekiyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Yüzen Adalar, Bingöl
Bingöl-Solhan karayolu üzerinde, Aksakal Göl Mezrasında yer alan Yüzenadalar, göl üzerinde birbirinden birbirinden bağımsız olarak hareket eden üç adacıktan oluşuyor. Yaklaşık 50 metre derinliğe sahip göl üzerindeki 3 adacık sürekli olarak yer değiştiriyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Ilıca Şelalesi, Pınarbaşı, Kastamonu
Kastamonu Pınarbaşı’nda Ilıca Köyü sınırlarında yer alıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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15 metre yükseklikten dökülen şelalenin, döküldüğü yerde oluşan doğal havuz ve çevresi çeşitli bitki örtüsü ile kaplanmış egzotik bir görünüme sahip...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos
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Özellikle sonbaharda renk cümbüşünü fotoğraflamak için buraya mutlaka gitmelisiniz…

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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA, DepoPhotos

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