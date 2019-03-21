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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat

Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti

Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle Finike Antalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Nurgül BÜYÜKKALAY

Nurgül BÜYÜKKALAY

Seyahat Yazarı
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle Finike Antalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Finike tarihte palmiyeli şehir olarak bilinirmiş. Finike’nin çok sevdalısı olmuş: krallar, tüccarlar, şövalyeler, korsanlar, dervişler..

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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M.Ö. 5.yüzyılda kurulmuş ve uzun süre Likya’nın başkenti Limyra’nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman olarak kullanılmış.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Ülkemizde portakal demek, Finike portakalı demek. Finike portakalı coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiş.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre Finike portakalının dünyanın en lezzetli portakalı olarak bilinen Kaliforniya portakalından daha kaliteli olduğu ortaya çıkmış. Finike gezinizde bu çekirdeksiz, sulu ve tatlı portakallardan bol bol yiyeceksiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Finike çevresinde her mevsim gezebileceğiniz yerler var. Myra, Arykanda ve Rhodiapolis sadece yarım saat uzaklıkta.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Gökbük Kanyonu, Karaöz, Gelidonya Feneri, Adrasan ve Suluada, Kekova ve Kaleköy, Alacadağ Milli Parkı ise bir saatlik uzaklıkta yer alıyor.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Kemer-Kaş sahil yolu üzerinde yer alan bu portakal diyarına seyahatinizi planlarken gezilecek tüm bu yerleri de dikkate alın. Bence Finike artık bir uğrak yeri değil başlı başına bir destinasyon olmalı.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Cennetten bir köşe: Turkuaz Köy
Finike merkeze sadece 5 km. uzaklıkta yeni bir cennet köşesi keşfettim. Adı Turkuaz Köy.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Meşhur Finike portakalının yetiştiği bahçeler arasında ve Limyros Nehri kenarında konumlanmış doğayla baş başa bir işletme burası

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Limyros Nehri tarihte bereketli unvanını almış, bugünlerde Gökçay olarak biliniyor. Biz bir Pazar günü kahvaltıya gittik ancak bu muhteşem doğanın içinde konaklamak da mümkün.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Nehir kenarında ahşap bungalovlar var ve odaları harika. Aradığınız şey tam anlamıyla huzur ve dinginlik ise doğru adrestesiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Turkuaz Köy’de tek duyacağınız şey nehrin akıntı sesine eşlik eden kuş sesleri, tek hissedeceğiniz ise portakal çiçeklerinin müthiş kokusu.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Portakallar çiçek açmaya başlamış, Nisan ayında da tam olarak açıyorlar.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Tamamı köyde yetişen ürünlerle organik bir kahvaltı sunuyorlar, burada konaklamasanız bile kahvaltı için gelip atmosferini solumalısınız.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Kahvaltı kişi başı 40 TL. Kahvaltı haricinde hem yöresel lezzetler hem de dünya mutfağından da yemekler bulabilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Konaklama ücreti ise gecelik iki kişi 350-400 TL arasında.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Turkuaz Köy’de yapacağınız çeşitli aktiviteler de var. Yemyeşil Gökçay Nehri üzerinde kano yapabilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Kano yolculuğunuz boyunca su kaplumbağaları, kuşlar ve deniz tavukları eşliğinde nefes kesici manzaralar göreceksiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Köyde isterseniz hasat, bakım, reçel yapımı gibi faaliyetlere de katılmanız mümkün hatta traktör kullanmayı bile öğrenebilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Ayrıca tesisteki doğal havuzda yüzebilirsiniz. Huzura doyacağınız bir hafta sonu tatili geçirebilirsiniz. Dikkat edin bol oksijen başınızı döndürebilir.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Turkuaz Köy’ün işletmecisi Celal Bey Finike’ye gönül vermiş birisi.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Bu işletme Turkuaz Köy’ü değil, tüm Finike’yi kalkındırmak ve tanıtmak amaçlı diyor. İşletmede köyden gençleri çalıştırıyorlar.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Limyra Antik Kenti
Turkuaz Köy’de zaman geçirdikten sonra yolumuzun üzerindeki Limyra Antik Kenti’ni ziyaret ettik.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Antik kent, yemyeşil ağaçların ve akan suların arasında çok güzel görünüyordu. Limyra, doğal zenginliğinden dolayı geçmişte imparatorlukların göz bebeği olmuş bir antik kent

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Antik kentte birçok kaynak suyu var. Yaz aylarında insanlar buraya piknik yapmaya ve yüzmeye geliyorlar. Limyra’nın girişi ücretsiz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Limyra Antik Kenti'nde, antik tiyatro binası, Xatabura anıt mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları, Akropol ve Akrapol Kilisesi, Perikle Heronu ve surlar bulunuyor.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Sur duvarları içinde İmparator Augustus’un manevi oğlu Gaius Caesar’ın anıt mezarını da görmek mümkün.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Caesar, Kudüs’ten Roma’ya doğru ilerlerken Limyra’da hayatını kaybetmiş ve mezarı MS 4. yüzyılda inşa edilmiş.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Limyra nerede ve nasıl gidilir? Finike Limyra arası 7 km. Finike merkezden Antalya’nın ilçelerinden biri olan Elmalı’ya doğru giderken 6. kilometredeki Yuvalılar Köyü’nden sağ tarafa, Saklısu tarafına döndüğünüz zaman antik kente ulaşabilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
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Yazımızı Turkuaz Köy’ün mottosu ile bitirelim. “Gülümse, nefes al, zamanı yavaşlat”.

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Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay

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