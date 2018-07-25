Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen koyu! Korsanların saklandığı yer olarak biliniyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırlarında yer alan Karamağara koyu, mavi ile yeşili buluşturan doğası, manzarası ve deniziyle turistlerin uğrak yeri haline geldi.
Fotoğraflar: AA, Mopio
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Kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları koy, son yıllarda bilinirliğini daha da artırdı.
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Yayıkdamlar Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Doğu Akdeniz'in başlangıç bölgesinde bulunan, kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları koy, görenlerin beğenisini topluyor.
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Samandağ ilçesinden tekne turlarıyla da ulaşılan, her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan bölge, serinlemek isteyenlerin yanı sıra akvaryumu andıran görüntüsüyle dalış tutkunları ve olta balıkçılarının da uğrak yeri haline geldi.
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Bölgede dağdan gelerek denizin altından çıkan tatlı suyun da idrar yolları ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor.
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Yayladağı Kültür Varlıklarını Koruma ve Turizm Derneği (KUTAV) Başkanı Fehim Yaşekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamağara'nın, 5-10 yıl öncesine kadar sadece bölge halkınca bilindiğini ve ziyaret edildiğini söyledi.
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Bölgenin bakir kalmış doğası ve tertemiz denizinin, son yıllarda değerinin anlaşıldığını vurgulayan Yaşekmez, şöyle konuştu:
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"Bölgede benzeri bulunmayan, bir görenin tekrar geldiği Karamağara, son 2-3 yıldır hiç görmediği kadar ziyaretçiyi ağırlıyor.
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Altyapı hizmetleri bittiğinde buranın en gözde turizm noktalarından biri haline geleceğini umuyoruz.
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5 yıl öncesine kadar sezonda ortalama 50 bin kişinin geldiği Karamağara'ya, geçtiğimiz yaz 100 bin kişinin geldiği biliniyor.
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Bu yıl bu rakamın artmasını bekliyoruz."
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Yaşekmez, koydaki tertemiz denizin dalış tutkunlarının da ilgisini çekmeye başladığını aktararak, "Ülkenin birçok noktasından dalış tutkunu sporcular ve deniz altı fotoğrafçıları bölgeye geliyor.
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Karayolu ve bazı alt yapı sorunları eksik. Bunlar giderildiğinde bölgenin parlayan yıldız olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
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Denize girmek için ailesiyle bölgeye gelen Avaz Pekder de bölgede bir hafta kamp kurmayı planladıklarını belirtti.
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Kendisinin de Karamağara koyuna ilk kez geçen yıl geldiğini aktaran Pekder, "Herkes burayı görsün, buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu keşfetsin istiyorum.