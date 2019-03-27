Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen cennet köşeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz birkaç gün geçireceğiniz o yerler...
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz birkaç gün geçireceğiniz o yerler...
Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü: EĞİRDİR Yılın her mevsiminde birçok ziyaretçi ağırlıyor. Isparta'nın il sınırları içinde bulunan Eğridir Gölü, sessiz sakin bir tatil isteyenler için en doğru adreslerden biri.
Ayrıca Eğridir Gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip. Ailenizle hafta sonunu değerlendirebilir, doğayla iç içe birkaç gün tatil yapabilirsiniz. Isparta ili sınırlarında yer alan ve 482 kilometrekare alanı kapsayan Eğirdir Gölü, tektonik ve karstik etkilerle oluşmuş. Şehir merkezine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta olan Yeşilada yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.
Küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen tarihi yapıları ve doğal güzellikleri oldukça fazla… Aya Stefanos Kilisesi, Müslahattin Dede ve Eflatun Dede Türbeleri de burada bulunuyor. Deniz seviyesinden 916 metre yükseklikteki gölün ortalama derinliği 12 metre civarında.
Göller Yöresi olarak bilinen Eğridir, yılın her mevsiminde birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Sessiz sakin ve huzur dolu bölgede ailenizle birlikte hafta sonu tatilinizi değerlendirebilir, doğayla buluşabilirsiniz.
Türkiye'de bulunan kuş türlerinin 225'i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınıyor. Eğirdir Gölü ev sahipliği yaptığı türlerin yanında balıkçılık, tarım, içme suyu temini gibi kullanım değerleri ile çevresine hayat veriyor.
14 yıldır geleneksel leylek festivaline ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Leylek Köyü, geçmiş yıllarda sadece festival günleri ziyaretçilerin akın ettiği bir yer olarak bilinirken, Karacabey Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği turizm ataklarıyla artık yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin gözde mekânı haline geldi. Yılda ortalama 20 bin ziyaretçi ağırlayan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, bu sayının her yıl daha da arttığı belirtiliyor.
Hafta sonu leylek köyünde yaşanan yoğunlukta İzmir, Çanakkale ve İstanbul ağırlıklı ziyaretçilerin yoğun ilgisi gözlenirken, mahalle kadınları tarafından işletilen EKADER Evi de yöresel ürünleri ile misafirlere yöresel yemekler sunuyor.
Dileyen ziyaretçiler kayık turlarıyla gölde gezinme imkânı bulurken, ‘Leylek Köyleri Hatıra Duvarı’ndan da diğer ülkelerin yapılan çalışmaları hakkında bilgi alabiliyorlar. Fotoğraflar: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini
Yapılan tanıtım faaliyetleri ile leylek köyü Eskikaraağaç her kesimin ilgisini çekerken, film sektörü de köyün bu ününden nasibini aldı ve almaya devam ediyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü geçtiğimiz yıllarda, başrollerini Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in paylaştığı ‘İlk Öpücük’ filmine de ev sahipliği yapmıştı. Fotoğraflar: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini
Ege’de saklı bir cennet: ADALA / MANİSA Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.
Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.
Sessiz sakin: AZDAVAY / KASTAMONU Aşıklar köprüsü, Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu büyüleyici doğa güzelliğini yakından görmek için Azdavay’a gitmek şart. Özellikle Azdavay Seyir Terası çok popüler. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle gün doğumu ve gün batımını izleyebilmelerinin yanı sıra fotoğraf çekme merkezi olarak da kullanabildikleri mükemmel bir mekân haline getirildi.
Bir de Medil Mağarası’na mutlaka uğranılmalı… Azdavay İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta. Karakuşlu Köyü’ne bağlı Ayvat mahallesinde medil ormanı içinde yer alıyor. Mağaranın milattan önceki dönemlerde sığınak, yaşam alanı ya da ibadethane olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
Anadolu’nun önemli değerlerinden: TAŞKALE / KARAMAN Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor.
Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları… Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış.