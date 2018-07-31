Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen güzelliği

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Elazığ Sivrice'de kendine has doğası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle ilgi gören Hazar Gölü, Doğu'daki tatilcilerin gözdesi oldu.
Fotoğraflar: AA, hazargolu.tabiat.gov.tr, mopio
Anadolu Ajansı
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Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü her geçen yıl daha fazla turist çekiyor.
Anadolu Ajansı
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Çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi ile kamp alanları bulunan tektonik göl, yaz boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden vatandaşlara Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.
Anadolu Ajansı
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TÜRKİYE'NİN EN DERİN GÖLLERİNDEN Hazar Baba ve Mastar dağları arasında yer alan, 22 kilometre uzunluk ve 5-6 kilometre genişliğe sahip Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü, gün boyu güneş ışınlarına göre mavi ve yeşilin her tonuna bürünmesiyle de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Anadolu Ajansı
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Hazar Gölü'nü yaz boyunca sıcak havada serinlemek, dinlenmek ve tatil yapmak için tercih edenler arasında ülkenin farklı bölgelerinin yanı sıra Libya, Irak, İran ve Suriye'den gelen turistler de bulunuyor
Anadolu Ajansı
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"HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA TURİST ÇEKMEYE BAŞLADI" Gölde dinlenme tesisi işleten Mehmet Bahçeci, Hazar Gölü'nün çevresindeki çok sayıda yazlık, dinlenme tesisleri, kamp alanları ve plajları ile ziyaretçilere güzel bir tatil için her türlü imkanı sunduklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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"Göl tanıtımlarla her geçen yıl daha fazla sayıda turist çekmeye başladı" diyen Bahçeci, gölün özellikle hafta sonu büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Anadolu Ajansı
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"Ortadoğu'dan, Suriye, İran, Irak ve Libya'dan konaklamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Günübirlik olarak Diyarbakır başta olmak üzere Tunceli, Bingöl ve Elazığ'dan ziyaretçiler geliyor.
Anadolu Ajansı
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Bununla beraber batıdan da konaklamak için gelen çok fazla misafirlerimiz oluyor.
Anadolu Ajansı
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Kayseri, Malatya, Ankara ve Antalya'dan gelen ziyaretçilerimiz de oluyor"
Anadolu Ajansı
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"BALAYI İÇİN BURAYI TERCİH ETTİM" Diyarbakır'dan gelen Dilan Sert, yeni evli olduğunu dile getirerek, "Balayı için burayı tercih ettim. Hazar Gölü gerçekten çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle gölün Antalya sahillerini andırdığına işaret eden Sert, gölün doğal güzelliğiyle her mevsim gezilip görülebileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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Sert, gölde huzur bulduklarını anlatarak, "Doğal güzellikleri, havası ve yeşiliyle hakikaten çok güzel.
Anadolu Ajansı
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Bu nedenle tercihim oldu. Tekrar böyle bir fırsatım olsa yine gelirim" dedi.
Anadolu Ajansı
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İstanbul'dan Gökhan Yıldırım ise, Hazar Gölü'nün hem doğal güzellikleri hem de çevresindeki sosyal alanlarıyla stres atıp dinlenmek isteyenler için çok ideal bir yer olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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Gölün cıvıl cıvıl plajıyla Antalya sahillerini anımsattığını aktaran Yıldırım, "Bugün geldim ve gelir gelmez kendimi buraya attım.
Anadolu Ajansı
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aklaşık 4 senedir görmemiştim. Bayağı değişmiş.
Anadolu Ajansı
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Herkese gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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Tatilcilerden Mecit Yiğitalp, Diyarbakır'da esnaf olduğunu, son birkaç yıldır tatil yapmak ve dinlenmek için doğasını ve manzarasını çok beğendiği Hazar Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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"Şehir hayatından, gürültüden ve sıcaktan uzaklaşmak için buraya kaçıyoruz" ifadesini kullanan Yiğitalp, hem serinlediklerini hem de dinlendiklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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Yiğitalp, Hazar Gölü'nü çok beğendiklerini, yapılacak yeni yatırımlarla daha da güzel olacağına inandıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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10 YILDIR TATİL İÇİN TERCİHİ HAZAR GÖLÜ Abdurrahim Sert de yaklaşık 10 yıldır tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı
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"Hazar Gölü yeni yatırımlarla Doğu'nun turizm cenneti olabilir. Buranın doğasını, manzarasını Antalya'ya değişmem fakat gönül istiyor ki buralar daha da kalkınsın, imkanlar daha da fazla olsun, daha iyi hizmetler verilsin.
Anadolu Ajansı
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Bizim için Hazar Gölü denildiğinde akan sular durur"