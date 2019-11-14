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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye'nin o ilindeki göl buz tuttu
Seyahat

Türkiye'nin o ilindeki göl buz tuttu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverler, yağan kar ve soğuğun etkisiyle buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaptı.

DHA
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DHA
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Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 973 metre yükseklikteki Kavrun Buzul Gölü yüzeyi, yağan kar ve soğuğun etkisiyle buz tuttu.

DHA
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Bir grup doğasever, 4 saatlik yürüyüşün ardından çıktığı buzul gölü çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, selfie yapıp, fotoğraf çekti.

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Gruptan bazıları ise buz tutan göl yüzeyinde yürüyüş yaparak gezdi.

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Buzla kaplı gölde fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Engin Tavlı, “Dağlardaki manzaralar ve yansıyan kareler hep farklıdır.

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Aşina olduğunuz fotoğrafların dışında kareler görmek ister fotoğraf tutkunları.

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Biz de yaz-kış ne zaman fırsat bulursak dağları gezmeye çıkıyoruz. Güzel fotoğraflar alıp dönüyoruz” dedi.

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Tezcan Biber ise en büyük merakının doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekmek olduğunu belirterek "Gidebildiğimiz yere kadar araçla gittik.

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Daha sonra kar üstünde yürüyerek 4 saat yol kat ettik.

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Gölü böyle beklemiyorduk. Muhteşem bir görüntü.

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Gölün üzerinde yürüdük. Gittik gördük göremeyenler için fotoğrafladık” diye konuştu

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