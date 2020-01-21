Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen cenneti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan ve ülkemizin 2. büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı ziyaretçilerini bekliyor. Güneşin en güzel yüzü olan milli parkı geçen yıl yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti.
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Yeşil ve mavinin buluştuğu adeta bir açık hava müzesi olan Beyşehir Gölü Milli Parkı 868 bin 550 dekarlık alanı ile ülkemizin en büyük ikinci milli parkıdır. Milli parkın ana kaynağı olan Beyşehir Gölü, deniz seviyesinden ortalama bin 121 metre yüksekte olup, Batı Toroslar sisteminde KB-GD doğrultulu Beyşehir ilçesinin kuzeyinde, Şarkikaraağaç ilçesinin güneyinde Sultan dağları ile Anamas dağları arasındaki tektonik bir çöküntü alanı içinde yer alır.
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Milli Park sınırları içinde 85 familya, 305 cins, 545 tür, 140 alt tür ve 54 varyete yer almaktadır. Milli Park alanı içinde bulunan 560 taksonun 88'i endemiktir. Lübnan sediri, adi ardıç, katran ardıcı, göknar, karaçam, kermes meşesi, dişbudak, ceviz, karadut, erkek eğreltiotu, dağ lalesi, haşhaş, boyacı kökü, adaçayı, kardelen, sıklamen ve sarıkokulu milli parkta ve yakın çevresinde yayılış gösteren bazı önemli bitki türleridir.
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Üstün peyzaj özelliği, barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göllerimiz içerisinde özel bir yeri olan Beyşehir Gölü, 653.000 dekarlık yüzölçümü ile ülkemizin en büyük tatlı su gölü olmakla birlikte 3. büyük göldür.
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Muhteşem bir gün batımının yaşandığı milli parkta, göl ile ormanın bütünleşmesi ise doyumsuz bir seyir sunmaktadır. Beyşehir'de gün batımı genellikle şöyle tarif edilmektedir; "Gün batarken güneş soyunup mavi gölde yıkanır."
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Eğer günbatımını Beyşehir'den izliyorsanız karşıda Anamas ormanlarında yangın çıkmış, gölü tutuşturmuşta göl yanıyor sanırsınız. Göl'ün suları kızılın yüzlerce ışıltısıyla rengarenk kesilmiştir. Beyşehir Gölü'nün çevresi yaklaşık 170 km olup, alanın zirvesi (2890 m yüksekliğindeki Dippoyraz Tepesi) her mevsim karlı Anamas Dağları, ziyaretçilere bu coğrafyanın en güzel doğa manzaralarını sunmaktadır.
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Milli Park turizm için önemli bir alan olup, olta balıkçılığı, yayla turizmi, tarihi yerleri ziyaret, su sporları, mağara gezisi ve kuş gözlemciliğinin yapılabileceği ender bir alandır. Trekking (doğa yürüyüşü), hiking (kırda gezinti), biking (dağ bisikletiyle gezi) ve piknik alanları, jeep safari güzergahları, plaj, çadır ve karavanla kamp yapabilme olanakları bulunmaktadır. Milli Park için en uygun rekreasyon ve gezi turları, Mayıs-Ekim ayları arasında yapılabilmektedir.
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Beyşehir Gölü'nün üzerinde çoğunlukla Bizans manastırlarının yer aldığı yaklaşık 33 ada bulunmaktadır. Bu özellik, adaları "İnanç Turizmi" açısından çekici kılmaktadır. Özellikle manastır kalıntılarının bulunduğu Mada Adası, Kızkalesi Adası, Manastır Adası, Hacı Akif Adası, Kızıl Ada, Akburun Adası, Kirse Adası ve Kuş Kondu Adası; yerli ve yabancı turistlerin tekne turlarıyla gezip-görmek istedikleri en ilgi çekici güzergahlardır.