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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye'nin pek fazla bilinmeyen cennet köşeleri
Seyahat

Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen cennet köşeleri

Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz birkaç gün geçireceğiniz o yerler...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz birkaç gün geçireceğiniz o yerler...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü: EĞİRDİR
Yılın her mevsiminde birçok ziyaretçi ağırlıyor. Isparta'nın il sınırları içinde bulunan Eğridir Gölü, sessiz sakin bir tatil isteyenler için en doğru adreslerden biri.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Ayrıca Eğridir Gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip. Ailenizle hafta sonunu değerlendirebilir, doğayla iç içe birkaç gün tatil yapabilirsiniz. Isparta ili sınırlarında yer alan ve 482 kilometrekare alanı kapsayan Eğirdir Gölü, tektonik ve karstik etkilerle oluşmuş. Şehir merkezine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta olan Yeşilada yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen tarihi yapıları ve doğal güzellikleri oldukça fazla… Aya Stefanos Kilisesi, Müslahattin Dede ve Eflatun Dede Türbeleri de burada bulunuyor. Deniz seviyesinden 916 metre yükseklikteki gölün ortalama derinliği 12 metre civarında.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Göller Yöresi olarak bilinen Eğridir, yılın her mevsiminde birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Sessiz sakin ve huzur dolu bölgede ailenizle birlikte hafta sonu tatilinizi değerlendirebilir, doğayla buluşabilirsiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Göl, yaban hayatı açısından da hayli önemli… Avrupa'da 514, Türkiye'de ise 454 farklı kuş türü bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Türkiye'de bulunan kuş türlerinin 225'i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınıyor. Eğirdir Gölü ev sahipliği yaptığı türlerin yanında balıkçılık, tarım, içme suyu temini gibi kullanım değerleri ile çevresine hayat veriyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Türkiye'nin tek leylek köyü: ESKİKARAĞAÇ
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç, baharın gelmesiyle hafta sonları için oldukça ideal bir yer.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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14 yıldır geleneksel leylek festivaline ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Leylek Köyü, geçmiş yıllarda sadece festival günleri ziyaretçilerin akın ettiği bir yer olarak bilinirken, Karacabey Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği turizm ataklarıyla artık yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin gözde mekânı haline geldi. Yılda ortalama 20 bin ziyaretçi ağırlayan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, bu sayının her yıl daha da arttığı belirtiliyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Hafta sonu leylek köyünde yaşanan yoğunlukta İzmir, Çanakkale ve İstanbul ağırlıklı ziyaretçilerin yoğun ilgisi gözlenirken, mahalle kadınları tarafından işletilen EKADER Evi de yöresel ürünleri ile misafirlere yöresel yemekler sunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait Eskikaraağaç Kuş Tahnit Salonu da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer mekân olarak dikkat çekiyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Gelen ziyaretçiler, 1,5 kilometre uzunluğundaki gölün kıyısında yer alan parke taşlı Leylek Yürüyüş Yolu’nda yürüyerek, doğa ile baş başa kalma imkânı buluyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Dileyen ziyaretçiler kayık turlarıyla gölde gezinme imkânı bulurken, ‘Leylek Köyleri Hatıra Duvarı’ndan da diğer ülkelerin yapılan çalışmaları hakkında bilgi alabiliyorlar. Fotoğraflar: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Leylek Köyü’nde ayrıca belediyeye ait sosyal tesiste de restoran hizmeti veriliyor. Fotoğraflar: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Yapılan tanıtım faaliyetleri ile leylek köyü Eskikaraağaç her kesimin ilgisini çekerken, film sektörü de köyün bu ününden nasibini aldı ve almaya devam ediyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü geçtiğimiz yıllarda, başrollerini Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in paylaştığı ‘İlk Öpücük’ filmine de ev sahipliği yapmıştı. Fotoğraflar: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Ege’de saklı bir cennet: ADALA / MANİSA
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Ege güzeli: KARABURUN
İlçede çok az koy ve tesisin bulunmasından dolayı burası kimse tarafından tercih edilmiyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Karaburun sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da sualtı zenginliklerine sahip bir yer. Özellikle balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Bölgede değişik yerlerden biri ise Çakmaktepe mevkii.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Hititler'in eserlerine rastlanan bölgede ilginç arkeolojik yapılara ulaşmak mümkün.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Huzur adresi: KAPIKIRI KÖYÜ
Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Gölde küçük sandallarla gezinti yapabilirsiniz. Ayrıca kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenler harika fotoğraflar yakalayabilir

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Sessiz sakin: AZDAVAY / KASTAMONU
Aşıklar köprüsü, Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu büyüleyici doğa güzelliğini yakından görmek için Azdavay’a gitmek şart. Özellikle Azdavay Seyir Terası çok popüler. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle gün doğumu ve gün batımını izleyebilmelerinin yanı sıra fotoğraf çekme merkezi olarak da kullanabildikleri mükemmel bir mekân haline getirildi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Bir de Medil Mağarası’na mutlaka uğranılmalı… Azdavay İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta. Karakuşlu Köyü’ne bağlı Ayvat mahallesinde medil ormanı içinde yer alıyor. Mağaranın milattan önceki dönemlerde sığınak, yaşam alanı ya da ibadethane olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Tarihiyle biliniyor: GÜZELÇAMLI
Kuşadası’nda yer alan eski bir İon kenti olan Güzelçamlı tarihiyle ön plana çıkıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Yunanlılardan Perslere kadar birçok eski devleti barındıran Güzelçamlı, Dilek Yarımadası ve Samsun Dağları'nın arasında kaldığı için verimli ve çok çeşitli bir toprak ve bitki örtüsüne sahip.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Anadolu’nun önemli değerlerinden: TAŞKALE / KARAMAN
Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları… Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy
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Mağaralar insan - doğa ilişkisinin Anadolu’daki örneklerinden sadece biri. İnsanoğlunun zor durumda kaldığında nasıl bir azimle, güçle dağları delip, barınak yapabildiğinin en güzel örneği…

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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İHA, DepoPhotos, Alamy

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