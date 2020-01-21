Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen cenneti

Yeşil ve mavinin buluştuğu adeta bir açık hava müzesi olan Beyşehir Gölü Milli Parkı 868 bin 550 dekarlık alanı ile ülkemizin en büyük ikinci milli parkıdır. Milli parkın ana kaynağı olan Beyşehir Gölü, deniz seviyesinden ortalama bin 121 metre yüksekte olup, Batı Toroslar sisteminde KB-GD doğrultulu Beyşehir ilçesinin kuzeyinde, Şarkikaraağaç ilçesinin güneyinde Sultan dağları ile Anamas dağları arasındaki tektonik bir çöküntü alanı içinde yer alır.