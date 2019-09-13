Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetleri... Hepsi sessiz, sakin ve huzurlu
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isterseniz, bu liste tam da size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
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Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isterseniz, bu liste tam da size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Santa Vadisi- Dumanlı / Gümüşhane Gümüşhane il merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Santa Vadisi, Doğu Karadeniz Dağları’nın en ulaşılmaz coğrafyalarından birisi. Eski adının Rumca Ksantha’dan geldiği tahmin edilen Santa’nın şimdiki adı Dumanlı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Çevresi 2 bin metre yüksekliğinde dağlarla çevrili olan ve adıyla örtüşen beyaz bulutlarıyla bilinen Dumanlı farklı bir dünya. Toprak bir yolun zorlukla aştığı derin vadiler arasında iğne yapraklı ormanlar, geniş çayırlıklara konumlanan köyler, tepelerde hayalet gibi yükselen eski kiliseler ve tarihi kalıntılardan oluşan Dumanlı Türkiye’nin saklı cennetlerinden…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Şövalye Adası / Fethiye Fethiye Körfezi'nin ağzında, körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş bir ada. Fethiye’nin merkezinden 10 dakika uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Patika yürüyüşleri, suya batmış evler ve şehir duvarları etrafında yapılan kano gezileri, Haçlı Seferleri dönemine ait kalenin kalıntıları çevresinde yapılan keşif turları meşhur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağı da mevcut.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Uzundere / Erzurum İtalya'daki toplantıda 'cittaslow (sakin şehir)' ağına kabul edilen ve üç bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un Uzundere ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Köprüleri, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, yedigölleri, yemyeşil yaylaları, sıra sıra dağları ve ormanların arasında mavi boncuk gibi parlayan gölleriyle ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Uzundere, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünya turizmine açılmaya da hazırlanıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Saros / Edirne Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle öne çıkmayan Edirne, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en temiz körfezlerinden Saros'u sınırlarında barındırıyor. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çeken Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların dinlence merkezleri arasında yer alıyor. Dünyanın önemli rüzgar sörfü alanlarından Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 80'e yakın deniz bitkisine ev sahipliği yapmasıyla dalış için de vazgeçilmeyen rotalar arasında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Geçtiğimiz aylarda su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve su altı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık bir deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılan, 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor. Edirne'ye 150, istanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki körfez, kamp turizmiyle de öne çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Akgöl / Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü. Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Etkileyici göl manzarası: AKPINAR / ISPARTA Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar'da seyir tepesi bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini tadabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Taşkale / Karaman Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları… Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Mağaralar insan - doğa ilişkisinin Anadolu’daki örneklerinden sadece biri. İnsanoğlunun zor durumda kaldığında nasıl bir azimle, güçle dağları delip, barınak yapabildiğinin en güzel örneği…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Güzelçamlı / Adın Kuşadası’nda yer alan eski bir İon kenti olan Güzelçamlı tarihiyle ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yunanlılardan Perslere kadar birçok eski devleti barındıran Güzelçamlı, Dilek Yarımadası ve Samsun Dağları'nın arasında kaldığı için verimli ve çok çeşitli bir toprak ve bitki örtüsüne sahip.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kapıkırı / Muğla Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı... Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor. Gölde küçük sandallarla gezinti yapabilirsiniz. Ayrıca kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenler harika fotoğraflar yakalayabilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Adala / Manisa Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Gölyanı Yaylası / Giresun Giresun’un Yağlıdere ilçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Gölyanı Yaylası otantik evleri, ladin ağaçlarından oluşan orman örtüsü ve küçük gölüyle büyüleyici bir tabiat alanı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Son yıllarda sıkı bir yapılaşma yasağının getirildiği Gölyanı, doğal zenginliklerinin gelecek nesillere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla koruma alanı ilan edildi.