Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen adaları! Bir tanesi ünlü iş insanının, diğerleri ise...
Adalar, ana karayla doğal bağlantıları olmadığı için insanlarda her zaman merak uyandırır. Bazıları, plajları, otelleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlence hayatlarıyla turizmin gözdesiyken, bazıları ise insan yaşamına elverişli olmamaları, tuhaf özellikleri ve hikâyeleri ile ilgi çeker.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Türkiye'de ada dendi mi herkesin aklına hemen hemen aynı yerler gelir. Peki adı pek duyulmamış olanları öğrenmeye ne dersiniz? İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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KEFKEN ADASI Kefken’e yolunuz düşerse Kefken Adası’nı mutlaka keşfetmelisiniz. Asya kıtasının 159’uncu büyük adası olan ada Cebeci plajına yarım deniz mili mesafede
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Tarih boyunca Cenevizliler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar’a ev sahipliği yapmış olan adada tarihi kalıntılarla dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Maliye Bakanlığı'na ait 52 dönümlük adada yalnızca Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün deniz kontrol merkezi bulunmakta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Kefken Adası'nın batısında büyükçe bir balıkçı barınağa yer alıyor. Cebeci'den Kefken Adası'na tekne ile 8-10 dakikada gidilebilmekte. Ada ayrıca amatör sualtı avcılarının uğrak yerlerinden.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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TAVŞAN ADASI Karadeniz'in en gözde turizm rotalarından Amasra. Amasra'nın ilk adi Sesamos olarak biliniyor. 300 yıl Fenike egemenliğinde kalan kent, MÖ 9. yüzyılda İyonya egemenliğine geçti.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Burada ilginç bir ada bulunuyor. Amasra’da karayla bağlantısı olmayan tek ada olan Tavşan Adası… Amasra merkezinde konumlanan Tavşan Adası’na herhangi bir köprü bulunmamakta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Ancak eski zamanlarda yer altından yol olduğu söyleniyor. Hatta adada bulunan kiliseye (yıkılmış) papazının bu yolla gidip-geldiği tahmin edilmekte...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Adanın ismi ise uzun yıllar önce yerliler tarafından adaya bırakılan tavşanların populasyonunu arttırmasıyla ortaya çıkmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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KAŞIK ADASI Marmara Denizi'nde, İstanbul'a bağlı, Burgazada’nın karşısında kaşığa benzediği için bu isim verilmiş özel mülkiyet elindeki bir ada. Eski adı Pita olan ada, kuş bakışı görüntüsünün kaşığa benzemesiyle şimdiki adını almış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Bölgenin iskâna açılması Osmanlı dönemine uzanır. 1950 yılına kadar sürgün yeri olarak kullanılan adanın ilk mülkiyet hakkını Danon ailesi almış. Ada, Heybeli’ye 700 metre uzaklıkta, Burgazada’nın hemen doğusunda yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Özel mülkiyet olması nedeniyle adaya ziyaret gerçekleştirilemez. Ancak kayık veya motorlar vasıtasıyla deniz alanı kullanılabilir. Kaşık Adası’na sefer yapan herhangi bir ulaşım aracı bulunmamakta…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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KARAADA Bodrum'un tam karşısında ve 4 mil uzağında yer alan Bodrum Karaada, mavi yolculuk ile günübirlik gezi teknelerinin uğrak noktalarından biri.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Teknelerin yanaştıkları yerde bir mağara bulunuyor ve tekneler genelde bu mağaranın önünde demirliyorlar. Her ne kadar adı kara olsa da, tepeleri çam ormanları ile bezeli yemyeşil bir yer Bodrum Karaada.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Orta Çağ'a kadar Arkos adı ile Yunanlar tarafından yönetilen ada, daha sonra Bodrum ile birlikte Rodos Şövalyelerince alınmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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16. Yüzyılda ise Osmanlı adayı çevresiyle birlikte almıştır. 1919 yılında uluslararası anlaşmalar gereğince İtalya'ya bırakılan ada, 1932 Türkiye-İtalya Sözleşmesi uyarınca Türkiye'ye yeniden verilmiş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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YASSICA TAKIM ADALARI Küçüklü büyüklü, birbirinden güzel onlarca adasıyla adeta adalar cenneti olan Fethiye körfezinde, Göcek’e yakın 12 adalardan oluşan Yassıca Takım adaları hem günübirlik gezmek isteyen turistler hem de mavi tura çıkan denizcilerin uğrak yeri.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Göcek'ten açıldıktan sonra sırayla Göcek Adası, Yassıca Adaları, Zeytin Adası, Tersane Adası ve Domuz Adası adında beş ada bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Yassıca Adaları en büyüğü… İçinde küçük bir gölet olan birkaç küçük adadan oluşmakta…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Ada yürüyüş yapmak için çok uygun.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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RAHMİ KOÇ ADASI / İNCİR ADASI Denize olan tutkusuyla bilinen ünlü iş insanı Rahmi Koç'un 1974'te Tuzla'da satın aldığı adanın önceki sahibi, Fransız bir kadındı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Asıl adı İncir Adası olan adanın, Koç ailesiyle özdeşlemesi sebebiyle halk arasında Koç Adası olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Rahmi Koç, burada özel misafirlerini ağırlıyor onun dışında adaya uğramıyor. Koç Adası’nı Tuzla sahilden rahatça görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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GİRESUN ADASI Doğu Karadeniz'in üzerinde insanların yaşayabildiği tek adası olan Giresun Adası, mitolojik hikayeleri ve içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası'nı ziyaret edenler, sunulan gösterilerle adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Adaya tur düzenleyen özel işletme tarafından temsili Herkül ve Amazon kadınının gösterilerinin yanı sıra talep olması halinde Yunanlı gemiciler Argonotlar ile Saka Türkleri'nin karşılaşması canlandırılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
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Bir süredir arkeolojik kazı çalışmaları yapılan adada tarihi kalıntılar da ziyaretçilere gezdiriliyor. Ziyaretçiler Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi kalıntıları görme şansı elde ediyor.