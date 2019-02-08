Türkiye'nin parlayan yıldızları! Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kış mevsimi, hava koşulları nedeniyle gezmenin daha zor olduğu bir dönem gibi görünse de, yazın yaşanan yoğun kalabalıklardan uzak bir seyahat deneyimi için mutlaka değerlendirilmeli. Çok uzaklara gitmenize gerek yok, ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen çok fazla tarihi ve doğal güzellik var. Kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla hafta sonu tatilinizi doğayla iç içe geçireceğiniz yerleri listeledik… İşte detaylar…
Kış mevsimi, hava koşulları nedeniyle gezmenin daha zor olduğu bir dönem gibi görünse de, yazın yaşanan yoğun kalabalıklardan uzak bir seyahat deneyimi için mutlaka değerlendirilmeli. Çok uzaklara gitmenize gerek yok, ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen çok fazla tarihi ve doğal güzellik var. Kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla hafta sonu tatilinizi doğayla iç içe geçireceğiniz yerleri listeledik… İşte detaylar…
Fotoğraflar: AA, Alamy
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Dünyada ilk kez batıdan doğuya göçen insanların köyü: Misi Köyü Misi Köyü İstanbul’a yakın olmasının yanında tarihiyle de dikkat çekiyor. 2 bin yıllık geçmişe sahip Misi Köyü, Bursa’da yer alıyor. Köyün keşfi milattan sonra 183 yılında, Alex ismindeki bir keşiş tarafından gerçekleşmiş. Köyün bilinen ilk adı ise ‘Mysia’. Aynı zamanda diğer tarihi bilgi de ünlü tarihçi Heredot’a dayanıyor. Heredot’a göre Trakya’dan Anadolu’ya geçen altı kavimden biri olan Mysiler burada ‘Misyalılar’ adıyla bir birlik kurmuşlar.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Kurulan bu birlik dünya tarihinde ilk kez batıdan doğuya geçen kavim olarak bilinmekte. Tarihi hakkında söylenecek daha çok şey olsa da biraz da Misi Köyü’nde gezilecek yerlerden bahsedelim. Misi Köyü’nde bir çocuk kütüphanesi bulunuyor. Kütüphane ufak yaş ve ilköğretim olarak ikiye ayrılmış. Giriş ise ücretsiz. Köyde bir de Etnografya Evi bulunuyor. Karagöz Gölge Oyunu’nu günümüzde de yaşatmaya çalışıyorlar. İçeride yöresel kıyafetlerden köye has hediyelik eşyaya kadar birçok şey bulunuyor. Şüphesiz köyün en ilgi çekici yeri buram buram Osmanlı kokan sokakları… Burada birçok fotoğraf çekebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz. Bu hafta sonu rotanıza burayı mutlaka ekleyin, ortalama harcayacağınız miktar 200 TL.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Kızılırmak Deltası’ndaki Galeriç Ormanı Samsun’un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Türkiye’deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanlarının macera ve doğa turizmcileri için iyi bir alternatif... Ayrıca fauna ve flora bakımından da ayrı bir özelliğe sahip...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 143 türün ürediği belirlendi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Bu hafta sonu için farklı bir rota arayışındaysanız burası tam size göre...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Pek fazla bilinmiyor: Kovada Gölü / Isparta Eğirdir Gölü’nün doğal bir uzantısı olan ve fazla suların bir kanal aracılığıyla akıtıldığı Kovada Gölü, karstik çöküntüler sonucu meydana gelen bir göl.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Aradaki dar vadinin alüvyonlarla dolması sonucu göl bugünkü halini aldı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Gölün çevresini kuşatan zengin bitki örtüsü ve barındırdığı yaban hayattan dolayı, bölge 1970 yılında milli park, 1992 yılında ise 1. derece sit alanı ilan edildi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Halk buraya aynalı göl diyor: Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor. Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağı da mevcut.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Osmanlı’nın arka bahçesi: Mudurnu Mudurnu, Osmanlı’dan kalma sokakları ve gezilip görülecek yerleri kadar lezzetleriyle de dikkat çeken bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Listedeki diğer yerler gibi Mudurnu da tarihi açıdan oldukça zengin bir yer. Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı bulunuyor. Demirciler Çarşısı görmeniz gereken yerler arasında...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Sessiz sakin: Sığacık Ege’nin bütün güzelliğini içinde bulunduran bir başka yer de Sığacık. Burasının da her Ege yerleşkesi gibi tarihi eskilere dayanıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Sığacık’ta bir de Teos Antik Kenti bulunuyor. Dönemin ‘sanat merkezi’ olarak adlandırılıyor bu yer. Ayrıca ilk tiyatro oyuncuları birliğinin kurulduğu yer burası.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Sakinliğini kanıtlar nitelikte bir harekette bulunan Sığacık, 2009 tarihinde Cittaslow’a katılmış. Yani Sakin Kentler Birliği’ne üye olmuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Aynı zamanda salı günleri kurulan organik pazar bulunuyor. Burada tüm iş yorgunluğunuzu unutacağınız kesin...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Yeşil ve mavi: Akgöl – Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Sessizlik arayanlara: Kaş / Antalya Çam ormanlarıyla kaplı Torosların adeta masmavi denizi kucaklar gibi sakladığı bir koydadır Kaş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Turkuaz deniz, beyaz kum ve iç ısıtan bir güneş... Sakin Kaş sokakları, şu sıralar pek kalabalık değil…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Limanda inceden çalan müziğe gün batımına eşlik eden harika bir akşam yemeği için bile buraya gidilir.