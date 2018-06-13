Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen güzelliği

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Köyceğiz, Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen, hâlâ bakir kalabilmiş nadir yazlık beldelerinden. Özellikle tarihi ve doğal güzellikleriyle yaz tatili için popüler lokasyonlardan biri… Sizin için güzel bir Köyceğiz rehberi hazırladık. İşte detaylar…
Köyceğiz, Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen, hâlâ bakir kalabilmiş nadir yazlık beldelerinden. Özellikle tarihi ve doğal güzellikleriyle yaz tatili için popüler lokasyonlardan biri… Sizin için güzel bir Köyceğiz rehberi hazırladık. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, Köyceğiz Belediyesi
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Efsanelere göre adı; Köyceğiz Gölü’nün alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış.
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Felaketin boyutunu görmeye gelenler: “Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış.” sözünden türemiş olan Köyceğiz’in gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…
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İztuzu Plajı Kumsalın uzunluğu kumların hareketi ile farklılık gösterir ama ortalama 6 kilometre...
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Kaplumbağaların yumurtlama döneminde kumsalda gece kalınması yasak. Ayrıca yumurtalara zarar verilmemesi için kumsala köpeklerin getirilmesine ve işaretli yerlere şemsiye saplanması, çukur kazılması da yasak.
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Köyceğiz'den İztuzu'na gitmenin iki yolu var. Birincisi Köyceğiz' den kalkan tekneler ile Gizemli Köyceğiz Gölü'nü geçerek, Labirent gibi kıvrılan Dalyan Kanalı’ndan İztuzu'na açılabilirsiniz.
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Bir diğer yol ise; Köyceğiz'den kara yolu ile Dalyan'a ulaşıp oradan da İztuzu'na yine kara yolu ile devam edebilirsiniz.
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Mükemmel bir protein deposu olan mavi yengeç ülkemizde Akdeniz kıyılarında dolayısıyla Köyceğiz kanallarında ve İztuzu Plajı'nda da yaşar. Adını kıskaçları ve ayaklarındaki mavi renkten alan mavi yengeç, asıl ana vatanı Kuzey Amerika'dır.
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Rivayete göre Ege kıyılarından geçen büyük yük gemileri tarafından bırakılan daha sonra Ege kıyılarındaki lagünlere yerleşmişlerdir.
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Ekincik Plajı Köyceğiz'in Akdeniz kıyısında bulunan köyü Ekincik Koyu, uzun plajı, nefis koyu ve yat limanıyla, su sörfü, su kayağı ve yüzme için elverişli yerlerden biridir.
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Her gelenin “eşsiz bir yer keşfettim” dediği ekincik tatilde sessizliği, huzuru, güzel deniz ve ormanı arayanlar için ideal bir koydur.
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Köyceğiz Gölü Öğle vaktine kadar, karıncaların dahi su içebileceği durgunlukta su olan Köyceğiz Gölü, kano ve kürek sporunun yapılabileceği uzunca parkur olduğu gibi öğleden sonra esen ve Köyceğiz’e hayat veren meltemi ile sörf ve yelken sporu yapmak için uygun bir ortamdır.
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Kaunos Antik Kenti Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan kanalı kıyısındaki Kaunos Antik Kenti limanın kuzeyinden başlar ve Dalyan köyünün üst kısmındaki kayalıklarda son bulur.
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Efsaneye göre Miletos'un oğlu olan Kaunos, kız kardeşi Byblis kendisine aşık olunca onun bu aşkına cevap vermemiş ve Byblis kendini asmıştır. Bunun üzerine sürgüne gönderilen Kaunos, Karya bölgesine gelerek kenti kurmuş. O tarihten itibaren de bu tür acıyla biten aşklara Kaunos aşkı demek gelenekselleşmiş. Kaunos, ilk kez İngiliz Rd. Hoskyn tarafından keşfedilmiş.
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Hoskyn 1840 yılında yaptığı ziyareti sırasında bulduğu yazılı bir bloğun üzerindeki "Kaunos halkı ve meclisi" yazısından bu yörenin Kaunos kenti olduğu sonucuna varmış. Amasyalı coğrafyacı Strabon'a göre Kaunos'ta tersaneler ve Akropolis'in (Kale ve Surlar, Şehir merkezi) aşağısında (Şimdiki Sülüklü Göl) liman vardı. O zamanlar deniz Akropolis'e kadar geliyordu.
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Kaunos Antik Kenti zaman içinde Pers, Mısır, Rodos, Bergama krallığı ve Roma imparatorluğu yönetimine geçti.
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Deniz çekilip Kaunos limanı kumla dolduktan sonra önemini kaybetti.
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Şehrin kuzey duvarları orta çağdan kalıntılar şeklindedir. Kaunos şehir tiyatrosu Akropolis'in alt kısmındadır, 33 sıralıdır.
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Şehirde ayrıca Roma hamamı, Tapınak, Bazilika, toplantı salonu ve birçok heykel kaidesi var.
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Sultaniye Kaplıcaları Köyceğiz Gölü'nün güney batısında Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan Sultaniye Kaplıcaları'nın tarihi günümüzden binlerce yıl öncesine dayanır. MÖ 100 yıllarında Kaunos'lular tarafından kullanıldığı bilinmekte. Bizans döneminde ise genişletilerek konaklama tesisleri yapılmış. Günümüzde Bizans döneminde yapılan tesisler Köyceğiz Gölü'nün suları altında kalmış.
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Roma döneminde kapsamlı bir hastane haline getirilmiş. Kaynaklara göre, hastanenin girişine "Tanrılar adına buraya ölüm giremez" diye yazılmış. Ölemez Dağı da adını buradan almıştır. Sultaniye kaplıcaları, Romatizma, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları , metabolizma bozuklukları, ruhsal yorgunluk, cilt ve kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa direk tedavi olarak şifa gösterilir.. Sultaniye Kaplıcaları'nın suyu kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içermekte.
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Gökçe Ova Gölü 2294 metre yükseklikteki Sandras Dağı zirvesine doğru yolculuğa devam edebilirsiniz.
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Zirveye doğru tırmanırken Gökçe Ova pınarlarının bulunduğu Dikenliova civarında Altın Sivrisi tepesi eteğinde yapay bir gölle karşılaşacaksınız.
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Yuvarlakçay Köyceğiz'in kuzeydoğusunda bulunan Yuvarlakçay, Topgözü pınarlarından doğar ve Dalyan Ovası’nın kuzeyindeki suları toplayarak Köyceğiz Gölü’ne dökülür.
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Yuvarlakçay’ın kaynağı, göle yaklaşık 30 km. uzaklıktadır. Yaz döneminde sulamada kullanıldığından göle taşıdığı su miktarlarında azalma olmakta.
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Yuvarlakçayı’nın kaynağından itibaren çeşitli istasyonlarda yapılan su kirliliği analizlerinde, kaynaktaki suyun 1.sınıf kalitede olduğu görülmüş. Bu çayın üzerinde birçok dinlenme tesisi de var